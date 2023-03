Recenze filmu Luther: Pád z nebes. Netflix zkouší s Idrisem Elbou rozjet navazující filmovou sérii 

Plusy Spád, napětí, atmosféra a potřebné zvraty v této rozehrané partii kočky s myší Minusy Scénář na mnoha místech působí zkratkovitě, což se odráží i na prokreslení postav 6 /10 Hodnocení

O britském herci Idrisu Elbovi se spekulovalo, že by mohl být nástupcem Daniela Craiga v sérii o agentovi 007. To, že byl v očích mnohých vhodným kandidátem na tuto roli, zapříčinila jeho účast v seriálu BBC Luther, kde ztvárnil titulní roli detektiva Útvaru pro těžké zločiny.

Hra kočky s myší

Seriál se v letech 2010 až 2019 dočkal pěti sérií a už kolem té třetí se začalo mluvit o přípravě celovečerního filmu s jeho hlavní hrdinou. K jeho realizaci došlo až po dekádě od těchto prvotních úvah, přičemž se na něm podílí jak duchovní otec celé série, scenárista Neil Cross, tak režisér páté řady seriálu Jamie Payne.

Pro něho jde o celovečerní filmový debut, dosud se věnoval seriálové (Bílá královna, Bílá princezna, Cizinka) a televizní tvorbě. Televizní původ přitom Pád z nebes nezapře, i když se jak kameraman Larry Smith (Spalující touha), tak skladatel Lorne Balfe snaží o velkorysejší aranžmá.

To je dané už oním pomrkáváním po bondovském mustru vyprávění, který je patrný zejména v závěru, kdy se ocitáme na norských pláních. Do té doby se většina děje odehrává v londýnských ulicích, kde sledujeme klasickou hru kočky s myší, která je ozvláštněná tím, že psychopatickému sériovému vrahovi jde po krku jak jeden polda bývalý, tak jeho kolegové, kteří se zároveň snaží dopadnout jeho.

Útěk z vězení

V prologu vyprávění ještě John Luther (Idris Elba) u londýnské policie pracuje. Je přivolán k případu, kdy je na silnici nalezeno mrtvé tělo. Oznamovatel ale z místa činu zmizí a jeho zoufalá matka Luthera žádá, aby ho našel, což jí slíbí. Svou aktivitou ale na sebe přitáhne pozornost toho, kdo za mladíkovým zmizením stojí.

Ten se prostřednictvím neznámé kontaktní osoby rozhodne na vrchního inspektora, který po sobě nezanechává digitální stopu, sesbírat vše, co by jej mohlo kompromitovat. Tak se stane, že je Luther obviněn z překračování svých pravomocí a ocitá se ve vězení, kde si s ním chtějí vyřídit účty ti, jež sem pomohl dostat.

Do vězení mu přes rádiovou frekvenci doručí vzkaz vrah onoho mladíka, z něhož je patrné, že ve svém řádění bude pokračovat. Luther o tom zpraví novou šéfovou útvaru, u něhož dříve pracoval, Odette (Cynthia Erivo), která jej ale odmítá pro skutky, jichž se dopustil.

Aby zabránil dalším zločinům, rozhodne se Luther z vězení utéci. Se sériovým vrahem, jenž si libuje v sadistickém aranžování svých obětí, se střetne tváří v tvář, ale tomu se podaří utéci. Zdá se, že je vždy o krok napřed před svými pronásledovateli a vládne informacemi, které mu umožňují dostat se z jejich sevření.

Nebezpečí moderních technologií

Na své zločiny se připravoval léta a teď si užívá, že je pánem jejich inscenování. Identita tohoto zločinného sociopata je známa víceméně od začátku, takže se scénář zaměřuje na odhalování toho, kdo mu pomáhá v jeho zvrácené činnosti a kterým směrem ji chce gradovat.

Vše směřuje k místu, kde musí spojit své síly Luther s Odette, pro niž pátrání v jeho průběhu dostane osobní rozměr. Osobních slabin druhých ostatně využívá sériový vrah, který díky nim může s nimi snadněji manipulovat nebo je zastrašovat a vydírat. Pomáhají mu v tom moderní digitální technologie a to, co my sami jsme ochotni sdílet na sociálních sítích. A co se může snadno obrátit proti nám.

Andy Serkis se do role slizkého vraha, milionáře Davida Robeyho, velmi dobře převtělil. Jeho mimika, známá z úlohy Gluma v Pánovi prstenů, tu hraje prim při modelování postavy. Její vyšinutost ještě umocňuje podivná paruka, již nosí.

Zkratkovitý scénář

Větší problém spočívá v tom, jak je jeho postava konstruována. Chybí u ní nějaká silnější motivace k tomu, proč jedná tak jak jedná. Snad kromě toho že, svou snahou být za každé okolnosti pánem situace zakrývá vlastní nejistoty.

Scénář na mnoha místech působí zkratkovitě, třeba v tom, co přivedlo Luthera do vězení. Působí to, jakoby Neil Cross měl námět na další mini sérii a teď z ní do celovečerního filmu vzal stěžejní motivy, které jen zapomněl obalit potřebnou vysvětlující omáčkou.

Postavy díky tomu nejsou prokresleny tak, jak by si zasloužily, což platí nejen pro hlavního záporáka, který je takovým Lutherovým Moriartym, ale i pro samotného Luthera, jehož vnitřním démonům se seriál mnohem víc věnoval.

Film sází na vyšetřování a akci. Má spád, napětí, atmosféru a disponuje potřebnými zvraty v této rozehrané partii kočky s myší. Ony zvraty i konání sériového vraha ale nejsou příliš originální, stejně jako použití bondovské šablony při závěrečném střetu. Jamesem Bondem se asi charismatický Idris Elba nestane, ale dalšímu pokračování této spolupráce BBC a Netflixu s postavou Johna Luthera bych se nebránil.

Luther: Pád z nebes