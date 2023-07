Recenze filmu Mission: Impossible Odplata – První část. Hunt bojuje s nevypočitatelnou AI a přibližuje se devadesátkovým bondovkám

Plusy Akční scény, vrcholící vlakovou sekvencí

Tom Cruise jako neselhávající tahoun série Minusy Moderně se tvářící zápletka s umělou inteligencí, pojatá s naivitou devadesátkových bondovek 8 /10 Hodnocení

S Christopherem McQuarriem spolupracuje Tom Cruise už patnáct let od scénáře k filmu Valkýra. Loni se McQuarrie jako scenárista a producent podepsal pod jeho velký hit Top Gun: Maverick a nyní přichází v celkovém pořadí sedmý a pod jejich společnou taktovkou třetí vzniklý přírůstek do akčně špionážní franšízy Mission: Impossible.

Blízkost s ostatními sériemi

Jak už jeho název napovídá, tak na vyřešení zápletky si počkáme do druhého dílu, který by se měl objevit na konci června příštího roku. Série s Ethanem Huntem se tak vydává podobným směrem jako Avengers nebo poslední díl Rychle a zběsile, který se dokonce chystá finále této série rozložit do tří částí.

Se sérií Rychle a zběsile toho ostatně Mission: Impossible sdílí více. Záporák Gabriel (Esai Morales), který zná Hunta z ještě z doby, než nastoupil jako elitní agent k IMF a dovedně využívá jeho slabin, může připomenout Domova dříve zlotřilého bratra Jakoba. A pak je to charakter akčních scén. Při automobilové honičce v Římě kolem kruhových objezdů si jistě vzpomenete na tu ze stejného města v letošním desátém dílu Torettovy ságy.

Ta ostatně není jediná, jež se vám vybaví. Úvod s ruskou ponorkou vám evokuje Hon na ponorku, scéna v arabské poušti a pak na mezinárodním letišti v Abú Dhabí bourneovskou sérii a Greengrassovo přepínání mezi mnoha protagonisty a perspektivami.

Rozmarná umělá inteligence

Ethan Hunt (Tom Cruise) na letišti sleduje šikovnou zlodějku Grace (Hayley Atwell), která drží polovinu MacGuffinu zápletky celého filmu, jímž je klíč k ovládnutí umělé inteligence zvané Entita. Její zdrojový kód se nachází ve skříni potopené ruské ponorky a Ethan ji chce zničit dřív, než se dostane do nepovolaných rukou.

Ethana přitom pronásleduje jak Gabriel, který je ve službách oné Entity, tak agenti Společenství, což je sdružení tajných služeb, vědomé si moci umělé inteligence, infiltrující se do zpravodajských i vojenských systémů. Mezitím Luther (Ving Rhames) identifikuje zavazadlo s potenciální jadernou výbušninou, kterou poslala Entita, již deaktivuje Benji (Simon Pegg). Souhra celého týmu IMF je klíčová, zvlášť když umělá inteligence kalkuluje se všemi možnosti odpovědi na její kroky a úskoky a je tak napřed před svými protivníky.

Zápletka se umělou inteligencí se tváří chytře a v souvislosti s debatami o ní i moderně, ale její rozvinutí působí jak z titulů typu Oko dravce nebo devadesátkových bondovek s Piercem Brosnanem, jež první část Odplaty připomíná.

Pokud byste hledali nějakou logiku v jejím fungování, dospějete k tomu, že chování počítačového vědomí je zlovolné, nevypočitatelné až rozmarné. Což pak klade větší nároky na improvizaci celého týmu IMF, který byl zvyklý plánovat postup jednotlivých akcí.

Hrozby v předchozích dvou huntovkách Národ grázlů a Fallout působily v rámci žánru přesvědčivěji a s nimi i tyto dva filmy, režírované rovněž McQuarriem. U Odplaty není zjevné, z jakých důvodů například Entitě pomáhají lidští poskoci, což se podepisuje na tom, jak vnímáme hlavního záporáka Gabriela.

Vlaková sekvence

Huntovo rozhodování ovlivňuje jak jeho minulost, tak strach o kolegy, které nechce vystavit zbytečnému riziku. Což se projeví v emotivní scéně, kdy Entita předpoví v Benátkách smrt jedné z jeho parťaček. Paralelní akci, probíhající v několika perspektivách, spojuje dravý střih a hyperaktivní kamera, kroužící kolem postav i v dialogových scénách a snímající je v nezvyklých úhlech.

Velkou roli v ní hraje využívání masek k záměně identity, což se nejlépe vyjeví v závěrečné, čtyřicetiminutové vlakové sekvenci, která je z celého filmu nejlepší. McQuarrie tady zužitkovává to, co spojuje i předchozí akční scény v tomto filmu a to spojení napínavé dynamické akce a humorné nadsázky, která ji odlehčuje.

Zatímco Indiana Jones v pětce využil vlakovou soupravu na začátku, tady se v ní na konci potkávají všechny zainteresované strany, včetně šéfů tajných služeb a nástrojů jejich rozkazů. Ethan s kolegyní se snaží zabránit pádu odbrzděného vlaku z odpáleného mostu do propasti a je z toho adrenalinová pecka.

Součástí této sekvence v rakouských Alpách je i marketingem propagovaná scéna Huntova skoku s motorku a s padákem na zádech ze strmého útesu na jedoucí vlak, která opět vládne vtipnou pointou. Christopher McQuarrie umí tyto scény točit a dát jim potřebnou kaskadérskou patinu.

I díky nim 160 minutová stopáž poměrně hladce uteče. Nový díl Mission: Impossible tak nejvíc sráží onen nápad s umělou inteligencí, který je tu využit s naivitou devadesátkových bondovek. K nim se, stejně jako k sérii Rychle a zběsile rozdělením na dva díly, začíná Huntova mise přibližovat, což by mohl být do budoucna problém v jisté zaměnitelnosti těchto sérii.

První část Odplaty tak nepřekonává předchozí dva díly, režírované McQuarriem, ale stále je to řemeslně zvládnutá zábava na nejvyšší úrovni, jež by se měla ve své druhé části poučit z chyb, které jsou jí vytýkány. Otázkou je, zda to s takto exponovanou zápletkou půjde.

Mission: Impossible Odplata - První část