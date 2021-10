Recenze filmu Není čas zemřít. Emotivní loučení Daniela Craiga s rolí Jamese Bonda.

Vizuálně lahodné skloubení špionážního thrilleru a melodramatu.

Po roce a půl odkládání premiéry do kin konečně přichází pětadvacátá bondovka, jíž se uzavírá patnáctileté období, jež v roli agenta 007 Jamese Bonda strávil britský herec Daniel Craig. Během těch let se na této sérii vystřídali čtyři režiséři, kteří v pěti filmech představili dva nositele jména M, dvě Bondovy velké lásky a jak ukazuje pátá bondovka s Craigem i dvojici agentů s označením 007.

Pentalogie, zrcadlící osobní příběh

A přestože to tak producenti asi neplánovali, tak z té pětice filmů nakonec vznikla uzavřená pentalogie, vyprávějící Bondův osobní příběh, na němž se zrcadlí vývoj této postavy. Oproti předchozím filmům s agentem s povolením zabíjet, jež stály samostatně, měly uzavřený příběh a mohli jste je vidět bez znalostí těch předešlých, tak u těch s Danielem Craigem na sebe jednotlivé filmy navazují skrze činy a následky z těch předchozích.

V Není čas zemřít se tak uzavírá cesta, započatá Casinem Royale a pokračující v Quantum of Solace, Skyfall a Spectre. Na tu čtvrtou v řadě se zde navazuje nejvíc, nejen skrze organizaci Spectre, která prostřednictvím Blofelda zasahuje i do děje pátého filmu, ale především přes postavu Bondovy lásky Madeleine Swann, jejichž osudová romance tu vrcholí.

A to způsobem, který upomene na bondovku Ve službách Jejího Veličenstva s Georgem Lazenbym. I ona měla mnohem romantičtější nebo melodramatičtější charakter než ty předchozí se Seanem Connerym. Tvůrci k ní odkazují použitím hudebních skladeb pod titulky i celkovým melancholickým rázem loučení, který se filmem vine.

James Bond se ohlíží za svým životem a sčítá, co mu dal i vzal. Mezi nejbolestnější ztráty určitě patřila ta, kdy přišel o Vesper Lynd, jejíž památka se tu připomene v dlouhém intru, složeném ze dvou částí. Ta první se vztahuje k minulosti Madeleine, s níž by rád James naplnil to, co mu nebylo dopřáno ve vztahu s Vesper. Jak ale ukazuje ta druhá, nebude to tak jednoduché, protože minulost postavy opět dohání a stojí v cestě jejich štěstí.

Agent ve výslužbě

Pátý film navazuje přímo na Spectre, takže na začátku jsme svědky toho, jak si James ve výslužbě užívá pobyt se svou milou v jižní Itálii. Noční oblohou se třepotají hořící papírky, jejichž prostřednictvím se místní obyvatelé vyrovnávají se svými vzpomínkami a svou minulostí. Ta Jamesova a Madeleine způsobí, že se od sebe vzdálí.

Po pěti letech James rybaří někde na Jamajce, kde ho vyhledá přítel ze CIA Felix Leiter s žádostí o pomoc při pátrání po uneseném vědci, který se v rámci projektu CIA Herakles podílel na vývoji supermoderní biologické zbraně, která se při lidském dotyku chová jako virus, napadající DNA oběti. A nyní hrozí, že se tato zbraň dostane do nesprávných rukou, v nichž se může proměnit ve zbraň hromadného ničení.

Mezi zájmy CIA a jeho dříve domovské MI6 se Bond tak zapojuje víceméně na vlastní pěst do akce, která má pro něj silně osobní podtón, jak zjišťuje. Ozývá se minulost, léta, která nezastaví a jež ho vedou k přehodnocení priorit ve světle nových skutečností, vztahujících se k jeho privátnímu životu i čas na splnění mise, kterého je málo.

Vrstevnatější herectví

Špionážní zápletka, která by mohla být použita i u konkurenční série Mission: Impossible, u nového Bonda není tím nejdůležitějším, tím je právě ona osobní rovina vyprávění, jež má silně melodramatický ráz a která nám umožňuje vydat se zas o něco hlouběji do Bondova nitra než v předchozích filmech této pentalogie.

Bond, který se nám takto vyjevuje, je zranitelný, rozervaný mezi povinností k vlasti a k naplnění vlastního života. Touží po lásce a stabilním zázemí, ale jeho poslání ho od něj vzdaluje. Jeho postelí už neprochází jiné ženy než ta, kterou miluje, cynismus nahrazuje vědomí rodinných hodnot. Odtud i emocionálně vypjaté finále, které má mnohem osudovější ráz než u předešlých filmů s tímto hrdinou.

Danielu Craigovi se podařilo postavě Bonda vtisknout hloubku a udělat z ní životný dramatický charakter, který má v průběhu pětice filmů vývoj. To mu zároveň umožňuje předvést vrstevnatější herectví, než jsme byli u této figury zvyklí. Ze sexistického, misogynního dinosaura, jak kdysi M nazvala Bonda v podání Pierce Brosnana, se stal někdo, kdo k ženám přistupuje jako k partnerům a ne jen objektům milostného potěšení.

Vizuální elegance

A tak je to s celou pentalogií s Danielem Craigem. Dochází tu k oprašování trademarků série jako je protřepané, nemíchané Martini, vylepšený Aston Martin nebo přítomnost na těle i duchu zjizvených padouchů s jejich plány na pomstu, které ohrožují vždy větší část lidstva než jen ty, na něž jejich vendeta původně směřovala.

A pak jsou tu inovativní prvky, které tuto sérii i její hlavní postavu přibližují měnícímu se světu 21. století. „Relikt studené války“, když si opět vypomůžu slovy M, působí najednou mnohem víc civilně, je zranitelnější a citlivější. Větší prostor dostávají ženy-agentky, které jsou v boji i konverzaci Bondovi více než důstojnými spoluhráčkami. Jedna z nich (Lashana Lynch) od něj přebrala dosud nedotknutelné původní ikonické označení 007, u další (Ana de Armas) si říkáte, jaká je škoda, že se objevuje jen v kubánské části příběhu.

Málo prostoru v jinak nejdelší bondovce získává i záporák s poněkud návodným jménem Lyutsifer Safin v podání Ramiho Maleka, který svou tvář skrývá pod maskou. Jeho motivace by si zasloužily většího rozvedení, které by ho umožnily vnímat jako více než povinnou zápornou proprietu.

163 minutovou délku díky žánrovému kloubení špionážního thrilleru a melodramatu nenatahuje ani tak akce, jako potřeba dohrát linie, načaté v předchozích filmech. Z akčních scén je nejlepší ta úvodní v italské Mateře, vizuálně pak působí celý film díky kameře Linuse Sandgrena a střídání atraktivních lokací velmi elegantně.

Americký režisér Cary Joji Fukunaga (seriál Temný případ) dokazuje, že umí skloubit intimní dialogové scény s velkolepými honičkami a souboji v dějově s předchozími filmy pentalogie nejprovázanějším dílu, který se zároveň stává tím nejemotivnějším. Daniel Craig se loučí s velkou parádou a vzkazem, že důležitý je čas na lásku.

