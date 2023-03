Recenze filmu John Wick: Kapitola 4. Kontinuální akční sekvence s až taneční choreografií, oslňující svou ladností

Plusy Efektní, nápaditá, přehledná a ladně působící akce Minusy Zabijácký svět se rozšiřuje o nové postavy, ale neprohlubuje se jeho mytologie 8 /10 Hodnocení

Série o hitmanovi na odpočinku postupně zvětšovala své měřítko. Jestliže jedničku můžeme považovat za akční béčko s tématem pomsty, ve dvojce už si bourneovská zemitost podávala ruku s ladnou elegancí asijského krvavého baletu. Trojka představovala dosavadní vrchol této série, v tom jak se jí podařilo představit akční žánr v jeho rozmanitosti a kreativitě.

Na okraji zájmu reálného světa

S každým dalším dílem rostl počet mrtvých postav a také jejich rozpočet. Jednička přišla asi na 20 milionů dolarů, čtyřka už na pětinásobek této sumy. Rozšiřovalo se také naše povědomí o zabijáckém světě a jeho pravidlech. Scenárista Derek Kolstad vytvořil gangsterský stát ve státě se svou historií, hierarchií a administrativou, který působil, jakoby se ho vnější svět nijak nedotýkal.

Čtyřka tento dojem opět o něco víc prohlubuje. Zabijácká organizace má pobočky po celém světě, ale řádění jejích členů nikdo nemonitoruje, ani se mu nesnaží učinit přítrž. Jakoby v reálném světě neexistovala policie nebo bezpečnostní složky, které by se zabývaly tím, že v ulicích Paříže nebo někde jinde po sobě střílejí zabijáci, ohrožují při tom účastníky silničního provozu a ničí veřejné statky.

Netečnost civilního obyvatelstva k tomu, co se odehrává v zabijáckém polosvětě, dobře zrcadlí scéna na berlínské laserové technoparty, kde se mezi jejími návštěvníky mordují hitmani, aniž by to tančící nějak výrazně zaregistrovali. Na parketu probíhá taneční extáze, podpořená chemickou extází, do níž se organicky vplétá ta akční.

Taneční ladnost akčních scén

Má stylizovaný a vysoce estetický ráz. Impresionisticky pracuje s barvami i svícením, pohyb postav zde tříští dopad padající vody i stroboskopu, který vyvolává dojem jakési kolektivní halucinace. Hudba udává tempo i rytmus této sekvence, její choreografie má blízko k té taneční. Ona až baletní nebo taneční ladnost akčních scén a jejich zasazení do atraktivních, často umělecky vyhlížejících prostředí, se v sérii objevila s dvojkou a čtyřka v tom pokračuje.

Dané prostředí zároveň určuje stylizaci, ráz i použité zbraně v jednotlivých soubojích. V marocké poušti probíhá honička na koních, v japonské Óscace v hotelu Continental přijdou ke slovu katany, nunčaky a luky proti automatickým puškám.

V Paříži na kruhovém objezdu okolo Vítězného oblouku naháněná v autech a na motorkách plynule přechází v pěstní a střelecký souboj. Pařížská část je složená ze tří větších sekvencí, nebo chcete-li levelů, jimiž John Wick jako ve videohře prochází. Turistickou atrakci Vítězného oblouku vystřídá starý opuštěný dům, kde jeho pohyb v něm s moderní brokovnicí se zápalnou municí je zabírán z ptačí perspektivy.

Finále pak obstará souboj na pistole jak za starých časů před bazilikou Sacré-Cœur. Než se k ní přes hordu zabijáků dostane, čeká ho ale ještě množství pádů po schodech, které k ní vedou a jež mají až trochu groteskní ráz.

To, že se každá z těchto sekvencí odehrává v jiném prostředí Paříže a za použití jiného palebného arzenálu nebo kontaktního způsobu boje, zajišťuje, aby vás tato akce, i když trvá skoro hodinu, neomrzela. Režisér Chad Stahelski a jeho tým kaskadérů ji umí totiž rozehrát tak, že působí nejen efektně a nápaditě, ale i přehledně.

Vzdání se realističnosti

Její vizuální opojnost a ladnost souvisí s tím, jak je budována. Jako kontinuální tok pohybové akce s vlastním citem pro její rytmus, u níž se přidává nebo ubírá na její intenzitě právě v závislosti na tom, v jakém prostředí a za jakých okolností se odehrává.

Co se stává jejím nedílným znakem a bylo to patrné už v předchozím filmu, že se vzdává realističnosti. John Wick několikrát spadne z okna, vysokého patra nebo schodů tak, že by to mělo určitě nějaké následky, ale on se vždy záhy zvedne a pokračuje dál v soubojích. Podobně tak jeho protivníci.

Je to daň za to, jak série zvětšuje své měřítko a snaží se vyhovět diváckým očekáváním, na ni kladeným. Dlouhé akční sekvence díky jejich taneční choreografii a hudebnímu podbarvení připomínají vybroušená artistická čísla, zasazená do atraktivních lokací.

Mytologie zabijáckého světa se výrazněji neprohlubuje

Ruku v ruce s rozšiřováním mizanscény i stopáže, která se blíží v případě čtyřky ke třem hodinám, ale nedochází k prohlubování mytologie zabijáckého světa. Poprvé z dosavadních dílů. Nevím, jestli to souvisí s absencí scenáristy předchozích tří částí Dereka Kolstada, ale tentokrát dojde jen na propriety typu hitmanské rádio, které komentuje a písněmi podbarvuje střet, který se blíží.

V něm John Wick (Keanu Reeves) vyzve na souboj zmocněnce Nejvyšší rady, sadisticky zhýralého markýze de Gramonta (Bill Skarsgård), protože jen tak se může vyvázat z věčného koloběhu služeb, odplat a nevyřízených účtů. Cesta, vedoucí k naplnění dalšího z kodexů zabijácké organizace, má opět své náležitosti a je lemována zabíjením a střety s těmi, kdo byli dosud spojenci.

To je příklad slepého mistra bojových umění Cainea (Donnie Yen), jehož Rada drzí hrsti a postaví ho proti Wickovi. Dalšími, s nimiž se John při své cestě potýká, je lovec odměn s cvičeným psem (Shamier Anderson), markýzova pravá ruka (Marko Zaror) nebo bondovsky přestřelený hromotluk (Scott Adkins). Novými postavami v sérii jsou i manažér hotelu Continental v Ósace a Wickův starý přítel Koji (Hiroyuki Sanada) a jeho dcera (Rina Sawayama).

Dynamika mezi těmito postavami je ovlivněna právě oněmi vazbami z minulosti, které v případě Wicka, Cainea i Winstona (Ian McShane) dávají závěru potřebnou emocionální rezonanci. Jinak nejsou tyto postavy nějak hlouběji prokresleny a jejich využití se odehrává hlavně v bojových střetech.

Ty představují v rámci žánru akčního filmu absolutní špičku. Jsou poučeny na ladnosti krvavého baletu Johna Woo a vybaveny poctivostí staré kaskadérské školy. Jejich nápaditost, údernost a vizuální opojnost způsobuje, že skoro tříhodinovou délku filmu díky nim nevnímáte jako zatěžující.

Finále dosavadní sérii elegantně uzavírá, nebo se tak alespoň tváří. Vzhledem k tomu že se mluví jak o pátém dílu Johna Wicka, tak spin-offech z jeho světa v podobě filmu Ballerina s Anou de Armas v hlavní roli a seriálu The Continental s Melem Gibsonem, své poslední slovo ještě určitě neřekla.

