Recenze filmu Matrix Resurrections: disputace nad matrixovským konceptem, které nechybí srdce a nadhled

Plusy Úvodní sebereferenční část, reflektující vznik filmu Minusy Akční stránce chybí zapamatovatelná choreografie 7 /10 Hodnocení

Osmnáct let uběhlo od vyvrcholení trilogie Matrix. Sourozenecké duo od té doby natočilo tři filmy (Speed Racer, Atlas mraků a Jupiter vychází) a prošlo změnou pohlaví. Z Larryho a Andyho Wachowských se staly Lana a Lilly, přičemž o dva roky starší Lana stojí za návratem k jejich kultovnímu dílu.

Vzkříšení

Sestry ho sice dlouho odmítaly a tvrdily, že jeho příběh je uzavřený, ale smrt rodičů a vyrovnání se s jejich ztrátou přimělo Lanu k tomu, aby vrátila Nea a Trinity mezi živé a spolu s nimi svět, který před 22 lety představila divákům.

Na tomto vzkříšení, jak zní podtitul filmu, se s ní scenáristicky podíleli britský spisovatel David Mitchell, autor Atlasu mraků a Aleksandar Hemon. Podtitul je to symbolický, vzhledem k mytologickému zázemí celé ságy a způsobu koexistence postav ve světě, kde se stírá hranice mezi realitou a její virtuálně simulovanou verzí.

Návrat hlavních postav, které ve třetím dílu Revolutions padly na oltář jistého smíření mezi lidmi a stroji, je v tom čtvrtém scenáristicky vyřešen celkem uspokojivě, i když ubírá tomu předešlému na osudovosti. Ale jsme ve světě Matrixu a tak přijměme, že první polovina vyprávění Resurrections pracuje s premisou, že to, co se odehrálo v původní trilogii, byla představa či blud hlavního hrdiny programátora Thomase Andersona.

Thomas je slavný herní vývojář, který tyto představy využil pro vznik úspěšné počítačové hry, jejíž čtvrtý díl má nyní s kolegy připravit. Žije zdánlivě poklidný život v San Franciscu s pravidelnými návštěvami kavárny, kde vídává ženu ve středním věku s dvěma dětmi, která se mu po čase představí jako Tiffany.

Ve skutečnosti je však vyhořelý a sužují ho přeludy a pochyby o reálnosti tohoto světa, s nimiž se svěřuje svému terapeutovi (Neil Patrick Harris), který mu na tyto duševní potíže předepisuje modré pilulky. Pak ho ale kontaktuje mladá žena jménem Bugs (Jessica Henwick) a Morfeus (Yahya Abdul-Mateen II), který mu s červenou pilulkou nabídne nový náhled na to, v čem žije a možnost volby, jak se k tomu postavit.

Projekce našich očekávání

Celá tahle úvodní nebo seznamovací část, která zabírá v celkové stopáži více jak třetinu času, je z celého filmu nejlepší. Má charakter metafilmu, tematizujícího s podvratnou ironií sebe sama. To se ukáže ve scéně, kdy Thomasovi jeho obchodní partner (Jonathan Groff) oznamuje, že jejich mateřská společnost Warner Bros. po jejich firmě chce vznik čtvrtého dílu hry Matrix. S jeho účastí nebo bez ní.

Porada kreativního týmu programátorů a vývojářů, podbarvená písní Jefferson Airplane White Rabbit a kontrastující v montážní zkratce s Thomasovou usouženou každodenní realitou, zrcadlí, co si nejen tvůrci, ale i diváci projektují do fenoménu Matrix. Jaké přesahy v něm nacházejí, jak na něho vzpomínají a co očekávají od jeho pokračování.

Tato sebereferenční pasáž, reflektující vznik filmu, se zábavnou jízlivostí ukazuje fungování filmového průmyslu, který se snaží každý nosný nápad vytěžit v nekonečných sequelech, prequelech a spin-offech, protože těch původních, originálních, se tolik nedostává.

Režisérka pracuje s diváckými očekáváními a zároveň se jim vysmívá. Variuje známé scény z trilogie, jen s jinými aktéry a z dvojice Neo a Trinity činí někoho, kdo na rozdíl od diváků původní trilogie trpí ztrátou paměti. A nechává je tyto modifikované pasáže znovu prožívat, jen v jiných časoprostorových souvislostech. Známý tvar tak současně rozvíjí, variuje a dává k němu komentář.

Srdce vyprávění

Druhá, větší část vyprávění, už má ráz standardního matrixovského blockbusteru a stává se trochu tím, z čehož si tvůrci v úvodní části utahují. Na Laně Wachowski je ale znát, že více než prohlubování mytologie fikčního světa Matrixu ji zajímá romance dvou lidí ve středním věku, jež má při setkáváních v kavárně příjemně civilní ráz.

Záchrana Trinity, probíhající paralelně v reálném i simulovaném světě, se opět opírá o hrátky s původními motivy a je v ní kladen důraz na důležitost obou aktérů při volbě, která jen zdánlivě leží na Neových bedrech. Emoční propojení těch dvou se promítá i do vizuální stránky snímku, která vládne mnohem teplejšími, nadějnějšími barvami než tomu bylo v případě původní trilogie.

Oproti ní je kladen menší důraz na akční stránku filmu. Akce působí přehledně, ale schází jí výraznější choreografie, která by nám umožnila si některé pasáže zapamatovat. Nevím, jestli to byl ze strany Lany Wachowski záměr se i v tomto postavit diváckým očekáváním, nebo byla akce spíš doménou její sestry Lilly.

S deklarovanou snahou více nerozmělňovat matrixovskou značku ale nekoresponduje tak úplně závěr, který ji svým způsobem restartuje a dává všanc dalším pokračováním. Jestli budou, to záleží na ochotě sester Wachowských v sérii pokračovat a také na diváckém a komerčním úspěchu tohoto jejího vzkříšení.

Vzhledem k rozporuplnosti čtvrtého dílu si netroufám tipovat, zda se tak stane, protože působí zajímavěji jako disputace nad matrixovským konceptem než jako akční sci-fi blockbuster. Sympatické na této disputaci ale je, že jí nechybí srdce a nadhled.

Matrix Resurrections