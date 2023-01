Recenze filmu Osm hor. Příběh o přátelství a hledání smyslu života, odehrávající se na pozadí majestátních hor

Plusy Herectví, kamera, hudba Minusy Knižní předloha blíže přibližuje pozadí postav 7 /10 Hodnocení

Hory jako místo, které dává návod jak žít, se objevují v debutovém románu italského spisovatele Paola Cognettiho z roku 2016, který za něj dostal nejprestižnější italské literární ocenění Premio Strega. O rok později tato kniha vyšla i u nás v překladu Alice Flemrové, nyní ji v souvislosti s uvedením filmu znovu v reedici vydal Odeon s obálkou, která k němu odkazuje.

Vztah k místu

Z příběhu o přátelství a jeho hodnotě, přerodu chlapce v muže a hledání smyslu života na pozadí majestátních hor, se stal knižní bestseller, přičemž ihned došlo k zakoupení filmových práv na něj. Filmové adaptace se chopil belgický scenárista a režisér Felix van Groeningen, od něhož jsme u nás mohli vidět filmy Přerušený kruh, Belgica nebo Krásný kluk.

Osm hor je jeho sedmý celovečerní snímek, který natočil ve spolupráci s jeho tvůrčí a životní partnerkou, herečkou Charlotte Vandermeersch, která jím scenáristicky a režijně debutuje. Podělili se tak společně o náročné natáčení, které trvalo více než rok, aby zachytilo různá roční období, do nichž je vyprávění, odrážející cyklický ráz života, zasazeno. U filmu, vzniklého v evropské koprodukci a v italském znění, štáb kromě Itálie natáčel i v Nepálu, kde je část děje zasazena.

Na festivalu v Cannes za něj loni jeho tvůrci dostali Cenu poroty. Vzhledem k tomu, že jsou to vrstevníci autora předlohy, který na konci ledna oslaví pětačtyřicáté narozeniny, velmi empaticky a s porozuměním přistupují k tomu, o čem jeho autobiograficky laděná kniha pojednává.

V konkrétní i symbolické rovině jejich dvou a půl hodinové vyprávění v souladu s ní otevírá množství témat, které se dotýkají kořenů člověka a vztahu k místu, odkud on nebo jeho předci pocházejí. "Přátelství je místem, kde zapustíš kořeny. A které na tebe bude čekat," zní úvodní věta ve voiceoveru vypravěče, který za pomocí ní definuje nejen onen vztah k místu, ale i k člověku, který mu v něm přirostl k srdci.

Chata v horách

Stalo se to v létě roku 1984, kdy Pietro, dvanáctiletý syn chemického inženýra a učitelky, přijíždí s maminkou do alpské vesnice Grana v údolí Aosta na prázdniny. Rodiče si v této takřka vylidněné vesnici pořídili letní dům, kde se Pietro seznámí s jediným místním chlapcem Brunem, který je stejně starý jako on. Jejich osudy se pak ve vyprávění proplétají po následující tři dekády. Střídající se roční období se v nich stávají časem jejich odloučení i opětovných shledání.

Zatímco místní Bruno je s tímto místem pevně spjat, Pietro cestuje po světě, pracuje po barech a hledá sám sebe a své životní naplnění, jímž se nakonec ukáže dráha spisovatelská, v níž, stejně jako autor předlohy, zúročuje své cestovatelské zážitky.

Nejdelší doba odloučení obou chlapců je ta v čase mezi dětstvím a dospělostí. Na dlouhých patnáct let poté, co Pietrovi rodiče navrhnou rodině Bruna, že by ho vzali na studium do Turína, kde by mu mohli nabídnout jinou životní perspektivu než tu, kterou mu skýtá horské prostředí. Brunův otec, který pracuje ve Švýcarsku a Rakousku jako zedník, s tím ale nesouhlasí a vezme si syna k sobě, kde ho zaučí do tohoto řemesla.

Oba už dospělí muži se tak potkají ve vesnici až po letech. Po smrti Pietrova otce, kdy společnými silami postaví chatu, kterou chtěl zbudovat už on. Pietro nabídne Brunovi, že ji mohou užívat oba. Chata v horách se během následujících let stane místem, kde se mohou oba nejen setkávat, ale hledat zde i útočiště v časech osobních krizí.

Cesta vnější i vnitřní

Ty mají původ u obou dvou v nevyrovnaných vztazích s jejich otci. Pietro zjišťuje, že poté, co se neshodl se svým otcem ohledně jeho dalšího směřování, že ten přilnul k Brunovi, s nímž sdílel společnou vášeň pro život v horách. A že onen pozemek, který po otci zdědil a kde vznikla ona chata v horách, byl pro něj i jakýmsi návodem k pochopení jeho osobnosti a toho, čeho se musel vzdát a co mu syn vyčetl v hádce jako promarněný život. A vlastně i k tomu, jak by on měl naplnit ten svůj.

K životnímu usilování a hledání seberealizace odkazuje i název Osm hor, který v symbolické rovině odpovídá na otázku, zda se víc člověk dozví o sobě a o světě, když setrvá na jednom místě, nebo když se ho bude snažit více poznat.

Pietro vypráví příběh jednoho jeho spolucestujícího o osmi vrcholech, rozesetých po celém světě, jež vedou k jedinému cíli ve středu Země. A tím je nitro člověk. Někteří jedinci se během své formativní poutě snaží zdolávat vnější vrcholy, jiní se snaží o zvládnutí nebo kultivaci oné vnitřní cesty, přičemž ideální je, když tyto cesty probíhají paralelně.

Pietro, na rozdíl od svého kamaráda, volí druhou možnost, ale i on si postupně uvědomuje, že jeho těkání a neschopnost zakotvit na jednom místě, je jen hledáním něčeho, co ztratil, zanedbal nebo tomu možná neuměl dostát. Bruno si najde partnerku, má s ní dítě, rozjedou společně podnikání, ale i on se potýká se svými limity, v podobě toho, že on zase neumí „opustit horu“.

Podprahové emotivní herectví

Sepětí člověka s horami odráží kamera Rubena Impense, která se vzdává širokoúhlého formátu, jenž by mohl sklouzávat k líbivosti a volí radši ten ořezaný čtvercový, který ale horským scenériím rozhodně neubírá na majestátní vznešenosti.

Podmanivá hudba švédského písničkáře Daniela Norgrena, který sám žije mimo v lesích, daleko od civilizace, postihuje křehkost postav a posouvá vyznění vyprávění k větší melodramatičnosti. Hlavně v jeho závěrečné třetině. Pozvolné tempo vyprávění, korespondující s měnícími se přírodními cykly, rozhodně nenudí a postupně spěje k několika emočním vrcholům.

Oba hlavní představitelé, Luca Marinelli jako Pietro a Alessandro Borghi jako Bruno, včetně jejich dětských a dospívajících verzí, jsou dobře vybráni. Pod jejich hipsterskými vousy nechybí vroucí emoce i niterné pohroužení do sebe samých.

Filmová adaptace bestselleru Osm hor mapuje krajinu mužského přátelství na pozadí té spektakulární horské. I ono má své vrcholy, propady a klikaté cestičky. Režijní dvojice je umí přiblížit s podprahovou silou, která emotivně vypovídá o hledání sebe sama i svého místa ve světě.

Osm hor