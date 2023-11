Recenze filmu Napoleon. Portrét toxického ega i výpravná manželská a historická freska v podání Ridleyho Scotta

Plusy Herecké obsazení ústředního páru

Po Zabijácích rozkvetlého měsíce tu máme další epické vyprávění z dílny režijního velikána, u jehož realizace se spojila streamovací platforma Apple TV+ s některým z velkých studií. V případě Scorseseho počinu to byl Paramount, u Ridleyho Scotta Columbia Pictures, jež patří pod konglomerát Sony.

Napraví dojem režijní sestřih?

Společně dodali u obou filmů rozpočet, blížící se 200 milionům dolarů, jen zatímco v prvém případě šlo o film vytvořený přímo pro streamovací platformu, Napoleon jde do běžné distribuce a až poté se objeví na VOD kanálu. V jaké podobě je otázka, vypadá to, že nejprve v kino verzi, dlouhé 158 minut a poté i v režijním sestřihu, jehož délka by měla atakovat 270 minut.

Přijetí Napoleona se tak bude potýkat s podobnými problémy jako Blade Runner nebo Království nebeské, tedy těmi Scottovými filmy, které byly do kin uvedené v sestřihu, jež plně neodpovídal režisérově autorské vizi a jež se dočkaly mnohem pozitivnějšího přijetí až s dostupností režijních verzí.

U Napoleona, který je historickým velkofilmem ze staré školy s velkolepou výpravou a množstvím rozmáchlých bitevních scén, by mohl director's cut napravit dojem zkratkovitosti, který je pro kino verzi příznačný. Proto se tato verze i hůř hodnotí s vědomím toho, že dostáváme část nebo výsek původně zamýšleného tvaru.

Zkratkovité dějové skoky

Film zachycuje bezmála třicet let ze života slavného vojevůdce a státníka, kdy vynechává jeho mládí a studium na vojenské škole a zaměřuje se na jeho vojenský i politický vzestup. V prologu je Napoleon Bonaparte (Joaquin Phoenix) přítomen popravě Marie Antoinetty a je to právě Velká francouzská revoluce, na jejímž pozadí se dere nahoru.

Sledujeme jeho první velký úspěch během obléhání u Toulonu, který mu vynesl hodnost brigádního generála. Pád Robespierra, důvěru, kterou v něj má nejvlivnější člen Direktoria Paul de Barras (Tahar Rahim), jež ho v době royalistického povstání v pařížských ulicích roku 1795 pověřil velením jednotek věrných vládě.

Seznámení s o šest let starší vdovou Joséphine de Beauharnais (Vanessa Kirby), již v roce 1796 pojme za ženu. Napoleonovo tažení do Egypta už v pozici velitele italských vojsk. Korunovaci francouzským císařem. Jeho dobyvačné války. Slavné vítězství u Slavkova i tažení do Moskvy s obrovskými ztrátami. Abdikaci, vyhnanství na ostrově Elba, návrat zpět na trůn, porážku u Waterloo a doživotní vyhnanství na ostrově Svaté Heleny.

Jsou tu všechny klíčové body z jeho životopisu, ale podané formou jakýchsi impresí, zkratkovitých slovníkových hesel, výjevů z obsáhlejších kapitol evropských dějin, jež nám přináší velmi torzovitou zprávu o pozadí těchto událostí.

Ridley Scott se scenáristou Davidem Scarpou, který se s ním už podílel na dramatu Všechny prachy světa a připravuje s ním i druhého Gladiátora, s historickými okamžiky s Napoleonovou účastí zacházejí jako s leporelem. Dějové skoky ale způsobují, že vyprávění působí zkratkovitě a překotně, bez hlubších a detailnějších nuancí.

Freudistické čtení vztahu s Joséphine

Na pozadí velkých dějin se pak tvůrci snaží vykreslit portrét Napoleona jako osobnosti. K čemuž má napomoci i postižení jeho bouřlivého a komplikovaného závislostního vztahu s Joséphine. Ale i zde zafungovaly střihačské nůžky, takže od seznámení do svatby a nevěry uběhne poměrně málo času.

Napoleonova figura je definovaná závěrečnými titulky snímku, které v odkazu na jeho slova na smrtelné posteli, přibližují jeho tři jeho životní lásky. Francii, armádu a Joséphine. Ty první dvě mu umožnily vyrůst, ta třetí se mu snažila být v jeho velikášství jakousi kotvou, která ho vracela zpět na zem.

Zároveň byla Joséphine ve freudistickém čtení jejich vztahu i tím, kdo ho vlastně do bitev posílal. Její nevěry zakomplexovaného Napoleona vedly k tomu, aby si dokazoval dominanci na jiném poli než je to milostné. Ve vztahu k jeho ženě je totiž Napoleon submisivní i panovačný zároveň.

Potřebuje vědět, že je mu oddána a když se mu tohoto potvrzení nedostává, dává jí jasně najevo, že nejen její materiální existence je odvislá od jeho libovůle. Projevování citu vůči ní má narcistní a majetnickou povahu. Když není schopná naplnit roli, kterou od ní očekává, tedy početí dítěte, ustoupí potřebám následníka trůnu. Mnohem upřímnější a důvěrnější vztah pak mají, když jsou rozvedeni a stávají se z nich spiklenci.

I z chování vůči jeho ženě lze tak vyčíst jakou osobností Napoleon byl. A spíše než jako velikán se tu ukazuje jako frustrovaný slaboch, který si kuráž a respekt dodává vojenskými úspěchy. Jeho neohrabané chování působí až komicky, nejistotu překrývá povýšenectvím a popudlivým jednáním.

Joaquin Phoenix tuto rozporuplnost umí ve svém výkonu dobře odstínit, stejně jako to, že by měl být mužem, který hýbe dějinami, ale ve skutečnosti spíš nechával hýbat sebou. Maminku, Joséphine i politickým vedením země.

Odstup od bitevních scén

Z desítek bitev, které vedl, jsou tu ukázány ty stěžejní, které demonstrují příběh jeho vzestupu a pádu. Každá z nich má trochu jiné aranžmá. Ta slavkovská tří císařů, odehrávající se ve sněhu a mlze, ukazuje zoufalství rakouských a ruských vojáků, prchajících přes zamrzlé jezero, na něž míří dělostřelecká palba. Bitva u Waterloo zaujme orchestrací vojenských manévrů i momentem na konci, kdy Napoleon vzdává hold svému přemožiteli.

Válečné scény jsou zároveň natočeny s jistým odstupem, dalo by se říci i odtažitým chladem, který charakterizuje i postavu Napoleona. Ten zdálky pozoruje, jak jeho cílům padají za oběť vojáci. Na konci v titulcích je přinesen počet mrtvých, které za sebou zanechal, v počtu okolo tří milionů.

Na mnoha místech si tvůrci pro potřeby vyprávění přibarvují skutečnost, jako když Napoleona činí svědkem popravy Marie Antoinetty nebo nechají jeho vojska střílet na egyptské pyramidy. Názor Ridleyho Scotta jako Angličana na postavu Napoleona je zjevně kritický.

Film o něm je portrétem jeho toxického ega i manželskou a historickou freskou. Díky krácení ale přichází do kin ve tvaru, který má do komplexního a vrstevnatého díla daleko. A to včetně uspokojivého postižení charakterního vývoje hlavní postavy. Po technické stránce mu není moc vytknout, z hlediska té vypravěčské budu zvědavý, jestli režijní sestřih dojem torzovitosti napraví.

