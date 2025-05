Recenze filmu Mission: Impossible – Poslední zúčtování. Velkolepé finále pod tíhou ega Toma Cruise ztratilo dech

Měl to být závěr, na který budou fanoušci franšízy vzpomínat s dojetím. Místo toho jsme dostali finále, které diváky divoce rozděluje a místo filmové události roku servíruje mnohým jedno velké zklamání. Proč ale Mission: Impossible - Poslední zúčtování (Mission: Impossible - The Final Reckoning) není v rámci série důstojným zakončením? A proč už najednou špičkově natočené akční řemeslo nemůže stačit k divácké spokojenosti?

Zdálo se to být jasnou filmovou sázkou na jistotu. Tom Cruise byl po miliardovém úspěchu druhého Top Gunu na koni, mluvilo se o něm (a sám se ostatně do této role tak trochu pasoval) jako o zachránci kinematografie, co chce do kin vždy doručit ty největší filmové události, což již dříve potvrzoval např. i výtečně natočený šestý díl Mission: Impossible s podtitulem Fallout. Jenže už se sedmičkou, jež byla první částí zvažovaného dvojfilmu, začaly problémy.

Nejen, že snímek komerčně zaostal za očekáváním, ale navíc mnohé zklamal i svou příběhovou strukturou a dějem okolo umělé inteligence. Akční sekvence pořád dokázaly brát dech a vykazovaly obrovské měřítko, stále více se ovšem projevoval fakt, že zápletka je jen povinný přílepek mezi megalomanskými sekvencemi a linie okolo zlé umělé inteligence jako by svými prvky a fungováním vypadla z 90. let.

Mnozí proto doufali, že navazující osmička, z které se nakonec stává i finále celé Huntovy ságy a jejíž natáčení kvůli hollywoodským stávkám i řadě problémů na place trvalo neúměrně dlouho, se z chyb sedmého dílu poučí. Stal se však úplný opak a všechny chyby nejen, že se prohloubily, ale vzniklo několik nových.

Až příliš mnoho vysvětlování

Děj se tedy odehrává zhruba dva měsíce po událostech minulého dílu. AI zvaná Entita už se rozrostla po celém světě, rozsévá strach a hodlá se zmocnit všech jaderných zbraní. Mezi lidmi získává fanatické zástupce, ale také je zde hodně lidí, kteří by ji chtěli získat do své moci, např. známý záporák Gabriel. Ethan Hunt chce naopak využít ukořistěný klíč a Entitu zlikvidovat, což se nelíbí nejen umělé inteligenci, ale také vládě USA, jelikož by to znamenalo konec kyberprostoru. Každý má se slavným hrdinou své plány, a to včetně samotné AI, agent IMF si jde ale sveřepě za svým a je zřejmě jediný, kdo může mocnou zbraň zastavit.

Z nástřelu se zdá být příběh dostačující, zejména pokud povede znovu k řadě intenzivních a adrenalinových akčních scén. Jenže to se právě neděje. Zejména první minimálně hodina snímku je úmornou expozicí postav, příběhu a jednotlivých motivů, přičemž se zde pořád něco zdlouhavě a opakovaně vysvětluje. Jednotlivé vysvětlování či přesvědčování je pak provázeno střihově rytmizovanými flashforwardy, flashbacky či nástřely teoretických scénářů. To sice částečně odkazuje k jednomu z atributů série, kdy Ethan Hunt mnohdy poskytl postavám (a tedy i divákovi) jen část plánu či skutečné pravdy. Zde ovšem tento princip i kvůli odlišnému přístupu k vyprávění, střihu a poskytování informací neplní svou základní funkci.

Zvolený postup totiž ve finále vůbec nefunguje a stává se pouze unavující a nekonečnou pasáží plnou vysvětlování, v níž se musí řešit opravdu naprosto všechno, často několikrát a zbytečně. A když už divák doufá, že se postavy vypovídaly, přijde po svižnější či akční scéně na řadu další Huntův plán a další nekonečné vysvětlování. Divák je tedy umořen kouskovanými dialogy, prázdnými frázemi a rádoby osudovými replikami, kdy se v jednu chvíli jednotlivé postavy takřka předhánějí v tom, kdo z nich bude mít osudovější proslov.

