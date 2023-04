Recenze filmu Invalida. Rom a vozíčkář proti mafii aneb divoké devadesátky na Slovensku v crazy komediálním ladění 

Plusy Herecké parťáctví Godly a Hološky, retrospektivní způsob vyprávění, černohumorné ladění Minusy Až přílišné nadužívání vulgarismů 7 /10 Hodnocení

Po úspěšném tažení slovenskými kiny vstupuje i do těch našich třetí celovečerní film režiséra Jonáše Karáska. V těch předchozích dvou (Kandidát, Amnestie) zužitkoval svou zkušenost reklamního tvůrce pro světové značky. Přitažlivý vizuál, dynamický střih, pulzující soundtrack, břitké dialogy, cit pro zkratku, efektní videoklipová estetika. To jsou znaky jeho stylu, k němuž se přidává zájem o politická témata.

Inspirace skutečnými případy

Všechny tyto znaky najdeme i v jeho nejnovějším počinu, který hraje výraznými barvami a jednotlivé perspektivy vyprávění spojuje vynalézavý střih a divoký hudební podkres, inspirovaný Kusturicovými filmy. Je zde přítomná i akční scéna v muzeu, odkazující na ty hollywoodské.

Zvolená stylizace velmi dobře pasuje k zasazení příběhu do divokých devadesátých let na Slovensku. Jejich kolorit se vyznačoval nejen šusťákovými soupravami, videopůjčovnami a pestrobarevnými saky, ale i prorůstáním organizovaného zločinu do politiky na komunální úrovni a výš.

Tvůrci Invalidy se za tímto desetiletím neohlíží s nostalgií, ale ukazující v satirické nadsázce jeho negativní rysy. Scenárista Tomáš Dušička se pro vyprávění inspiroval skutečnými případy z období takzvaného mafiánského kapitalismu.

V prvním z nich si muž chtěl na podvodný inzerát koupit drahé rádio, ale padl do rukou zločincům, kteří ho zavraždili. A ten druhý byl o muži, který spadl do kanálu, z něhož někdo ukradl poklop. Strávil zde dva dny, než ho našli, ze zranění takto způsobeného mu zůstaly trvalé následky.

Populismus opět na vzestupu

Scenárista s režisérem tuto tragickou realitu použili jako výchozí situaci pro černohumornou crazy komedii, již roztáčí do absurdních otáček. Množství gagů a situačního a slovního humoru prozrazuje, že prvotním zájmem tvůrců je bavit diváky. Vážnější nóta tu trochu absentuje nebo nefunguje tak jak má.

To ale neznamená, že by rezignovali na nějaký přesah směrem k dnešku. Postava populistického kandidáta na starostu (Sväťo Malachovský), spjatého s podsvětím, který se zaštiťuje sliby o vyřešení romské otázky, upomíná na figury, které v bývalé federativní republice u moci už byly nebo se k ní znovu derou.

Stejně tak tu nechybí poukázání na situaci lidí s hendikepem, v tomto případě vozíčkářů a jejich nesnadného pohybu ve veřejném i pracovním prostoru. Což je opět využito k rozehrání množství zábavných situačních scének.

Situace takto znevýhodněných byla ostatně v devadesátých letech mnohem horší než dnes. Podobně jako Romů. Rasistické stereotypy, vztahující se k romské menšině, tvůrci ironizují. Třeba tím jak ústřední dvojici modelují jako takovou svébytnou obdobu hlavních hrdinů románů Karla Maye.

Godlovo švejkování

Seznamuje se s ní prostřednictvím výpovědi na policii přeživšího masakru v muzeu Gaba (Zdeněk Godla). Roma, oblečeného z neznámých důvodů v nacistické uniformě. Duo vyšetřovatelů, starší Kaiser (Ivo Gogál) a mladší Fin (Daniel Fischer), který má spisovatelské ambice, se snaží objasnit, co se tam stalo před vpádem zásahové jednotky.

Gabo ale s objasněním případu nespěchá, nebo přesněji jeho svědecká výpověď nabírá tak obšírný ráz, že je otázka, kdy se dostane k jádru pudla. Neustále se od něho ale vzdaluje a vykládá to, co policisté považují za nejméně podstatné. S bezelstnou, dobráckou tváří si tak počíná jako dobrý voják Švejk a svým odbíháním od tématu přivádí policisty k zoufalství. Podobně jako on tím ale s potměšilou vychytralostí sleduje svůj záměr, který se postupně vyjeví.

Diváci s vyšetřujícími policisty se tedy na začátku ocitají na stejné startovní čáře. Jsou konfrontováni s následky událostí, které se tu poté v nelineárním vyprávění objasňují. A to za pomocí nespolehlivého vypravěče, jehož kreativním výkladem událostí se baví mnohem víc než oni policisté.

Nepravděpodobní spojenci

Dozvíme se, jak se Gabo seznámil s Lackem (Gregor Hološka). Poněkud cholerickým údržbářem v muzeu, který synovi po hádce vyhodil z okna magnetofon. Reakce manželky ho přiměje k sebereflexi takového chování a tak se pokusí přístroj koupit zpět na inzerát u podezřelých prodejců. Ti ho ale zmlátí a hodí do kanálu, kde ho zachrání právě Gabo, který sem šel vrátit poklop od něj. Stanou se z nich nepravděpodobní spojenci a přátelé, kteří začnou vymýšlet plán pomsty těm, kteří Laca přivedli do invalidního stavu.

Laco chce zároveň získat zpět svou rodinu. Syna i ženu, která už nechce dál snášet jeho výbuchy vzteku a to, že si rád přihne. Tvrdohlavý muž tak během své pouti za spravedlností dochází k tomu, že musí změnit i sám sebe, pokud je nechce definitivně ztratit. Odtud se odvíjí i závěrečná etuda v restauraci na téma nalezení vnitřního klidu za okolností, které k němu nepřispívají.

V tomto uvědomění Lacovi pomáhá právě parťáctví s Gabem. Na jejich typové a povahové odlišnosti je film do velké míry postavy a herci tomu jdou naproti. Podobně je tomu v případě dvojice policistů, kde do hry vstupuje i věkový rozdíl mezi nimi. Do epizodních rolí režisér obsadil známé rappery. Majk Spirit a Vec si zahráli policisty, Rytmus romského lichváře. Rytmus a Igor Kmeťo také k filmu nazpívali v romštině předělávku hitu skupinu Modus Úsmev.

Dialogy mají velmi vulgární ráz, blízký hovorové řeči a jazyku kriminální spodiny. Svým laděním i způsobem vyprávění odkazuje Invalida k raným gangsterkám Guye Ritchieho. Crazy komedie si tu v černohumorné nadsázce podává ruku se satirou na politické poměry i stereotypy, spojené se znevýhodněnými skupinami ve společnosti. Jejich zástupci zde spojí své síly a uleví městu od politicko-mafiánského souručenství a sami sobě od limitů pro vlastní spokojenější osobní život.

