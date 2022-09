Recenze filmu Lékořicová Pizza. Milostné vyznání místu, době a kinematografii dospívání režiséra Paula Thomase Andersona

Plusy Vykreslení vztahu ústřední dvojice, který se vzpírá romantickým škatulkám Minusy Pro někoho epizodický děj bez výraznější dramatičnosti 8 /10 Hodnocení

Americký filmový institut ho zařadil mezi deset nejlepších filmů loňského roku, vysloužil si čtyři nominace na Zlaté glóby, tři oscarové a z britských cen BAFTA si odnesl ocenění za nejlepší původní scénář. Řeč je o devátém celovečerním filmu režiséra Paula Thomase Andersona, který trochu nepochopitelně minul naše kina. Uveden v nich měl být po předávání Oscarů, ale nakonec se objevil až na konci léta rovnou v nabídce DVD a Blu-ray nosičů a streamovací platformy HBO Max.

Dospívání v San Fernando Valley

Důvod proč tomu tak je, možná vězí v tom, že nedosahuje velikosti režisérových opusů typu Až na krev, Mistr nebo Nit z přízraků. Působí oproti nim mnohem odlehčeněji, svobodněji, hravěji. Režisér a scénárista filmu se v něm vrací do svého dětství, kdy vyrůstal v údolí San Fernando Valley. Destinaci na předměstí Los Angeles, která představovala po dlouhý čas díky filmovým ateliérům a zaměstnancům těchto studií epicentrum Hollywoodu.

Lékořicová Pizza, která v názvu odkazuje ke slavnému obchodu s gramofonovými deskami, není ale autobiografickým příběhem Andersonova dospívání. Spíš takovým milostným vyznáním místu, době a kinematografii 70. a počátku 80. let, která ho v dospívání formovala.

Anderson si zkrátka natočil svou vlastní verzi filmů jako Americké graffiti nebo Zlaté časy na Ridgemont High. Na 35 mm film, s dokonalou retro atmosférou, tvořenou nejen kostýmy, výpravou a vintage barevností obrazové stránky, ale i písničkovým soundtrackem s hity Davida Bowieho nebo Niny Simone.

Režisérovi se na pozadí příběhu dospívání a vztahu dvou lidí daří zároveň definovat dobu, v níž se odehrává. Nejen politickými událostmi, jako bylo embargo OPEC na vývoz ropy, ale i převažujícími společenskými normami, k nimž patřil například sexismus. Dozvuk sexuální revoluce se zračí i v podnikání, jemuž se věnuje hlavní hrdina, s prodejem vodních postelí.

Vztah, vzpírající se romantickým škatulkám

Konec jedné éry šedesátých let a počátek té následující, která přála podnikavosti, se odráží i v přístupu k životu a jeho směřování obou hlavních protagonistů. Zatímco patnáctiletý Gary (Cooper Hoffman) si uvědomuje, že jeho kariéra dětské filmové hvězdy uvadá a aktivně hledá možnosti uplatnění své smělosti a výřečnosti, o deset let starší Alana (Alana Haim) se teprve hledá a dlouho po střední škole zatím nemá jasno, jak by se chtěla realizovat.

Ti dva se potkají v roce 1973 při školním focení, kdy ona vykonává pozici asistentky fotografa a on je středoškolským studentem, který ji začne od první chvíle sebevědomě dobývat. Alana si uvědomuje jejich věkový rozdíl, odolává sice jeho vytrvalému dvoření, ale zároveň ke Garymu od první chvíle přilne. Možná proto, že s ním a jeho kamarády se jí daří prozatím oddálit ten očekávaný přechod od bezstarostnosti k zodpovědnosti.

V průběhu času se mezi nimi vytvoří netradiční vztah, který lavíruje mezi přátelstvím, obchodním partnerstvím a vzájemnou přitažlivostí, spojenou s oddalováním jejich sblížení. Sympatické na jeho vykreslení a průběhu je, jak se vzdaluje romantickým šablonám toho, jak by měl probíhat. Je v něm hodně nevyřčeného, náznakového, z čehož pramení sympatické a nejednoznačné napětí mezi nimi.

Ti dva si lezou na nervy, hádají se, ale současně na sebe žárlí a pozorně sledují, jestli se zájem toho druhého nestáčí nežádoucím směrem, který by pouto mezi nimi mohl narušit. Nevědí přesně, co od sebe mohou očekávat, protože se nevyznají ani sami v sobě. Zkouší to na sebe trochu metodou pokus - omyl, provokují se. Jsou k sobě navzájem sarkastičtí, upřímní, ale umí být i pozorní a něžní.

Alana pomáhá Garymu s jeho rozjíždějícím se byznysem s vodními postelemi i pinball hernou, zkouší uspět jako herečka, zapojuje se do štábu kandidáta na starostu, který slibuje společenskou změnu. Je politicky uvědomělejší, Gary má zas větší podnikatelský tah na bránu.

Odstředivost i přitažlivost mezi nimi Anderson zhmotňuje do sekvencí, kdy přestává jakoby existovat zadní plán za nimi a důležité je jen to, co se děje mezi nimi. Běží sobě naproti ve zpomaleném záběru, doprovázeném výraznou písničkovou stopou.

Ti dva k sobě museli symbolicky doběhnout a říci si, co k sobě opravdu cítí a co dosud skrývali za různé jízlivé, sarkastické nebo světácké masky. Jejich těkání odráží tempo vyprávění, v němž se kamera zdá neustále v pohybu, jakoby chtěla zachytit ten vnitřní citový zmatek, typický pro období dospívání.

Rodinný podnik

Anderson jako scenárista skládá vyprávění z epizodek, prchavých momentů, což se někomu, s ohledem na jeho předchozí díla může zdát málo, že tu není nějaký silnější dramatický oblouk. Ony momentky nám ale představují, jak protagonisté reagují na jednotlivé situace, čímž je blíže poznáváme. Navíc Anderson je umí podat až hypnotickou formou.

Příkladem budiž scéna s maniakálním Jonem Petersem (Bradley Cooper), tehdejším přítelem Barbry Streisand, která vygraduje do absurdních rozměrů. Podobně tak naparování se herce Jacka Holdena před Alanou, kterému sekunduje při jeho motocyklovém skoku režisér Rex Blue (Tom Waits). Tady byli režisérovi předobrazem herec William Holdem a režisér Mark Robson. Podobně se pro postavu Gary inspiroval u svého přítele Garyho Goetzemana.

Dojem rodinného podniku umocňuje obsazení obou hlavních rolí. Cooper Hoffman je syn Philipa Seymoura Hoffmana, s nímž natočil Anderson několik filmů. Alana Haim je členkou hudební skupiny Haim, v níž vystupuje se svými dvěma staršími sestrami, které tu spolu s jejich rodiči představují židovskou rodinu.

Anderson sesterskému triu Haim natočil několik videoklipů, ale obsazení jak Alany, tak Coopera nelze považovat za pouhou protekci. Oba herečtí debutanti totiž předvádí natolik přirozené výkony, že se s chemií mezi nimi panující budete na konci jen neradi loučit.

Stejně jako s tímto filmem, který má sice daleko do dramatičnosti režisérových předchozích opusů, ale svou uvolněnou náladou, vykreslením jednoho netradičního vztahu, který se vzpírá romantickým škatulkám a popkulturní poctou místu, době a kinematografii režisérova dospívání si vás dovede získat.

