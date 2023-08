Recenze filmu Minulé životy. Moderní romance o nenaplněné lásce, osudovém míjení, životních volbách a zkušenosti emigrace

Plusy Autentické herecké výkony, hudba, kamera, intimní dialogy, práce s nedořečeným Minusy Žádné 9 /10 Hodnocení

Moderní romance, která si podmanila diváky i kritiky na festivalech Sundance, Berlinale a v Karlových Varech a o níž se mluví jako o jednom z hlavních kandidátů na Oscara v kategorii nejlepší film, ano to je režijní a scenáristický debut korejsko-kanadské dramatičky Celine Song.

Co ty tři spojuje?

Distribuuje ho progresivní společnost A24, stejně jako loňského oscarového vítěze Všechno, všude, najednou. Čtyřiatřicetiletá Celine Song, žijící v New Yorku, ve svém autorském počinu zužitkovala svou vlastní zkušenost emigrantky z Jižní Koreje, která se musela v novém prostředí vyrovnat s příběhem nenaplněné dětské lásky, jenž ji pojí s její domovinou i jejím minulým životem.

Ostatně úvodní scéna filmu, kdy někdy ve tři ráno sedí v baru trojice postav, dva Korejci a jeden Američan, přičemž muž a žena korejského původu si až tolik nevšímají toho třetího a povídají si hlavně spolu, byl výchozí moment z jejího života, který Song přiměl napsání scénáře k tomuto filmu.

Ten nezapře svou strukturou vyprávění její zkušenost dramatičky a autorky divadelních her. Po úvodu, kdy se hlas zpoza plátna ptá, spolu s námi diváky, co ty tři postavy spojuje, zda jde o milence, kolegy z práce, příbuzné nebo osoby, které se náhodně potkaly v baru, se začne jejich vztahový propletenec postupně vyjevovat.

Osudová láska nebo jen vzpomínka?

A to ve třech dějstvích nebo částech, z nichž každá následující je delší než ta předchozí. Dělí je od sebe časově vždy dvanáct let, přičemž nejkratší úsek zaobírá ta úvodní, v níž se seznamuje se spolužáky Na Young a Hae Sungem. Je jim dvanáct, chodí spolu v Soulu do školy a prožívají první nesmělou dětskou láskou.

Premiantka Na Young sní o tom, že dostane jednou Nobelovu cenu za literaturu a obrečí, když její kamarád jednou dostane lepší známky než ona. Rodiče Na Young se chystají odejít do Kanady, ale ještě předtím maminka Na Young uspořádá oběma dětem schůzku v parku, končící tím, že se obě děti drží na zadním sedadle za ruku.

Jejich pouto je pak na dlouhých dvanáct let utnuto, vzpomínka na hezký zážitek evidentně ne. Na Young, která přijala v Kanadě jméno Nora (Greta Lee), nyní studuje v New Yorku a právě při skypovém hovoru s matkou se dozví, že na ni Hae Sung (Teo Yoo) sháněl kontakt.

Ti dva se spojí a jejich video hovory jsou čím dál četnější a intenzivnější. A s nimi i pocit něhy, stesku a důvěrnosti, který k sobě pociťují. Dělí je ale velká vzdálenost a také to, že se ocitají teprve na začátku svých profesních cest. Nora jako aspirující spisovatelka, Hae Sung jako budoucí inženýr, který má po vojně a chystá se na stáž v Číně.

Nemožnost shledání kvůli jejich plánům přiměje Noru k tomu, že jejich komunikaci přeruší. Hae Sung se cítí zraněný, opuštěný, Nora odjíždí na venkov na kurz pro začínající spisovatele, kde potkává židovského mladíka Arthura (John Magaro).

Ve třetí části je za něj provdaná, Hae Sung se s dívkou, již potkal v Číně, rozešel. A po čtyřiadvaceti letech od jejich posledního osobního setkání přijíždí Hae Sung do New Yorku na víkend, aby si ověřil, zda to přerušované pouto, které mezi nimi je, je osudová láska nebo jen sentimentální vzpomínka na minulost, která už se nevrátí.

