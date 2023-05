Recenze filmu Hypnotik. Robert Rodriguez nepřesvědčivě pokouší žánr paranoidních thrillerů s nečekaným zvratem 

Plusy Střízlivá stopáž Minusy Nenápaditá vizuální stránka 5 /10 Hodnocení

Ve filmografii Roberta Rodrigueze se střídají lepší tituly s těmi horšími. K těm prvním určitě patří Desperado, Grindhouse: Planeta Teror, Sin City - město hříchu, Machete nebo Alita: Bojový Anděl. Tedy ty vesměs s brakovými kořeny. K těm horším pak jeho produkce pro nejmenší v podobě tetralogie Spy Kids nebo naposledy dětské sci-fi Můžeme být hrdinové.

Nespolehlivá paměť

K žánru sci-fi, respektive jeho akčně thrillerové variantě, se hlásí i ve svém nejnovějším počinu, který začal připravovat už někdy před dvaceti lety, v době kdy natáčel druhé Spy Kids. Se scenáristou filmů o Godzille a Kongovi Maxem Borenstein ho potom dotáhl do výsledné podoby, která upomíná na Nolanovy filmy, pracující s konceptem ohýbání reality a časoprostorových hrátek jako Memento nebo Počátek.

I Rodriguez se vydává do labyrintu traumatizované mysli a používá nespolehlivou paměť ústřední postavy noirově laděného policejního detektiva jako vodítko k vyřešení ústřední záhady, v jakém soukolí se to vlastně ocitnul.

Jmenuje se Danny Rourke (Ben Affleck) a na začátku ho vidíme, jak se své terapeutce svěřuje s traumatem ze zmizení své sedmileté dcery Minnie, kterou v té době hlídal v parku. Její únos vedl k rozpadu jeho manželství a u něj k ponoření se do práce na policejním oddělení v Austinu. Jediné jistoty, kterou v životě má, když se mu nepodařilo zjistit, co se s jeho dcerou vlastně stalo.

Na základě anonymního tipu o hrozící loupeži v bance monitoruje se svým parťákem a dalšími policisty pohyb kolem ní a zjišťuje, že její průběh má hodně nestandardní průběh. Někdo tu totéž zcela zjevně manipuluje s myslí jak zaměstnanců banky, tak těch, kteří by vykradení bezpečnostní schránky měli zabránit.

A když v oné schránce najde fotografii své dcery se vzkazem, dojde mu, že onen pachatel loupeže (William Fichtner) by mohl mít něco společného i s jejím zmizením. Případ se pro něj stává osobní a při jeho řešení se spojí s věštkyní Dianou Cruz (Alice Braga), s jejíž pomocí se dobere poznání toho, co je skutečné a co iluzorní.

Zvraty, hledající oporu ve vlastním konstruktu

První polovina vyprávění se snaží budit dojem paranoidních thrillerů hitchcockovského nebo moderněji bourneovského ražení, pracujících s motivem ztráty identity a hledání klíče k vlastní minulosti. Objevují se tu indicie, zpochybňující realitu vnímání tohoto světa, které se pak objasňují v té druhé, když dojde na tajnou organizaci, jejíž členové schopnost hypnózy používají k pronikání do mysli druhých a ovládání jich.

Problém Hypnotiku ale spočívá v tom, že není tak chytře konstruován jako třeba Nolanovy filmy. Nakonec to všechno do sebe zapadne, do velké míry za použití narativu, ukazujícího stejné události z jiné perspektivy, jen se mi zdálo, že to nakládání s hypnotizérskými dovednostmi a rozpomínání si na to, kdo jimi všechno disponuje, je poměrně svévolné a nemá úplně pevnou oporu ve světě, který se nám tvůrci snaží předestřít.

Zahlcují ho množstvím zvratů, včetně toho posledního v potitulkové scéně, který připravuje půdu pro případné pokračování filmu. Jestli o ně stát si nejsem jistý. Hypnotik totiž působí, jako by byl sestavený ze stavebních prvků mnohem lepších žánrových snímků, jimiž se inspiruje.

Jeho výhodou je snesitelná devadesátiminutová stopáž. Ani ta ale nezakryje, že ony zvraty působí poněkud děravě ve své logice. Při vizuálním prolínání realit se pak režisér drží hodně zkrátka a obrazové stránce tak chybí někdejší stylovost jeho počinů.

Hypnotik tak nese všechny znaky béčka, o čemž svědčí i závěrečná účast matadora těchto filmů Jeffa Faheyho. Jestli měl větší ambice zařadit se po boku paranoidních thrillerů s nečekaným závěrečným twistem, tak se je nepodařilo naplnit.

Sázka na vážnější, dramatičtější notu, jejíž součástí je i motiv záchrany rodinného vztahu s manželkou a dcerou, se u filmu, do jehož přípravy Robert Rodriguez na různých pozicích, včetně té producentské, zapojil svých pět dětí, nabízí, jen mě ty jeho předchozí s větší mírou nadsázky bavily víc.

