Recenze filmu Nikdo 2. Hutch chtěl dovolenou, dostal krvavý masakr. Pobaví, ale nepřekvapí

První Nikdo patřil k nejpříjemnějším akčním překvapením poslední pětiletky. Film sice nemohl být přímočařejší, disponoval ovšem dvěma nepochybnými trumfy – dravou režií Iljy Najšullera a neuvěřitelnou proměnou Boba Odenkirka, jenž předvedl, že i z nejobyčejněji vypadajícího chlápka může vzniknout drsný akční hrdina. Jak se ale povedl druhý díl, jenž se minimálně jednou silnou stránkou už chlubit nemůže?
Nikdo sice nebyl revolučním akčňákem ve stylu Johna Wicka, díky přepálenosti nastaveného světa i stylem krvavých a fyzických bitek od stejného na akci soustředěného studia 87North Productions by se vedle milovníka psů však klidně mohl postavit. Jednalo se zkrátka o příjemnou jednohubku, v níž vynikl Najšullerův cit pro výtečně natočené akční scény i potřebný nadhled, navíc všechny odrovnala proměna dosud spíše komediálního či dramatického herce Boba Odenkirka v uvěřitelnou akční mašinu.
Druhý díl ale tyto ingredience zčásti postrádá. Najšullera vystřídal na režijní pozici tvůrce akčních brutalit Timo Tjahjanto a snímek už logicky zpočátku přichází o prvek transformace nečekaného hrdiny. Na kvalitách dvojky jsou tyto změny přeci jen znát, příznivci krvavé akce ale nadávat nebudou.
Hutch se po letech v rutinním ústraní vrátil zpátky k profesi nájemného zabijáka, aby splatil mocným lidem tučný dluh. Rodina jeho nový džob sice respektuje, o dost více jim ale vadí, že na ně téměř nemá čas, což nelibě nese hlavně manželka Becca. Hutch proto musí rodinnou krizi zažehnat společnou dovolenou a vezme je s dědečkem do obstarožního lunaparku, na který má z dětství krásné vzpomínky.
Jenže městečko je nyní nejen plné nerudných buranů a zkorumpovaných poldů, hlavně ale je tajným místem pašeráků, jimž prochází vše od drog a obrazů až po nebezpečné zbraně. Když tedy Hutchovi při ochraně blízkých bouchnou saze a zanechá za sebou spoustu zmlácených chlapů, začnou si ho nebezpeční lidé v čele s psychopatkou Lendinou stále více všímat.
Letní akční jízda
Nikdo 2 tak míchá dohromady prosluněnou letní atmosféru s brutálním akčňákem, v němž zkrvavený hrdina mlátí vidláky a záporáky vším, co má zrovna po ruce. Přidává se také důraz na rodinnou linii a vztah s ustaranou manželkou, což v rámci žánru funguje solidně a hlášky unaveného Hutche typu „jsem na dovolené a chci klid“ připomínají drsné bonmoty akčních borců z 90. let. Ostatně film samotný jako by svým konceptem i stylem z této doby přímo vypadl. Po této stránce je sequel příjemnou podívanou.
Tempo je i díky krátké a rozumné 90minutové stopáži svižné, divák se nemá kde nudit a tvůrci do něj hrnou dostatek bitek a přestřelek. Akce je znovu správně krvavá a nápaditá a minimálně střed na výletní lodi udělá fanouškům tvrdých soubojů radost, příznivce brutálních fatalit pak potěší finále v lunaparku plném smrtících pastí. Tjahjanto prokazuje svůj akční um, na svého předchůdce však přeci jen malinko ztrácí. Najšullerova akce byla ještě o něco fyzičtější, dravější a minimálně bitka v autobuse už se počítá mezi památné akční momenty. Zde tak výrazná scéna chybí, Tjahjanto navíc v akci někdy stříhá přeci jen více, než by se slušelo.
Podivná Sharon Stone
Sequel navíc opravdu postrádá onen moment překvapení a výrazný prvek, na němž by mohl stavět. Bob Odenkirk je sice stále skvělý, zvládá bez problémů akci i vtipnější pasáže a svým charismatem táhne snímek vpřed. Hutch je ovšem už v podstatě hotovou postavou, která se nijak zásadně nevyvíjí. Zatímco v jedničce skvěle fungoval jeho kontrast mezi nudným úředníčkem a drsným bijcem, zde jeho maskování za obyčejného turistu nemá dlouhého trvání a rodinná krize už je přeci jen o něco předvídatelnějším a ohranějším prvkem.
Chybí tu navíc výrazní záporáci. Colin Hanks je coby zkorumpovaný šerif zaměnitelný a Sharon Stone coby hlavní záporačka zní možná dobře na papíře, ve výsledku ale vůbec nefunguje. Na scénu totiž dorazí nejen poměrně pozdě, ale navíc její vykreslení v podobě nevypočitatelné psychopatky tu na tak krátké ploše spíš překáží a působí hodně křečovitě. Ruský antagonista a jeho pobočníci z jedničky fungovali v tomto směru daleko efektněji.
Nikdo tak v pokračování možná ztratil své počáteční kouzlo, pořád ale zůstává svižnou akční jednohubkou, která se na své hlavní trumfy – Boba Odenkirka a solidní akci – může bez problémů spolehnout. Pravda, hoši z 87North Productions už podobné žánrovky produkují v poslední době jak na běžícím pásu a Nikdo 2 je v tomto směru „jen“ jejich dalším poctivým řemeslem, co se může lehce ztratit v davu. Své fandy ale jistě nezklame a jako letní oddechovka pro chlapy si zřejmě najde své místo.
Hutch už se tentokrát zabíjení nebrání, rád by měl od něj alespoň na dovolené s rodinou klid. Režisér Timo Tjahjanto mu ho ale ve svižně natočených akčních scénách nedopřeje. Nikdo 2 sice postrádá kouzlo a neodolatelnost jedničky, stále však zůstává příjemně přímočarou žánrovou zábavou, k níž se popcorn a letní počasí hodí. Místo Sharon Stone však mohl dorazit o něco lepší záporák.
6 /10
Nikdo 2
- Typ: Film
- Původní název: Nobody 2
- Žánry: Akční, Krimi, Komedie
- Původ: USA, 2025
- Délka: 1 h 29 min
- Režie: Timo Tjahjanto
- Scénář: Derek Kolstad, Umair Aleem, Bob Odenkirk
- Hrají: Bob Odenkirk, Connie Nielsen, Christopher Lloyd, Sharon Stone, RZA, John Ortiz, Colin Hanks
- Premiéra v českých kinech: 21. srpna 2025
- Distributor/Zdroj: CinemArt/Universal Pictures
- Kde si film můžete pustit: Zatím není dostupný
Recenze původně vyšla na webu Kinobox.cz, jejím autorem je Milan Rozšafný