Recenze filmu Morbius. Nový Spider-manův protivník uvízl v žánrově zastaralém podání

Plusy Snesitelná délka filmu Minusy Zkratkovitý scénář, odbyté triky 4 /10 Hodnocení

Studio Sony původně plánovalo, že dvojku Amazing Spider-Man využije k představení záporáků ze spider-manovského světa, jimž pak dopřeje vlastní spin-offy. Od tohoto plánu tehdy upustilo a postavu Spider-Mana naopak půjčilo na hostování společnosti Disney do jejich MCU universa.

K realizaci svého záměru se ale studio vrátilo a to s filmy Venom a Venom 2: Carnage přichází, které vytváří filmový vesmír spider-manovských protivníků, zatím bez Pavoučího muže. Původně toto své universum nazývali Sony's Universe of Marvel Characters, teď ho označují jako Sony's Spider-Man Universe (SSU).

Souboj s novou identitou

Třetím přírůstkem do něj je film Morbius, pojmenovaný podle příjmení hlavní postavy. Ten funguje na podobném principu jako předchozí dva snímky s Venomem. Hlavní hrdina se ne tak úplně chtěně dostane ke svým výjimečným schopnostem, po jejichž poznání se s nimi začne uvnitř sebe sama prát, protože nechce ubližovat druhým lidem. Pak ale na scénu vždy nastoupí větší zlo než to, jehož potenciál v sobě má a on musí dát průchod tomuto svému temnému já.

Jestliže oba filmy s Venomem této jekyll-hydeovské přetahované daly podobu jakési zábavné buddy movie, v níž jde o snahu o vzájemnou koexistenci uvnitř jedné identity, tak scénáristé Matt Sazama a Burk Sharpless berou morbiusovskou látku mnohem vážněji a dávají jí podobu upířího superhrdinského hororu.

S filmy podobného ražení mají ostatně zkušenosti, protože společně pracovali už na upírské fantasy Drákula: Neznámá legenda nebo snímku Poslední lovec čarodějnic. Ani jeden z nich ale nedovedli vytáhnout nad průměr, což je i případ Morbia, který podobně jako jejich Drákula ovládá hejno upírů.

Tvůrci tu sice pomrkávají na slavnější tvůrce a jejich díla, jako třeba názvem lodi Murnau, kde doktor Morbius (Jared Leto) provádí své experimenty, nebo připomínkou romantického ladění Coppolova Draculy ve scéně sblížení doktora s jeho spolupracovnicí Martine (Adria Arjona), ale to jsou spíš takové povinné popkulturní jednotlivosti, jež dnes obsahuje každý superhrdinský film.

Zkratkovitý, předvídatelný scénář

Jinak se jim ale Morbiův příběh nedaří moc odlišit od jiných obdobných a již viděných. Scénář působí velmi zkratkovitě a nabízí jen nezbytně nutné pensum informací pro vybudování zázemí postav. Těch důležitých postav ale není zas tolik, takže nerozumím tomu, proč se tak neděje v komplexnější podobě.

Namísto objasnění třeba toho, jak Morbiův kamarád z dětství Milo (Matt Smith), který trpí stejnou krevní chorobou jako on, přišel k velkému majetku, který mu umožňuje financovat doktorův experimentální výzkum, jenž by jim umožnil déle žít, tu dostáváme tuctové vyprávění o tom, jak se jeden z kamarádů po smíchání lidské DNA s tou netopýří brání vampýrské krvelačnosti, zatímco ten druhý ji podléhá.

Je zde postava mentora (Jared Harris) obou kamarádů, konflikt mezi nimi, zatažení osoby, na které jednomu z nich záleží, do něj a vy už jen odečítáte položky na této předvídatelné cestě, kudy se bude příběh i dilema, které trápí hlavní postavu, ubírat.

Kdyby se tohoto komiksového námětu chopili schopnější tvůrci, dalo se z toho vytěžit funkční drama rozdvojené osobnosti a nelehkých etických voleb, vyplývajících z rozporu mezi jejím lékařským povoláním a upíří podstatou.

Namísto toho vznikl komiksový film jak z doby před dvaceti lety, kdy se v kinech objevovali Daredvil, Punisher, Ghost Rider, Elektra nebo Catwoman a na němž jakoby se vývoj tohoto žánru od přelomu století moc nepodepsal.

S šesticí postav, mezi něž patří i dvojice agentů FBI, kteří vyšetřují vraždy, během nichž došlo u obětí k extrahování krve, tu tvůrci bez větší invence naplňují očekávané schéma o zrodu monstra, vedeného původně dobrými úmysly, které se jim nedaří jakkoliv ozvláštnit.

Digitální vzhled akce

Drhne v něm návaznost scén, takže si často říkáte, jestli snesitelné stopáži okolo 100 minut nebyla obětována jejich kontinuita, pro příklad v úvodu motiv s nemocnou holčičkou. Podobně zkratkovitě se tu zachází i s postavami a vývojem jejich vztahu, například s vyobrazením přátelství mezi Morbiem a Milem nebo i vzájemnou náklonností mezi Morbiem a kolegyní Martine.

U doktora a jeho donátora a přítele je jejich rozpor využit k rozehrání akčních scén, v nichž dochází k soubojům, při nichž se postavy pohybují nadlidskou rychlostí. Ta způsobuje, že akce nepůsobí příliš přehledně, což se pak při kontaktních soubojích snaží zachraňovat zpomalovačky ve stylu Matrixu. Akce má také hodně digitální vzhled, viditelný zejména na ne moc pěkně vyvedených proměnách postav v netopýry.

Sterilní, v okolní temnotě utopené a ne moc přehledné akční scény, stejně jako práce postavami, ukazují, že švédský režisér Daniel Espinosa (Dítě číslo 44) je až přílišný řemeslný rutinér, než aby dokázal této látce vtisknout nějakou osobitost.

Přichází s temnějším pojetím než v případě Venoma, emo vzhled doktora Morbia může evokovat nedávného Batmana, ale celé je to takové žánrově zastaralé, bez nápadu a atmosféry. Potitulkové scény naznačují propojení s MCU, tak uvidíme kde se příště s doktorem Morbiem potkáme.

Morbius