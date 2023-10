Recenze filmu Peníze těch tupců. Souboj Davida s Goliášem na Wall Streetu aneb jak drobní investoři otřásli světem financí

Plusy Svižné tempo, podání vážného tématu humornou formou, herecké výkony, chytlavý soundtrack Minusy Možná menší zainteresovanost domácího publika na předestřené kauze 6 /10 Hodnocení

Pokud máte rádi filmy ze světa financí a dravého kapitalismu jako Wall Street, Riziko, Den před krizí, Vlk z Wall Street nebo Sázka na nejistotu, určitě vás potěší novinka australského režiséra Craiga Gillespieho, který v ní tématizuje vzpouru příslušníků nižší a nižší střední třídy vůči velkým investičním fondům na Wall Streetu.

Režisérova vlastní zkušenost

Scénář dvojice celovečerních debutantek Lauren Schuker Blum a Rebeccy Angelo vychází z knihy Bena Mezricha The Antisocial Network z roku 2021, která líčí pozadí kauzy GameStop. Mezrich je známý jako autor literatury faktu a jeho kniha Miliardáři z Facebooku posloužila jako předloha Davidu Fincherovi k filmu Sociální síť.

S příběhy podle skutečných událostí má co dočinění i australský režisér Craig Gillespie, který si z nich rád vybírá ty s kontroverzním nádechem. Ať už jde o krasobruslařku Tonyu Harding ve filmu Já, Tonya, Pamelu Anderson, Tommyho Lee a jejich uniklou sexuální nahrávku v seriálu Pam a Tommy, nebo kariéru Mikea Tysona v sérii Mike.

S investováním do GameStopu má Gillespie vlastní zkušenost, což obohacuje jeho film o větší míru zainteresovanosti na tomto tématu a popsání jeho vnitřních mechanismů. A co se v tom roce 2021 stalo? Během covidu se skupina malých investorů, sdružená kolem diskuzního burzovního subfóra WallStreetBets na sociální platformě Reddit, rozhodla začít nakupovat akcie maloobchodního prodejce videoher GameStop, čímž vytlačila jejich hodnotu do bezprecedentních výšin.

Z GameStopu se stala náhle nejrychleji rostoucí společnost na světě a jednička na akciovém trhu, v důsledku čehož utrpěly zničující ztráty jak významné hedgeové fondy, tak nezávislí short selleři. Drobní investoři, nazývaní hanlivě těmi velkými označením, které má film ve svém originálním názvu (dumb money), otřásli světem financí a poukázali na to, jak je burza na Wall Streetu ve skutečnosti křehká.

Vzpoura proti těm privilegovaným

Šlo o vzpouru generační, třídní i sociální, již inicioval finanční analytik a youtuber Keith Gill (Paul Dano), známý na Redditu pod přezdívkou DeepFuckingValue a na YouTube a Twitteru jako Roaring Kitty. S čelenkou kolem hlavy a s tričkem s kočičím motivem ze sklepení svého domu v Brocktonu v Massachusets prostřednictvím streamu radil s akciovým investováním.

Sám za 53 tisíc dolarů nakoupil akcie společnosti GameStop a po jeho vzoru další, kteří způsobili davové šílenství, jež se řešilo nejen ve zpravodajství a na sociálních sítích, ale i při slyšení na půdě Sněmovny reprezentantů. Tím, že drobní akcionáři nakupovali a neprodávali, zvyšovali cenu těchto akcií. A mocní investoři, sázející na jejich úpadek, prodělávali.

Kočičák, jak si říkal, se tak stal jakýmsi novodobým Robinem Hoodem, který dostal do nesnází jak hedgeové fondy, tak provozovatele služby Robinhood, přes kterou se akcie nakupovaly. Dalšími outsidery, které strhl k investování do GameStopu, jsou lesbický vysokoškolský pár, zadlužený kvůli studiu, zdravotní sestra a svobodná matka Jennifer (America Ferrera) nebo zaměstnanec GameStopu, mexický mladík Marcos (Anthony Ramos).

Tedy lidé, kteří stojí na úplně jiném sociálním pólu než manažéři hedgeových fondů jako miliardář Kenneth Griffin (Nick Offerman) ze společnosti Citadel, investor Gabe Plotkin (Seth Rogen) nebo Steve Cohen (Vincent D'Onofrio), kteří přicházejí jejich přičiněním o značné jmění.

Svižná, moderní forma

Z postav na sebe strhává největší pozornost Paul Dano jako Kočičák. Ty ostatní se stávají spíš položkami v tomto novodobém příběhu o boji Davida s Golišem, což je podtrženo nápadem v podobě jejich charakteristiky mezititulkem s jejich jménem a odhadovým jměním.

Covidová doba jako ta, v níž lidé ztrácejí půdu pod nohama, investičnímu riskování napomáhá, což je právě případ Keitha, který díky ní přišel o sestru. Má rodiče, ženu (Shailene Woodley), dceru a bratra (Pete Davidson), ale právě teď cítí, že musí chytnout příležitost za pačesy a nenechat se zviklat a akcie prodat. Dovětek filmu v podobě osudů předobrazů vystupujících postav pak ukazuje, jak dovedli zužitkovat tuto svou investici.

Peníze těch tupců se tak stávají nejen další variací příběhu o střetu Davida s Goliášem, ale i toho o naplnění amerického snu. Craig Gillespie ho podává moderní, svižnou formou, napojenou na sociální platformy, prostřednictvím nichž Keith oslovuje své publikum. Ty zároveň jeho iniciativu zpětně reflektují, jako se to děje v případě influencera Erika Meldika, který se tu objevuje vedle dalších tiktokových koláží.

Rychlé dialogy, jak z pera Aarona Sorkina, nám objasňují pojmy z finančního světa jako shortování nebo hedgeové fondy, takže by se snad nemělo stát, že budou diváci v exkurzi do fungování burzovního světa tápat. Někteří film vezmou jako ponouknutí k drobnému investování a seznámení se s jeho výhodami, dilematy i riziky.

Svižné tempo, podání vážného tématu humornou formou, herecké výkony, chytlavý soundtrack. To vše hraje filmu do karet. U domácího českého publika snad může být problém jen v tom, že přichází s investiční kauzou, o jejímž pozadí a aktérech moc neví, což se může odrazit na míře zainteresovanosti na vyprávění o ní.

