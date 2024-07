Recenze filmu Maxxxine. Cesta od porna k hororu v osmdesátkovém stylu

Hodnocení

V pohlcení satanistickými true crime motivy letos jednoznačně vítězí komornější Late Night With the Devil. MaXXXine je satirické pojednání o žánru, jeho zákulisí i odlescích ve veřejné dekadenci a kriminalitě, u nichž je občas těžké rozlišit, nakolik ony vychází z popkultury a nakolik popkultura pronásleduje je. West to s dalším příběhem Maxine, která v neonové záři osmdesátek stojí někde mezi, strefil lajdácky na sytě zakrvavený terč. Nic nového a ozvláštňujícího nedeklamoval.