Recenze filmu Medvěd na koksu. Slibný námět podle skutečné události, který se měl dočkat odvázanějšího zpracování 

Plusy Lákavý námět Minusy Jeho kreativní uchopení 4 /10 Hodnocení

Elizabeth Banks je sympatická herečka, známá například z romantické komedie Zack a Miri točí porno nebo thrilleru Tři dny ke svobodě. Před deseti lety se pokusila povídkovou komedií Mládeži nepřístupno etablovat i jako režisérka, ale žádný z jejích, poté už samostatných režijních počinů, nepřekonal laťku průměrné spotřební podívané.

To je případ jak hudební komedie Ladíme 2, tak její verze Charlieho andílků, na níž se podílela i jako scenáristka a producentka. Neúspěch filmu se snažila svést na nezájem mužského publika o akční filmy se ženami, ale v tom problém nebyl, jak ukazuje i její nejnovější počin Medvěd na kokainu, který rovněž produkuje.

Inspirováno skutečnou událostí

Ten přišel s lákavým názvem, plakátem i šikovně sestříhaným trailerem, slibujícím odvázanou divočinu. Námět v podobě zfetované šelmy v oblacích bílého prášku, která trhá lidi, zněl dostatečně přehnaně či absurdně, aby přitáhl pozornost diváků béčkových podívaných. O to víc, že byl inspirován skutečným případem „kokainového medvěda“, který po požití drogové zásilky zemřel.

V roce 1985 bývalý policista z protinarkotického oddělení a pašerák Andrew C. Thornton II. převážel spolu se svým parťákem v letadle kokain z Kolumbie do Ameriky. Náklad byl ale příliš těžký a tak se ho začali zbavovat nad přírodní rezervací v Tennessee.

Thorntonovi se při katapultování neotevřel padák a zemřel, stejně jako černý medvěd, který se dostal k tomuto kontrabandu. Medvěda nalezli po třech měsících od Thorntona seskoku s rozházenými nádobami s kokainem okolo něj. Jako příčina smrti bylo uvedeno předávkování, přičemž není známo, že by někoho zabil.

Jeho skon byl asi poměrně rychlý, jeho legenda žije dál. Ve vypreparované podobě se stala turistickou atrakcí, nyní i filmovou. Nepříliš známý scenárista Jimmy Warden, zaštítěný kreativním producentským duem Phil Lord a Christopher Miller, které má na svém kontě animáky Zataženo, občas trakaře a LEGO® příběh, měl poměrně volnou ruku v tom, jak tuto legendu fikčně přibarvit do podoby černohumorné hororové komedie.

Z černého medvěda baribala, lidově přezdívaného Pablo Escobear, udělal vražedného zabijáka, přičemž ale motivace k jeho řádění je čistě zábavná. Medvěd si zkrátka hned po prvním ochutnání natolik oblíbí bílý prášek, že se ho nechce vzdát a trestá každého, kdo by mu chtěl k němu znemožnit přístup. A takových se v rezervaci pohybuje hned několik.

Rodičovský motiv

Je to především dvojice gangsterů a drogových překupníků, Daveed (O'Shea Jackson Jr.) a Eddie (Alden Ehrenreich), která dostane od svého šéfa a v případě Eddieho i jeho otce Syda (Ray Liotta) úkol ztracenou zásilku najít. Sydovi se chce zas dostat na kobylku detektiv Bob (Isiah Whitlock Jr.) se svou zástupkyní. Pak tu máme trojici mladých delikventů na čele s amatérským zlodějíčkem Stachem (Aaron Holliday).

V národním parku se pohybuje i pár skandinávských turistů, dvojice dětských záškoláků, které hledá matka (Keri Russell) jednoho z nich, strážkyně parku a biolog, jehož se snaží zaujmout, a jak napověděl trailer i zdravotníci. Vypadá to tedy na potenciálně poměrně bohaté menu pro medvěda s nebezpečnou závislostí.

Scénář pracuje s motivem rodičovství, komplikovaných nebo odcizených vztahů otců a matek s jejich dětmi, ať už dospělými nebo těmi v dětském a dospívajícím věku. Na závěr si pro nás v tomto ohledu přichystá i jedno odhalení, vztahující se k ústřední zvířecí figuře, které dává koncovce jisté emoční zabarvení.

Asi desítku postav, s níž operuje, dovede vybavit základní motivací, proč se v rezervaci pohybuje nebo setrvává, i přes zjevné nebezpečí, které jim v ní hrozí. Dějová linka funguje ale především jako spojník gagů a situačních momentů, spojených s medvědím řáděním.

Béčko, které se drží při zdi

To ve skutečnosti není až tak krvavé. Většina momentů, kdy medvěd trhá své oběti na kusy, se odehrává mimo záběr a my jsme tak konfrontováni až s jeho výsledkem v podobě oddělených končetin nebo vyhřeznutých střev.

Režisérka se spíš soustředí na interakci postav mezi sebou nebo s medvědem, z níž se snaží vykřesat napínavý nebo zábavný potenciál. Je to patrné hned v úvodu, kdy dojde k rekonstrukci toho, co mohlo stát za pádem letadla s drogovým nákladem. Hraje v tom roli alkohol a předvádění se.

Pak následuje expozice oné zhruba desítky postav, které jsou většinou sdružené ve dvojicích nebo trojicích. Ty se pak v rezervaci různě protínají. Scenárista se je snaží vybavit tarantinovskými hláškami i květnatými dialogy, ale kvůli tomu, že jde spíš o karikatury, než nějaké životné postavy, se mu to moc nedaří.

Elizabeth Banks jako režisérce se nedaří jednotlivým scénám dát tu správnou gradaci, snad s výjimkou té se sanitkou. Medvěd je komplet vytvořený v počítači, od čehož se odvíjí potýkání postav s ním. Syntezátorová hudba a dobový soundtrack evokují osmdesátá léta a celé to působí hodně béčkově, což se u tohoto námětu očekávalo.

Jen je škoda, že se ho nechopil někdo jako Sam Raimi, jehož hororovým komediím se užitím groteskního násilí snaží režisérka přiblížit. Nebo Tommy Wirkola, který nedávnou Šílenou noc dovedl prodchnout mnohem větší mírou nadsázky a kreativity. A i nějakého poselství.

Medvěd na koksu těmi vlastnostmi nedisponuje. Elizabeth Banks se nepodařilo slibný námět roztočit do natolik absurdních otáček, abyste to zvířecí dovádění užívali. Hodně zachraňuje střih a milosrdná stopáž, ale když chybí postavy, které by vás bavily, humor i napětí, výsledek zůstává hodně za očekáváními.

Medvěd na koksu