Recenze filmu Nene. Jordan Peele a jeho westernová sci-fi, v níž má významová rovina navrch nad tou žánrovou

Nejlepší sci-fi filmy a seriály, které musíte vidět. Víme, kde je najdete online

Do našeho výběru nejlepších sci-fi filmů a seriálů jsme zvolil tituly, které představují základ žánru a které by měl vidět asi každý. Vybrali jsme to nejlepší z každé podkategorie, kterých je ve sci-fi více než dost.