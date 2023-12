Recenze filmu Jak mít sex. Vystřízlivění z letní nevázanosti ve výrazném debutu, oceněném na festivalu v Cannes 

Plusy Sebejistá režie debutantky, herecký výkon hlavní představitelky Minusy Pro někoho malá doslovnost 7 /10 Hodnocení

Na atraktivní název lákající britský snímek je debutem třicetileté britské kameramanky, která v minulosti spolupracovala i na videoklipech pro A$AP Rockyho, Jamese Blakea nebo Toma Walkera. Tato zkušenost se promítla do vizuální stránky filmu, která evokuje náladu nekonečné, neony prozářené party, na níž se mladí lidé v tanečním rytmu do rána baví.

Jedna etapa života končí

Více než toto extatické dovádění ale režisérku a scenáristku v jedné osobě zajímá, co doopravdy prožívá jedinec ve víru této pulzující zábavy. Film je zasazen do prostředí vyhledávaného prázdninového resortu britských turistů, přímořského městečka Malia, ležícího na severním pobřeží řeckého ostrova Kréta.

Právě sem zamíří na prázdninový pobyt trojice britských teenagerek, které právě skončily střední školu. Chtějí si užít dny, plné opalování u bazénu, alkoholu, večírků a navazování nových známostí. Moře je trochu studené, ale to jim nemůže zkazit radost, protože jejich hlavní aktivity se odehrávají v noci.

Pobyt má utužit jejich přátelství i poskytnout jim rozptýlení při čekání na výsledky přijímacích zkoušek na vysokou školu. Dívky si uvědomují, že končí jedna etapa jejich životů a že se mohou jejich trajektorie s přechodem na vysokou rozeběhnout do různých směrů, kde se už tak často nemusí potkávat.

Sexualizovaná zábava

Tara (Mia McKenna-Bruce), nejmladší a nejmenší z dívek, zároveň očekává, že v tomto iniciačním místě britské mládeže zažije i iniciaci sexuální. Její v tomto ohledu zkušenější kamarádky Skye (Lara Peake) a Em (Enva Lewis) ji v tom povzbuzují, zároveň je patrné že jí tento tlak a neustálé debaty na toto téma nejsou příjemné. Protože jí nedávají prostor, aby si vybrala svou cestu, ale spíš naplnila očekávání okolí.

Maturantky se seznámí s osazenstvem protějšího hotelového pokoje, chlapci Jezevcem (Shaun Thomas) a Paddym (Samuel Bottomley) a jejich kamarádkou Paige (Laura Ambler), s nimiž začnou trávit společný čas. Vtipný, nekomplikovaný Jezevec má o Taru zájem, ale poté co se tato stává svědkem situace v rámci skupinových her, kterou vnímá ze svého pohledu jako diskomfortní, nastane u ní útlum a svým přátelům se na večírku ztratí z dohledu.

Režisérka tu pracuje se situací, kterou, jak přiznává, sama zažila. Jako teenagerka právě v takovém prázdninovém rezortu byla účastná soutěže, během níž proběhl orální sex přímo na podiu. Že tento zážitek nevnímala pozitivně, je patrné nejen z jejích vyjádření, ale i z toho, jak ve filmu tyto živelné party, kde se překračují hranice, vyobrazuje.

Zábava na ostrově, jíž se mladí lidé skupinově oddávají, je ve znamení všudypřítomné sexualizace. Od roztočené flašky na pokoji v soukromí po hry u bazénu, kde moderátoři vybízejí účastníky k hrám, při nichž chlapci seshora lijí dívkám pivo do krku v pozici, evokující orální sex. Na nějž i dojde ve hře, který z kluků se dřív vzruší.

Jaký nemít sex

Holky, jež se těchto her účastní, při nich chtějí vypadat co nejlépe, ta která by se jich odmítla účastnit, se rázem dostává na vedlejší kolej zdejší společenské zábavy. Hlavní hrdinka Tara pak zpřítomňuje všechny pocity, které může dívka jejího věku během pobytu s takovým průběhem zažít. Chvíle, kdy je napojená na stejnou vlnu, střídají ty, během nichž se snaží od ostatních i ostatního odpojit.

