Recenze filmu Nimona. Animák roku od Netflixu? Podmanivý příběh z pohledu vyvrhelů bojujících proti strachu a nenávisti

Plusy Barvitá unikátní animace doprovázená skvělým hudebním podkresem

Špičkové vykreslení "zaporáků" zavržených společností

Komičnost vyrovnávající temnější kontroverzní témata

Prvotřídní voice-acting (v originálním znění) Minusy Někomu nemusí sednout 9 /10 Hodnocení

Je tu další animovaný trhák letošního roku, tentokrát jde o cyberpunkovou jízdu v bledě růžový, odehrávající se v ne až tak růžovém světě, kde se moderní technika střetává s magií a lidé se potýkají s monstry. Nebo spíš po dlouhé roky mělo lidstvo klid, než se holka se schopností brát na sebe hned několik nejrůznějších zvířecích podob rozhodla přispěchat na pomoc údajnému vrahovi, který zradil svoji zem, když zabil při pasovacím ceremoniálu královnu. Během filmu se ovšem zjišťuje, že ne vše je tak, jak se na první pohled zdá.

Film je od začátku poutavý, vizuálně se sice úplně neblíží kvalitě posledního Spidermana od Sony ani filmu Elements od Disneyho, ale ani to nemá zapotřebí. Příběh funguje skvěle s počítačovou grafikou, a vzhledem k tomu, že původní předlohou je grafická novela, nepřevrstvená animace působí snad i jako věrnější adaptace díla.

Odložený projekt

Tato fantasy dobrodružná komedie k nám měla zavítat už v roce 2020, jenže nejprve bylo datum uvedení filmu posunuto kvůli neshodě s Disney (LGBTQ+ tématika) a poté, když Disney zrušilo Blu Sky Studios, padl i celý projekt. Na začátku následujícího roku jej však Netflix společně s Annapurna Pictures obnovili, a díky tomu má film i dost slušný soundtrack. Z animace byl hotový layout víc jak poloviny příběhu, DNEG Animation dokončili, co bylo potřeba. Režii převzali Nick Bruno a Troy Quane, kteří už dříve spolupracovali na filmu Špióni v převleku.

Hlavní (anti)hrdince Nimoně svůj energický hlas propůjčila Chloë Grace Moretz, kterou možná znáte z akčního filmu Kick-Ass. Animák dokonce obsahuje referenci, kdy u bojové scény hraje stejná podkresová hudba, jako když se poprvé objeví na scéně jako Hit Girl (The Tra La La Song (One Banana, Two Banana) – The Banana Splits).

Spojení futuristické elektroniky ze vzdálené budoucnosti a středověkých elementů funguje v příběhu skvěle. Díky humoru scénář nesklouzává ke zdlouhavým otřepaným scénám typických pro fantasy. Film má dle mého názoru relativně pomalý rozjezd s počátečním předvídatelným dějovým zvratem, pak už je to ale jen stupňující se emocionální zážitek nabírající až překvapivě temný obrat. Ve formě neohraných dialogů beze stopy klišé jsou rozebírány nejrůznější fenomény jako lidská předpojatost, morální panika, psychická bolest, hledání identity, sebenaplňující předpověď, a poukazuje i na sociální problémy, které mohou vést některé lidi k sebevraždě.

A zase ty předsudky...

Jestli se v tématu nachází něco problematického, co by mohlo mít špatný vliv na děti, tak je to právě nijak neupozaďované téma sebevraždy. Pokud jste se někdy v životě potýkali s depresí, nebo si právě nějakou takovou epizodou procházíte, mějte raději při sledování filmu po ruce balíček kapesníků, je totiž možné, že je ke konci budete potřebovat.

Těm co se obávají, že jejich děti mohou být negativně ovlivněny LGBTQ+ charaktery a mají strach, že by mohl být ohrožen vývoj jejich dětí, mohu jen říct, že vztah postav, co tvoří pár, je vyobrazen stejně jako heterosexuální vztahy ve filmech pro děti. A upřímně, jestli je pro vás problematické tolerovat lidskou rozmanitost, nejspíš byste se měli úplně vyvarovat vystavení svého dítěte i jen pár minutám tohoto filmu, protože by se taky ještě mohlo naučit nemít předsudky.

Mnoho lidí si stěžuje, že se jedná o další pohádkový animovaný film, kde se naprosto bezdůvodně vyskytuje gay pár. V tomto filmu je však sexualita daných osob ukázkou toho, že i ti, kteří nejsou vždy přijímáni společností, mohou být úplně stejně předpojatí, jako ti, kterými jsou odsuzováni.

Nimona