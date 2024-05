Recenze filmu Království Planeta opic. Překvapivě povedené sci-fi otevírá brány k další trilogii

Když před třinácti lety přišlo do kin Zrození Planety opic (Rise of the Planet of the Apes), mnozí se na prequel legendárního filmu z roku 1968 měli tendenci dívat přes prsty, nakonec stál ovšem výtečný snímek na počátku velmi uznávané opičí trilogie, jež dokázala na vysoké kvalitativní i trikové úrovni ukázat pád lidí a vzestup inteligentních opic, které jsou i díky svému vůdci Caesarovi hlavními obyvateli Země.

Království Planeta opic (Kingdom of the Planet of the Apes) se snaží na tuto trilogii navázat, zároveň ale chytře odkazuje na původní film a chce se vydat vlastním sympatickým směrem.

Režisér Wes Ball stál v případě novinky před nelehkým úkolem. Režisérům Rupertu Wyattovi a zejména Mattu Reevesovi, jenž má na kontě druhý a třetí díl předchozí trilogie, se povedlo vybudovat vysoce respektovanou sérii, jež se dívala na konflikt mezi lidmi a opicemi hezky nečernobílým způsobem a dokázala přijít po scenáristické stránce s poutavými i myšlenkově hutnými motivy či skvěle napsanými postavami, o digitálně impozantně zpracovaných opicích ani nemluvě. Válkou o planetu opic navíc trilogie skončila způsobem, na který už je trochu zbytečné navazovat. To ovšem neznamená, že v tomto post-apokalyptickém světě není co vyprávět.

Wes Ball si je obou těchto faktorů vědom, a tak se nový díl Království Planeta opic odehrává několik generací po smrti Caesara, kdy opice už dávno ovládly svět a lidé, kteří na následky viru nedokáží mluvit a jsou poměrně jednoduše inteligenčně vybaveni, žijí kdesi v ústranní. Události z předchozích filmů i Caesarova osobnost už jsou pro většinu opic zapomenuty. Jednou z nich je zprvu i nový opičí hrdina Noe, jenž si žije v klidu ve svém klanu se svými opičími kamarády a chce zapůsobit na svého otce, pána orlů.

Při pátrání po tajemné lidské ženě je ovšem jeho kmen vypleněn nepřátelským klanem jednajícím pod jménem krutého vládce Proxima Caesara. Ten se ohání odkazem hrdiny z prvních dílů, ale pochopil jeho ideje trochu špatně. Noeův otec umírá a zbytek kmene je odvlečen do Proximova království. Noe se chce pomstít a zachránit své druhy, vydává se proto do vzdáleného území, kde musí spojit síly s orangutanem Rakou, jenž ho seznamuje s pravým Caesarovým učením, i onou lidskou ženou Mae. Může ovšem opice věřit člověku? A zvládnou společně dokázat, že lidé a primáti dokáží žít bok po boku?

Nový opičí svět

Hned na zkraje hodnocení si pak můžeme říci, že Království Planeta opic svým předchůdcům ostudu rozhodně nedělá. Bere si z nich to nejlepší a pokračuje ve velmi uspokojivé kvalitativní úrovni značky, jež po Zrození Planety opic nabrala nový dech. Wes Ball (young adult série Labyrint) pak už od prvních scén ukazuje, co ho na nové trilogii lákalo nejvíc a čím hodlá na diváka nejvíce zapůsobit – a to budováním „nového“ opičího světa.

Ten už se totiž prakticky obejde bez lidí, všechny staré budovy či mrakodrapy jsou rozpadlé a zarostlé a režisér nám tu předkládá velmi atraktivní prostředí, v němž se zaobírá zejména fungováním opičí komunity, místními zákonitostmi a vlastně i odlišným myšlením postav, než na jaké jsme byli zvyklí v předchozích dílech. A do toho nám tu samozřejmě představuje nové důležité charaktery a buduje konflikty a myšlenky nejen pro aktuální film, ale rovnou celou trilogii, kterou má Ball v plánu, pokud mu to komerční výsledek dovolí.

