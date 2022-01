Recenze filmu Kingsman: První mise – Matthew Vaughn v prequelu reviduje události první světové války

Plusy Ralph Fiennes jako nejplastičtější postava vyprávění Minusy Bizarní humor, který se pere s vážnou notou filmu 6 /10 Hodnocení

Britský režisér, scenárista a producent Matthew Vaughn, který se tak bránil pokračování svých filmů Kick-Ass a X-Men,posledních sedm let strávil se sérií Kingsman.

Nazývat ji sérií nebo franšízou klidně můžeme, protože po jedničce Tajná služba a dvojce Zlatý kruh přichází do kin jejich prequel První mise, přičemž na příští rok se chystá trojka původní série The Blue Blood, která by měla uzavřít vývoj vztahu Eggsyho a jeho mentora Harryho Harta. Ve vývoji je i spin-off Statesman, jenž by měl blíže představit bratrskou americkou tajnou organizaci, známou ze Zlatého kruhu. A jak naznačuje potitulková scéna První mise, pokračovat by mohla i prequelová řada.

Spiknutí

Ta přichází se zcela novými postavami, neznámými z předchozích filmů. Z nich jsme věděli, že historie tajné špionážní organizace Kingsman, maskující se jako luxusní zakázkový krejčovský salón se sídlem v Londýně, sahá do časů první světové války. První mise nám pak ukazuje, jaké okolnosti a dějinné události vedly ke vzniku této nezávislé zpravodajské služby a kdo stál u jejího zrodu.

Prolog filmu nás zavádí do roku 1902, kde britská šlechtická rodina během búrské války navštěvuje internační tábor v Jižní Africe. Pacifistický vévoda z Oxfordu Orlando (Ralph Fiennes) jako vyslanec Červeného kříže tu utrpí tragickou ztrátu, která jej přiměje k myšlence vzniku síly, která by dovedla podobným válečným konfliktům zabránit dříve, než k nim dojde.

O dvanáct let později je spolu se svým synem Conradem (Harris Dickinson), kterého od oné tragické události úzkostlivě drží v izolaci od vnějšího světa na svém panství, pozván jako doprovod arcivévody a následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d'Este na jeho cestě do Sarajeva. Historická realita zapříčiní, že se stanou aktéry dějin, před nimiž stojí úkol zabránit vzniku první světové války.

K Orlandovi se totiž dostanou informace, že ruský, německý a anglický dvůr infiltrovali lidé, kteří chtějí tyto říše proti sobě poštvat. Orlando se spolu s dvěma členy svého služebnictva Polly (Gemma Arterton) a Sholou (Djimon Hounsou) vydává na jednotlivé dvory odhalit tyto rádce či našeptávače tehdejších mocných, kteří jsou ve skutečnosti součástí spiknutí těch nejhorších zločinců světa, vedených tajemným Pastýřem.

Historická revize

Matthew Vaughn se spoluscenáristou Karlem Gajdusekem tu na motivy komiksu Marka Millara a Davea Gibbonse pracuje s historickou realitou podobně jako Quentin Tarantino ve filmech Hanebný pancharti nebo Nespoutaný Django. Na historickou realitu roubuje špionážní dobrodružství, které tuto realitu posouvá do její alternativní verze. Známé dějinné události a osobnosti proplétá s fikčními i skutečnými postavami, které se s nimi snaží manipulovat jako v případě bratranců krále Jiřího V., císaře Viléma II. a cara Mikuláše II., které hraje jeden herec a to Tom Hollander.

Historičtí puristé určitě mohou vznášet námitky, že vyobrazení skutečných předloh neodpovídá realitě a že se ocitají na místech, kde nemohli být, ale to je součástí scenáristické licence, v níž tato historická revize plní funkci především zábavnou.

Současně se ale Vaughn snaží i o vážnější nótu, třeba ve vyobrazení vztahu otce a syna. Idealistický Conrad chce sloužit vlasti a vstoupit do války, čemuž se snaží jeho otec, který ví, co to znamená zabíjet, přes své konexe zabránit. Nakonec se mu to nepodaří a Conrad se vydává na bojiště první světové války.

Dění na nich vyobrazuje režisér se vší syrovostí, fatálností a emoční intenzitou válečného dramatu, aby pak z realistických zákopů, kde je cítit zoufalství a strach, zas přešel ke stylizované nadsázce špionážního dobrodružství.

Bizarní humor

Tato nadsázka doznává až bizarních kontur, třeba v tom jak je představen obscénní Rasputin (Rhys Ifans) coby věčně nadržený a opilý mystik na ruském dvoře. Jeho přítomnost zde dá vzniknout roztančené akční šermířské scéně, ale i takovým, které pokoušejí hranice dobrého vkusu. To byl problém už ve dvojce Zlatý kruh, že gagy působily ve snaze o jejich extravagantnost přemrštěně. A i tady dochází k nekonzistentnímu lavírování mezi vážným a parodickým, které na sebe občas bere podobu vulgárního.

Na akčních scénách si dal režisér záležet a snaží se je ozvláštnit vizuálními nápady, jako je šermířský souboj snímaný z perspektivy kordu. Pomáhá mu v tom dynamická kamera, triky jsou o něco slabší. Ralph Fiennes rok před šedesátkou v nich působí přirozeně, k čemuž mu jistě pomohla průprava z bondovek. Jeho postava působí nejplastičtěji, protože obsáhne polohy od zlomeného a strachujícího se otce až po elegantního gentlemana, který vládne vtipem a bojovností.

Ostatní postavy jsou spíš figurky (Lenin) nebo nedostávají tolik prostoru (Hanussen, hlavní záporák Pastýř). Vaughn s nimi stihne obsáhnout dějinné události od atentátu na následníka trůnu až po vstup USA do první světové války, ale jeho mise trpí tím, že se snaží být vážným válečným a politickým dramatem, reflektujícím anglickou historii i ujetou komedií s humorem, který nemusí každému sednout. A tyto dvě polohy se bohužel ne vždy ústrojně potkávají.

