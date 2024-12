Recenze filmu Ježek Sonic 3. Ideální rodinnou zábavu korunuje Jim Carrey v nejlepší formě

Kdo z vás před pár lety tušil, že zrovna z Ježka Sonica vyroste prototyp ideální podívané pro celou rodinu? My bychom si na to po jeho první ohyzdné digitální verzi, která musela být po kritice fanouškovské základy změněna, teda rozhodně netipli. Jenže tvůrci se v případě modrého ježoura poučili ze svých chyb a i do třetice servírují sympatický průnik mezi filmem pro děti a videoherní adaptací, který je navíc tentokrát ještě svižnější a zábavnější.

Tvůrci Ježka Sonica byli společně s autory seriálového The Last of Us a animovaného Maria jedním z prvních, jimž se podařilo rozklíčovat potřebný recept na povedenou a úspěšnou videoherní adaptaci. V případě modrého sprintera to znamenalo, že se scenáristům podařilo nalézt sympatickou rovnováhu mezi přímočarou zábavou pro děti a svižnou jízdou, která zároveň dokázala zachytit ducha předlohy a zaplnit snímek nespočtem odkazů a skvěle zpracovaných postav.

Sonica si díky tomu užili nejen ratolesti, ale zároveň pařani. Ti z výsledku cítili, že tvůrci herní předlohu opravdu hráli (což dle předchozích zkušeností nebývá pravidlem) a mají ji rádi.

První a druhý díl Ježka Sonica díky tomu byly neurážející rodinnou podívanou, která ovšem nikdy nevyšla ze stínu mírného nadprůměru. Jednotlivé gagy a zábavné scénky totiž byly místy až moc infantilní a hlášky křečovité. Až aktuální třetí díl, jenž si o Vánocích užívá v kinech komerční převahu nad mnohem dražším Mufasou, dokázal svůj koncept dotáhnout do správně přepálené, energické a zábavné jízdy pro všechny generace.

Zápletka přitom zůstává standardní, stejně jako použité ingredience. Sonic a jeho parťáci Knuckles a Tails čelí novému nepříteli, jimž je mocný ježour Shadow. Ten je v podstatě zlým a mocným protipólem Sonica, který ovšem v minulosti přišel o svou rodinu a po letech, kdy byl uvězněn v supertajném komplexu, si nemyslí o lidstvu nic dobrého. Na jeho sílu je i Sonic krátký, musí se proto spojit s nepravděpodobným spojencem, Dr. Robotnikem. Jenže na scéně se brzy objeví i Robotnikův ďábelský dědeček a situace začíná být čím dál vážnější.

Tvůrci utržení ze řetězu

Po příběhově stránce tedy nemá trojka čím překvapit a jede se tu na stejných základech jako v případě úspěšných předchůdců. A dá se říct, že ani na jednotlivých prvcích se tu nic nezměnilo a série sází znovu na ty samé trumfy. Jen to má tentokrát přeci jen o něco větší grády.

Tvůrci totiž jako by si řekli, že udělají třetí díl šílenější a odvázanější než kdy dřív a v rámci rodinného humoru i třeskuté akce přeřadili na vyšší rychlostní stupeň. Hlavní tvůrce série Jeff Fowler už navíc získal dostatek režijní sebedůvěry i odvahy a na výsledku je to znát.

Děj běží kupředu stejně svižně jako sám Sonic a publikum se díky neustálému střídání lokací, akce i vizuálně poutavých atrakcí nemá kde nudit. Velkolepých akčních scén je více než dost a triky jsou v rámci rozumného 120milionového rozpočtu na špičkové úrovni. Nečekaně slušně fungují také emoce, zejména ve flashbaccích záporáka Shadowa. Také po humorné stránce snímek šlape o stupeň lépe, ubylo infantilnějších gagů, hlášky zasahují tu správnou diváckou bránici a tvůrci si nebojí v komediálních pasážích více hrát a blbnout.

Jim Carrey v nejlepší formě

To se týká i Jima Carreyho. Ten sice po premiéře druhého dílu prohlásil, že v podstatě odchází do hereckého důchodu, ve trojce se ovšem přeci jen objevil a užil si roli více než kdykoliv dřív. Představuji si to přemlouvání tvůrců a producentů nějak takhle: „Jime, když se vrátíš, dáme ti nejen balík peněz, ale navíc naprostou svobodu dělat si před kamerou co chceš a předvádět svoje nejšílenější kreace. Jo, a navrch budeš mít dvojroli.“ A Carrey tuto výzvu dokonale využil. Už v předcházejících dílech patřil mezi největší tahouny, i přesto jeho improvizace občas působily přetaženě a unaveně, zde se ovšem naprosto utrhl ze řetězu a svou energií často připomněl i časy největší komediální slávy.

Pokud tedy hledáte film, na který vzít mezi svátky děti a na dvě hodinky je zaručeně zabavit, Ježek Sonic 3 je v současnosti tou nejideálnější volbou. Ano, i zde jsou občas vtípky až příliš dětsky jednoduché, lidské postavy s výjimkou Robotnika navíc moc nefungují a jsou zde pouze nutnou výplní. Finále je navíc poměrně přetažené a mohlo skončit o pár minutek dříve. I dospělí a herní fanoušci tu však najdou dostatek odkazů a zábavných momentů, kvůli nimž nakonec odejde spokojen z kina snad každý.

Hodnocení Tvůrci jako by si řekli, že u třetího Ježka Sonica budou daleko odvázanější a ztřeštěnější než dříve a servírují správně přepálenou a energickou rodinnou jízdu, která dokáže bavit jak svou akcí, tak humorem i stále efektním těžením videoherního světa. Jim Carrey navíc získal svou starou dobrou formu a minimálně jeho laserový taneček si budou diváci pamatovat ještě hodně dlouho. Jen škoda, že kvůli dabingu si příliš neužijeme zlého ježoura s hlasem Keanu Reevese. 7 /10

Recenze původně vyšla na webu Kinobox.cz, jejím autorem je Milan Rozšafný.