Dochází u ní k vystřízlivění z letní nevázanosti, způsobenému hned několika faktory. Na rozdíl od Em se nedostane na vysokou školu a její budoucnost je tedy více nejistá. Zažívá jisté zklamání z chování kamarádek. A hlavně její poprvé neproběhne tak romanticky, jak si představovala.

Jeho průběh se jak v detektivce odhaluje postupně, ale z náznaků jak slov, tak vyobrazení této situace, je patrné, že Tara zažila něco, co otevírá ve filmu téma sexuálního konsentu, tedy verbálního nebo neverbálního vyjádření svolení k sexuální aktivitě.

S přesným pojmenováním toho, co se na pláži stalo, režisérka nepřichází, spíš ohledává hranici chování, které ten druhý, v tomto případě mladá žena, může vnímat jako nepříjemné, zahanbující, po němž nepřevládá hezký zážitek, ale prázdnota a morální kocovina.

V opozici k názvu filmu je tak příběh Tary a jejího zasvěcení spíš o tom jaký nemít sex. Takový, který podléhá tlaku okolí i vašim nereálným představám o něm i vás samých. Jež pak vnímáte jako traumatizující a podepisující se spíše negativně na vaší psychice.

Od škály pocitů se odráží nálada filmu

Ústřední představitelka umí tyto pocity velmi dobře vyjádřit. Až tak, že se její výkon stává jedním z nejlepších ženských v tomto roce. Řeč těla a především výmluvné pohledy řeknou více než slova. O tom, co zažila a co se snaží spíše vytěsnit, jakoby se to nestalo.

Šestadvacetiletá Mia McKenna-Bruce byla za úlohu Tary nominována na nejlepší herečku na Evropských filmových cenách, kde má film další dvě nominace. Hned třináct nominací posbíral i na britských nezávislých cenách BIFA. Jaké další získá, uvidíme, ale je patrné, že úspěšná pouť, která se započala na festivalu v Cannes, kde měl snímek světovou premiéru a kde získal hlavní ocenění v sekci Un certain regard, zviditelnil nejen debutující filmařku, ale i představitelku hlavní role.

Režisérka ve spolupráci s kameramanem Nicolasem Canniccionim umí subjektivní distanc od toho, co zasáhlo nebo narušilo zónu intimity a citlivosti hlavní hrdinky vyjádřit nejen hereckými, ale i filmovými prostředky, kdy vytváří kontrast mezi okolní pulzující zábavou a utlumeným ponořením se do vlastních pocitů a tíživých nejistot.

Film Jak mít sex tak přináší hořký obraz dospívání jako období, kdy se teprve učíte rozpoznávat, jaké vztahy jsou opravdové a smysluplné. Všechny nejistoty, spojené s přijímáním sebe sama i druhých, vyjadřuje debutující režisérka prchavým, impresionistickým způsobem, který bude blízký vaší vlastní zkušenosti.

Stejně jako škála pocitů, jimiž tu mladí hrdinové procházejí. Od naděje a očekávání, až po zklamání. Se škálou pocitů se mění i nálada filmu. Od té skotačivé, přes znepokojivou až po tu zdánlivě vnitřně smířenou, po níž ale zůstává jizva na duši.

Jak mít sex

Žánr: drama

Původní název: How to Have Sex

www.mk2films.com/en/film/how-to-have-sex/

Velká Británie / Řecko, 2023

Scénář: Molly Manning Walker

Režie: Molly Manning Walker

Hrají: Mia McKenna-Bruce, Shaun Thomas, Lara Peake, Enva Lewis, Samuel Bottomley, Eilidh Loan, Laura Ambler

Distribuce: Film Europe

Distribuční premiéra v ČR: 30. 11. 2023