Dialogy pak často šustí papírem a je celkem paradoxní, že i přes nekonečný příval vysvětlování zde kvůli nefunkčnímu vyprávěcímu schématu děj mnohdy působí zmateně a scénář nedokáže pořádně vysvětlit ani základní motivace postav. O umělém propojení s předešlými díly, díky čemuž má vše působit jako opravdové finále, přičemž výsledek akorát vypadá vykonstruovaně a vycucaně z prstu, raději ani nemluvím.

Tom Cruise je bůh

Nefunkční příběh a zvolené schéma přitom ubírá na působivosti a napětí i těm scénám, jež mají divákovi brát dech. Ano, scéna v ponorce a finální honička dvou dvojplošníků jsou mistrně natočené sekvence, u nichž musí divák uznale pokývat hlavou a několikrát žasne nad tím, jak se tohle režisérovi Christopherovi McQuarriemu i šílenému Cruiseovi povedlo natočit. I přes jasný režijní a kaskadérský um ale tyto pasáže postrádají potřebnou intenzitu a napětí. Člověk je totiž jednak umořen předchozími kecacími pasážemi, a navíc už je zde Ethan Hunt v podstatě za boha, co přežije fakt všechno (a že zde přežije opravdu nesmyslné věci), takže strach o jeho postavu se i v nejintenzivnějších pasážích vytrácí.

Nic proti Cruiseově odhodlanosti a sveřeposti, ale do své ikonické postavy už tentokrát vážně přenáší až příliš svého ega. Hunt je tu tedy za vyvoleného a spasitele, k němuž většina figur zbožně vzhlíží a nikdo jiný nemá vedle něho šanci vyniknout. Jeho kreace v kaskadérských výkonech berou dech, jinak by však bylo dobré, kdyby se tvůrci vrátili k principu týmovky z minulých dílů a nedělali z finále až příliš okatou (a povětšinu času nefunkční) one man show.

Silné a výrazné charaktery v čele se Simonem Peggem, Hayley Attwell či Vingem Rhamesem jsou bohužel odloženy na vedlejší kolej, což zamrzí např. u drsné vražedkyně v podání Pom Klementieff, která měla velký potenciál. Samozřejmě platí, že pokud vás postavy bavily v minulých dílech, budete jim palce držet i tentokrát, i přesto se s jejich charaktery mohlo scenáristicky pracovat o něco lépe.

Divák přitom chce Mission: Impossible 8 držet palce, a to nejen kvůli tomu, že se jedná o finále celé ságy. Režijní řemeslo je totiž místy stále nadstandardní, zejména ve zmiňovaných akčních pasážích, a tempo se i přes přepálenou, takřka tříhodinovou stopáž daří díky rytmizovanému střihu držet na solidní úrovni. Jenže po scenáristické stránce se jedná o velmi odfláknuté dílo, v němž se až příliš často počítá s náhodou a v jistých linkách (zejména okolo prezidentky Angely Bassett) se dějí a říkají tak absurdní věci, až se snímek ocitá na hraně nechtěné parodie.

Přitom někdy stačilo, kdyby tvůrci vsadili na v minulých dílech osvědčený nadhled a netvářili se pořád tak smrtelně vážně. Takto je poslední Mission: Impossible poměrně smutným loučením, jež nezachrání ani poctivé řemeslo a které se svými tradičními atributy najednou zachází až líně, křečovitě a zahazuje všechny své obvyklé trumfy.

Hodnocení Mission: Impossible – Poslední zúčtování má bohužel do důstojného finále ságy daleko. Tom Cruise a režisér Christopher McQuarrie se až příliš převtělili do svých rolí spasitelů kinematografie a kromě zručně natočených scén zapomněli nabídnout smysluplný a správně odvyprávěný příběh, který by se obešel bez základních scenáristických chyb a nudného vysvětlování. Takhle jsme si rozlučku s Ethanem Huntem opravdu nepředstavovali. 5 /10

Mission: Impossible – Poslední zúčtování

Recenze původně vyšla na webu Kinobox.cz, jejím autorem je Milan Rozšafný

Zdroj úvodního obrázku: CinemArt