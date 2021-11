Recenze filmu Klan Gucci: Ridley Scott ukazuje odvrácenou tvář historie slavného módního impéria

Láska, intriky a podrazy.

Plusy Herecké výkony, téma filmu, výprava. Minusy Nekonzistentní lavírování mezi dramatickým a ironickým. 6 /10 Hodnocení

Ridley Scott v krátké době po sobě posílá do kin již druhý celovečerní titul. Po historickém dramatu Poslední souboj, který byl i díky #MeToo aktualizaci velmi vřele přijat kritiky, ale komerčně propadl, přichází tato třiaosmdesátiletá režijní legenda s další historickou látkou, tentokrát podstatně modernější.

Italská přepjatost

Scott se rozhodl ve třech dekádách, od sedmdesátých do devadesátých let minulého století, vyprávět příběh módního impéria Gucci. To zažilo v oněch letech díky vyhroceným rodinným vztahům jeho dědiců a finančním záležitostem okolo něj velmi turbulentní časy, které vyvrcholily vraždou posledního vlastníka této firmy z rodiny Gucciových.

Film vychází z knihy Sary Gay Forden z roku 2001 Dům Gucci: Senzační příběh o vraždě, šílenství, půvabu a chamtivosti, jejíž název napovídá, jaká atmosféra v rodině italských multimilionářů vládla. Vzestup a pád tohoto rodu, spojený s intrikami, láskou, podrazy i usmířeními, dostává ve Scottově podání melodramatický nebo až brakově soap operový charakter.

A protože jde o rodinu italskou, i když hranou vesměs americkými herci, promítl do ní britský režisér to, co si pojíme s typickou jižanskou náturou. Postavy se tak projevují temperamentním chováním i velkými, exaltovanými gesty. Herci pak mluví angličtinou s markýrovaným výrazným italským přízvukem. Celé to působí záměrně přepjatě, čímž se ta až operní teatrálnost dění s různými bizarními zvraty na plátně zároveň ironicky podkopává.

Změna nálad filmu od vesele euforického k tragickému se odráží i v hudebním soundtracku, kde sedmdesátkové disco při seznámení v klubu a energickou hitovku Faith od George Michaela, která doprovází svatební scénu, vystřídají zatěžkané operní motivy, které předznamenávají, kam příběh ústředního páru směřuje.

Ta, která tahá za nitky

Tím párem je Maurizio Gucci (Adam Driver) a Patrizia Reggiani (Lady Gaga). On v době jejich seznámení vysokoškolský student práv a budoucí dědic módního impéria, ona „podnikavá dívka“ z nižší střední třídy, která vycítí příležitost dostat se do té nejvyšší. K čemuž použije typické ženské zbraně.

Zdvořilému, přemýšlivému, trochu neohrabanému mladíkovi nadbíhá tak, aby jejich setkání vypadaly jako náhody. „Náhody“ se řetězí a váhavý, emoce tolik neprojevující Maurizio je uhranut její energickou živelností a nespoutanou sexualitou. Zamiluje se do ní a navzdory otci Rodolfovi (Jeremy Irons), který rozpozná, o co jí jde, se s ní ožení.

Poté v průběhu let sledujeme, jak cílevědomá a manipulativní Patrizia vede svého muže v posunu v hierarchii společnosti. Po návratu z New Yorku, kde spolupracoval se strýčkem Aldem (Al Pacino) a smrti jeho otce, po něž zdědí poloviční podíl ve firmě, rozehrává Maurizio soudní bitvy s cílem dostat z jejího představenstva členy rodiny.

Dramatický charakterový oblouk od nesmělého student práv v podnikatele, který neváhá ono právní vzdělání tvrdě uplatňovat vůči svým příbuzným, s nimiž vede spor o směřování a kvalitu podniku, v něčem připomíná Michaela Corleoneho z Kmotra. Ten se také nechtěl zapojit do rodinného „byznysu“, ale potom byl okolnostmi přinucen k tomu, aby mu nekompromisně vládl.

Patrizia je pak v rodinném podniku, jemuž kralují muži, tou, která tahá za nitky v pozadí. Uzavírá spojenectví a zase je ruší, když přestanou být výhodné. Popostrkuje svého muže vpřed, a když pak vidí, že stojí samostatně a už ji nepotřebuje, protože si za ni našel náhradu v podobě milenky Paoly (Camille Cottin), rozpoutá proti němu zhrzenou pomstu.

Film táhnou herecké výkony

Lady Gaga její proměnu z temperamentní zlatokopky v okázalou dámu, jíž narostl společenský hřebínek, až po odvrženou manželku, která za pomocí vědmy (Salma Hayek) spřádá pomstu, zvládá velmi dobře a její herecký výkon si v ničem nezadá s Jeremy Ironsem coby zahořklým otcem Maurizia nebo Al Pacinem jako jeho žoviálním strýcem.

Aldova syna Paola hraje k nepoznání namaskovaný Jared Leto, který této postavě sebelítostivého fackovacího panáka ostatních propůjčuje až moc karikaturní rozměr, známý z italských lidových komedií. Jsou to ale právě herci a jejich výkony, s nimiž tento film o lidské chamtivosti a dysfunkčních rodinných vztazích stojí a padá.

Pochválit je třeba i výpravu a kostýmy, obrazová stránka neexhibuje, ale slouží vyprávěnému příběhu a změně jeho nálad. Ty ale zároveň přispívají k tomu, že vyprávění působí značně nekonzistentně v lavírování mezi dramatickým a směšným nebo ironickým. Stopáž nad 160 minut je přestřelená, zvlášť s přihlédnutím k faktu, že některé scény jsou zbytečně natahované a jiné až příliš epizodicky zkratkovité.

S přihlédnutím k režisérově předchozí tvorbě bych Klan Gucci zařadil do sousedství čtyři roky starého snímku Všechny prachy světa, jehož dramatický potenciál, vycházející rovněž ze skutečných událostí, se také nepodařilo úplně naplnit, než k rodinným ságám typu Kmotra, po nichž možná Ridley Scott trochu pošilhával.