Režie tedy hlavně zpočátku nikam nespěchá a pomalu i pečlivě svůj opičí svět buduje. Právě v první polovině, kdy společně s Noem vše poznáváme, je novinka nejvíce vtahující. Rozhodně pak za to nemůže jenom špičková triková a vizuální stránka, díky čemuž vypadá každý záběr opravdu nádherně a motion capture u opic je tu zase dovedeno do mnohem větších detailů než posledně. Jenže vizuální pozlátko by se samozřejmě brzy okoukalo, kdyby nebylo co vyprávět a co působivého ukazovat. Poodhalování nových pořádků ovšem hezky kombinuje atmosféru předchozí trilogie a místy má i nádech původního filmu. Stejně tak funguje i proměna hlavní postavy, která se z prostého „vesničana“ stává hrdinou poté, co se o historii lidí i primátů dozvídá další a další střípky a je konfrontována s krutým, ale ne zcela černobílým, chováním záporáka Proxima.

Příliš uspěchané finále

Právě názorové střety a rozhození nových témat se odvíjí ve stylu a kvalitách minulých filmů a nabízí řadu nejnapínavějších a nejzajímavějších momentů. Problém nastává až v závěrečné třetině, v níž jako by si tvůrci uvědomili, že musí svou pomalu budovanou podívanou a pečlivě prokreslené postavy nějak uzavřít a výrazně se posunout v hlavní příběhově lince. Jenže právě kvůli tomu začne finále dosti skřípat, působí uspěchaně, sem tam hapruje logika, a navíc na to doplácí řada vedlejších figurek. A to včetně záporáka Proxima, jenž je zde velmi zajímavě vykreslen, nemá ale dostatek prostoru na to, aby jeho úhel pohledu či motivace dostatečně vynikly. A že se charismatický Kevin Durand za opičím motion capture opravdu snaží.

Kvůli uspěchanosti i jistému většímu plánu pak přestává fungovat i nejzásadnější vztah snímku mezi Noem a Mae. On se sice hned zprvu stává velmi sympatickým hrdinou, jenž se naštěstí od předchozího Caesara v mnohém liší, a Freya Allan svou velkou celovečerní příležitost také nepromarnila. Jejich vztah i vzájemná nedůvěra ovšem zejména ke konci působí dost křečovitě, a to vzhledem k práci s lidskou hrdinkou, u níž si tvůrci nechávají v rukávu tolik otázek do dalšího dílu, že si k ní divák kvůli její nejednoznačnosti bude jen marně hledat cestu.

Království Planeta opic tak v závěru za svými předchůdci zaostává zejména v sebevědomějším završení dějových oblouků a doťuknutí rozpracovaných témat. I když je jasné, že zrovna z tohoto hlediska budou chtít tvůrci ještě mnoho říci v případných sequelech. Wes Ball ale zvládnul dokázat, že byla franšíza dána do rukou tomu správnému člověku, který má vizi, nápady a umí vizuálně i řemeslně vytvořit správně poutavou podívanou, jež se nemusí spoléhat na zbytečnou akci a výbuchy, ale může se opřít i o chytrý scénář a sebejisté tvůrčí vedení. I když začnou autoři ke konci trochu klopýtat, stále je Planeta opic díky nim značkou, který se od většiny blockbusterové konkurence svými scénáři liší a jde si svou vlastní osobitou cestou. Snad po ní půjde co nejdéle.

Hodnocení Království Planeta opic nezůstává své sérii nic dlužné a předkládá divákovi další vtahující výlet do post-apokalyptického světa, kde jsou primáti již dávno dominantním druhem. Tvůrci si berou to nejlepší od svých předchůdců a zároveň se nebojí jít neprobádanými cestičkami a budovat otazníky i motivy vstříc dalším filmům. Kvůli tomu sice působí pouto ústřední dvojice nedotaženě a finále uspěchaně, pořád se ovšem jedná o svébytný a chytře vedený blockbuster, jichž není v kinech zrovna mnoho. 7,5

Království Planeta opic

Recenze původně vyšla na webu Kinobox.cz, jejím autorem je Milan Rozšafný