Recenze filmu Návrat do akce. Komická špionáž Netflixu s Cameron Diaz a Jamie Foxxem je pohodová kratochvíle

Cameron Diaz bývala přední hereckou hvězdou s nejblyštivějším úsměvem Hollywoodu, který zářil v romantických komediích a svedl i dramaticky ztuhnout v náročnějších produkcích. Roku 2014 se ale jeden z Charlieho andílků profesně odmlčel a dvaapadesátiletou blondýnku znovu přivedl na scénu až Netflix, a to v nově uvedené akční komedii Návrat do akce (Back in Action). Nejde o hereččin životopis, nýbrž zcela univerzálně vystavěnou špionážní rampu, z níž může Diaz s pomocí parťáka Jamieho Foxxe a režiséra Setha Gordona (Šéfové na zabití) vzlétnout ke streamovací prominenci. Jen jestli takhle rutinní, i když v tempu skoro neškobrtající výplach bude publiku stačit.

Nevíte, čím na streamu vyplnit celovečerní rozvrh? Objednejte si další komedii o vysloužilých agentech CIA, kteří hodili riskantní mise za hlavu a usadili se na klidném předměstí, kde pěstují docela odlišnou rizikovou aktivitu – péči o pubertální děti. Předplatitelé Apple TV+ si možná vybaví předloňské patálie bývalého nájemného zabijáka Marka Wahlberga, jenž pro svou idylickou rodinu pod tíhou dotírající minulosti musel zosnovat Plán pro rodinu. Totiž před nic netušící manželkou a dětmi předstírat náhlý popud k výletu do Vegas, ačkoli v realitě prchá před lidmi svého nelítostného otce.

Návrat do akce takové schéma trochu obměňuje. Emily s Mattem (Diaz a Foxx) spolu randí a nově čekají dítě, i když zaměstnání tajných agentů poklidnému těhotenství a založení rodiny úplně nepřeje. Při své závěrečné misi sotva přežijí divoký pád letadla, při němž by se zapotil i Ethan Hunt, a nechají za sebou pár mrtvých teroristů z východu, kteří se hnali za špiónským MacGuffinem filmu – jakýmsi klíčem, který umožňuje zprostředkovat velmi darebné hackerské záměry. Už ryze partnerská dvojice má po patnácti letech dvě děti, její tajné životy jsou nicméně odkryté a za klíčem, který Matt ukryl v Británii u manželčiny matky (Glenn Close), se žene konkurenční agent MI6 (Andrew Scott), dávní teroristé i jeden nečekaně přeběhnuvší mizera.

Gordonovi, jemuž se scénáře pomohl Brendan O'Brien (Sousedi), nelze upřít absolutní vstřícnost ke globálnímu obecenstvu, které se chce u domácího večerního rande, kardia na běžeckém páse nebo při žehlení na necelé dvě hodiny bezpečně zabavit. Děj uhání na plné obrátky, společná motivace několika skupinek postav je jak z devadesátek a oba protagonisté zpestřují rodinnou vatu svým přiznaně nepříkladným přístupem k výchově – Matt se v podstatě bojí kárat rebelující nezletilou dceru Alice (McKenna Roberts), již s matkou vytáhnou ze chřtánu hříšné večerní party tím, že protestující chlípné muže prostě zmydlí.

Následný proces nuceného úniku před minulostí není tak originální a zábavný jako ten Wahlbergův, jenž musel pronásledovatele tajně likvidovat za volantem, zatímco celá jeho rodina v autě spala. Tady má Alice s mladším bratrem Leem (Rylan Jackson) prostě hromadu otázek, které přirozeně eskalují po zjištění, že za oceánem mají babičku. Ginny v podání Glenn Close je rovněž legendou MI6, protože geny jsou geny a rodina je tím, za co protagonisté vedle záchrany světa před zneužitím MacGuffinu primárně bojují.

Film tudíž před nádechem k závěrečné akční přehlídce zpomalí u dominantní babičky, která sice na pianu vystavuje Mattem odeslané fotky vnoučat, ale jako správná Britka se neobjímá a za partnera má nejméně o čtyři dekády mladšího roztržitého Nigela (Jamie Demetriou), jenž touží zapadnout do rodiny a stát se špiónem. Interakce všech kladných postav je naštěstí dost rozverná a pohodová, takže nějak přejdeme i naprosté zazdění herců jako Andrew Scott nebo Kyle Chandler, jejichž úlohy jsou stlačené na účelné stereotypy. Zamrzí to v případě seriálového Moriartyho a Ripleyho, jenž si s odměřenou zlobou přeje vyšlápnout na Matta, který mu kdysi přebral Emily.

Vztahy mezi několika hrstmi postav jsou možná papírově komplexní a zaručí dynamické přelétávání prostorem při finální naháněné Londýnem, jemuž po odcizení klíče hrozí naplnění apokalyptického scénáře teroristů, ale jako empatičtí lidé s nimi scenáristé moc času nestrávili. Manželé ve výslužbě zkrátka musí zabránit katastrofě a přitom ochránit rodinu, tedy souběžně splnit minulé i současné životní poslání, jedno náročnější než druhé.

V jediné chvíli se nicméně nezdá, že by akce měla být pro hrdiny jakkoli zátěžová. Snad je to tím už žánrově zesíleným nadhledem, ale jako akční film tahle bezpochyby velmi nákladná produkce vůbec neobstojí. Kdykoli se Emily s Mattem pustí do pranice, retro soundtrack se hlasitě vymkne z diegeze a bojové choreo evokuje skoro až muzikál. Úvodní pád letadla a lyžařské etudy jeho odděleného trupu, který za sebou strhne lavinu a směřuje k zející propasti, jsou možná cool zábava, ale i trikovým provedením má blíž k Austinu Powersovi než Jamesu Bondovi. A není tu ani krapet Bourneova naturalismu, i když struktura členité naháněné na prchajícího agenta s amnézií ukazuje a postavy jej i zmíní. Když se Gordon pokusí o svižně sestříhanou scénu, vyjde z toho dezorientující paskvil, v němž se o žádnou z postav ani na sekundu nemusíme bát.

Čekal ale někdo něco víc? Netflix si na podobných nenáročných filmech s hvězdným obsazením honí rekordní čísla a od tvůrce tragické Pobřežní hlídky si musíme vážit i snaživého průměru s kýčovitým rodinným poselstvím. Diaz i Foxx jsou samozřejmě schopní tahouni a herečka z Masky nebo Gangů New Yorku přerušila důchod bez známek úpadku. Jenže dané role toho od slavných tváří mnoho nevyžadují a v součtu si o Diaz stejně řekneme, že se jí prostě hodil nabídnutý mastný šek. Víc než peníze, z trochu menší části promrhané, stejně u podobného projektu nemá kreativní význam.

Hodnocení S přimhouřenýma očima a snad i přidruženou domácí aktivitou lze projekci nového netflixovského akčňáku nazvat pohodovou kratochvílí. Zvraty se v příběhu vysloužilých agentů a snaživých rodičů rychle kupí, ale valný efekt nemají. Tenhle film může směřovat k jedinému cíli a při absenci kvalitních akčních scén zbývají jen celkem příjemné interakce mezi postavami, jejichž životy jsou zašmodrchané jak propletená činnost špionážních organizací ve vyprávění standup komika. Jen to není až taková sranda. 6 /10

Recenze původně vyšla na webu Kinobox.cz, jejím autorem je Jakub "lamps" Vopelka.