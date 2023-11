Recenze filmu Marvels. Ženská superhrdinská týmovka, zrcadlící dlouhodobé problémy marvelovského universa

Plusy Jiskření mezi trojicí superhrdinek

Obstojné akční scény Minusy Scénář s absentující motivací postav 4 /10 Hodnocení

Captain Marvel se stala první samostatnou ženskou sólovkou v rámci MCU, předělem mezi třetím a čtvrtým dílem Avengers a z hlediska časové osy i jakýmsi prequelem celého tohoto universa. Režijní dvojice Anna Boden a Ryan Fleck v ní vsadila na sympatickou hrdinku a kombinaci konverzační komedie a akční sci-fi devadesátkového střihu.

Seriálové postavy vstupují do filmu

Nyní přichází dvojka, která je třiatřicátým počinem v rámci MCU, do trochu jiné atmosféry než byla ta končící třetí fáze tohoto universa. Marvel zažívá ústupek ze své slávy a filmy jeho jak čtvrté, tak té aktuální páté fáze jsou přijímány s rozpaky. Projevuje se jejich nadvýroba, k níž se přidává ta seriálová na streamovací platformě Disney+, která není schopná z hlediska kvality konkurovat jejich předchůdcům z prvních tří fází.

Provázaný marvelovský vesmír tak už neodkazuje jen na předchozí filmovou produkci v rámci MCU, ale i na tu seriálovou, z níž se rekrutují postavy, které vstupují do děje hlavní filmové řady. V případě Marvels jsou to Monica Rambeau (Teyonah Parris) ze seriálu WandaVision a Kamala Khan (Iman Vellani) z Ms. Marvel. Vlastní minisérie Tajná invaze se dočkal i Nick Fury, ale jeho netřeba představovat.

Monica Rambeau je dcerou kamarádky a kolegyně Carol u amerického letectva Marii z prvního filmu s Captain Marvel, kde se dětském věku objevila i ona. Spolupracuje s Nickem Furym jako astronautka na vesmírné stanici S.A.B.E.R. a Carol ji považuje za svou „neteř“.

Americko-pákistánská teenagerka Kamala je pak zapálenou fanynkou komiksů, amatérskou bojovnicí se zločinem a velkou obdivovatelkou Captain Marvel/Carol Danvers (Brie Larson). Do sequelu s ní vnáší mladistvou, nakažlivou pozitivní energii a největší množství komediálních momentů.

Prohazování hrdinek v časoprostoru

Trojice těchto ženských hrdinek se propojí díky kouzlení s nestabilními červími dírami tak, že si mohou zprvu nekontrolovaně, poté záměrně vyměňovat svá místa v časoprostoru pokaždé, když použijí své schopnosti ve stejný moment. Což je využito jak v pasážích akčních, tak těch humorných.

Ženský tým, který Kamala neformálně nazývá Marvels, tu stojí proti nové vůdkyni mimozemské rasy Kree a hlavní záporačce Dar-Benn (Zawe Ashton). Ta se snaží po v dobré víře vedených zásazích Captain Marvel v prvním filmu a svržení Nejvyšší inteligence zachránit její destabilizovanou planetu, jíž hrozí, že přijde o své přírodní zdroje jako voda, vzduch a sluneční světlo. Volí k tomu ale cestu likvidace ostatních planet, z nichž odčerpává zdroje potřebné pro tu svou. A planeta Země má být jednou z nich.

Carol, jež si vzala na bedra ochranu nejen jí, ale i celého vesmíru, díky tomu nemá moc času na osobní život i sama sebe, v čemž se jí snaží pomoci její dvě parťačky. Ta mladší ji vede k humoru, Monica k citu. Chemie v rámci girl power je komplikovanější mezi Monicou a Carol než ve vztahu Kamaly k ostatním.

Scénář Megan McDonnell, která má na svém kontě zatím jen dvě epizody seriálu WandaVision, ale moc motivace postav nepřibližuje. Spíš staví hrdinky do sitkomových situací, z nichž se snaží vytěžit slovní i situační humor v rámci jejich interakce na ně. Jako když zavítají na pestrobarevnou muzikálovou planetu, jak vystřiženou z Bollywodu, kde se místo mluvení zpívá. Nebo když přijdou v závěru ke slovu koťátka.

Rozsáhlé přetáčení

Scénář nepůsobí příliš soudržně a vlastně spočívá jen v přesunu postav na další lokace, kde se sitkomové pasáže doplňují s těmi akčními. Ty choreograficky i z hlediska nápadů jak rozehrát souboje oživuje časoprostorové prohazování hrdinek. CGI je na slušné úrovni a filmu nahrává i uměřená stopáž, díky níž funguje jako sice stravitelná, ale ničím nevyčnívající jednohubka.

Jejímu renomé moc nenahrály zvěsti, že režisérka Nia DaCosta (Candyman) s tímto projektem nezůstala po celou dobu jeho postprodukce, ani že velkou část rozpočtu, který činí 270 milionů dolarů, spolklo čtyřtýdenní přetáčení, aby výsledek jakž takž držel pohromadě.

Tyto zprávy jen zrcadlí stav vnímání marvelovských filmů v současnosti. Toto je letos poslední z nich, který sice disponuje obstojnými akčními scénami i CGI a trojlístkem superhrdinech, jejichž interakce by vás mohla bavit, ale co je to platné, když nám scénář nedává prostor blíže poznat jejich motivace, záporačka je nevýrazná a stopáž má sice snesitelnou délku, ale za cenu toho, že se tu hodně stříhalo a některé scény v důsledku toho na sebe moc nenavazují. Třináctileté divačky by se mohly ztotožnit s Kamalou, u starších ročníků moc důvodů k identifikaci s tímto filmem nevidím.