Co by kdyby…

Nora se mu stává průvodkyní po New Yorku a jejich setkání po letech míjení v ní vzbudí otázky, kam by se její život ubíral, kdyby upřednostnila v minulosti jiné volby. Ono co by kdyby. Žila by lepší nebo šťastnější verzi svého životního příběhu?

Celine Song tu předestírá vlastní pochyby, které napadnou asi každého z nás při bilancování toho, co nám život dal a vzal. Na Hae Sungovi je přitom patrné, že je mnohem uvízlý v minulosti, že není v životě tak spokojený, jak by si přál a k Noře se upíná jako k bodu obratu, který by to mohl změnit.

Každý pro toho druhého představují něco jiného. Hae Sung je pro ni připomínkou její minulosti, vlastní identity, země, odkud pochází, toho, čeho se vzdala. Ona pro něj představuje ideál osudové lásky, který ale nedošel naplnění.

Právě proto, že Nora je mnohem pragmatičtější a zaměřená na dosažení svých cílů. Chtěla se stát dramatičkou, což se jí povedlo, ale sama si uvědomuje, že těch nejvyšších met, definovaných v jednotlivých desetiletích představou, že by se stala držitelkou Nobelovy ceny, Pulitzerovy nebo ceny Tony, možná nikdy nedosáhne. Zato spokojeného života by mohla.

Americký sen dostává v jejím životě realističtější podobu po boku manžela a s prací, kterou má ráda. Hae Sung je pro ni přitažlivý právě tím vábením co by kdyby, ale nakonec dochází ke smíření s následky svých voleb. Manžel Arthur sebereflexivně svou roli v příběhu definuje tak, že je tím kdo stojí v cestě protnutí osudových milenců. Je v tom sebeironie, ale i empatické chápání té části osobnosti jeho ženy, která zůstala spjatá s její domovinou.

Univerzální sdělnost příběhu

Úvodní scéna na baru, která se v závěru dočká rozvinutí nejen v hovoru dvou míjejících se milenců, ale přes jazykovou bariéru i Hae Sunga a Arthura, ukazuje, kde vězí obrovská přednost režisérčina debutu. V pohledech mezi postavami, které řeknou víc než dlouhé řádky dialogů. V práci s nedořečeným, nevysloveným, ve zdrženlivosti postav, pod níž ale probleskuje vášeň a cit, v rozpačitých odmlkách, smíchu, který uvolňuje napětí, v tom všem se zrcadlí pnutí mezi postavami.

Celine Song ho zpřítomňuje tak, že cítíme to vzácné pouto, které mezi nimi je. Nedočká se možná naplnění v tomto životě, ale třeba v tom příštím. Nápomocný by tomu mohl být koncept „inyeon“, se kterým tu pracuje a jenž je vyjádřením prozřetelnosti nebo osudovosti vzájemných vztahů. Tedy toho, že když v tomto životě někoho potkáte, je to znamením pokračování setkání v minulých životech a příslibem těch budoucích.

Tato budhistická předurčenost dává naději i ústřednímu páru v pokračování jejich dětské lásky. Režisérka ji předestírá a rozvíjí napříč léty a kontinenty způsobem, který vás vezme za srdce. Najdete se v ní, bude blízká vaší zkušenosti a tomu, co jste sami prožili.

Universální sdělnost toho příběhu, autentické a nenucené herecké výkony, intimní dialogy, vyjadřující emoce mezi postavami, stejně jako jejich absence, melancholická hudba a kamera, poeticky zkoumající zákoutí New Yorku, to vše přispívá k působivému zážitku z tohoto debutu, který rozezní ty nejjemnější struny vašeho vnímání. Pro mne se díky tomu Minulé životy stávají dosud nejlepším filmem tohoto roku.

