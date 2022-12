Recenze filmu Pinocchio Guillerma del Tora. Dřevěný chlapec se potýká s realitou fašistické Itálie i vlastní existence. 

Plusy Stop-motion animace, obohacení původních témat předlohy směrem k dospělejšímu čtení příběhu Minusy Pro někoho možná trochu nadbytečná hudební čísla 8 /10 Hodnocení

Příběhy chlapce, vyřezaného ze dřeva, vycházely nejprve na pokračování v italském dětském časopise. V roce 1883 je pak jejich autor Carlo Collodi vydal knižně pod názvem Pinocchiova dobrodružství. Knihy se celosvětově prodalo více než 20 milionů kopií. Vzniklo i množství jejích filmových adaptací. Hraných i animovaných.

Té první se chopili italští tvůrci v roce 1911, ta asi nejslavnější pochází z roku 1940 a je z dílny studia Disney. Z posledních let je u nás známá hraná verze Roberta Benigniho z roku 2002, italský původ má i temnější a sociálním podtextem prodchnutá verze Mattea Garroneho z roku 2019.

Nejlepší animovaný film roku

V letošním roce pak vznikly hned dvě adaptace Pinocchiových rošťáren. Nejprve pro Disney+ remake disneyovské klasiky od Roberta Zemeckise, který byl přijat velmi rozpačitě pro svůj generický ráz a malou přidanou hodnotu oproti ní a teď pro Netflix osobité zpracování Guillerma del Tora, které naopak sklízí všeobecnou chválu a je označováno za nejlepší animovaný film roku.

Ostatně nominaci v této kategorii, spolu s těmi za nejlepší hudbu a originální píseň, získal na Zlatých glóbech. Těch předností má ale mnohem víc a patří k nim určitě fázová stop-motion animace, celkové vizuální pojetí, ovlivněné ilustracemi Grise Grimlyho pro vydání knihy z roku 2002, hlasové výkony dabérů a příběh, posunutý do časů Mussoliniho fašistické vlády v Itálii.

Pro Guillerma del Tora jde o vysněný projekt, o němž začal mluvit už v roce 2008. Nakonec ho do výsledné podoby přivedl se spoluscenáristou Patrickem McHalem. Jako spolurežisér je u něj uvedený Mark Gustafson, který měl na starosti pečlivou a náročnou animaci.

Produkce byla v roce 2017 postavena a pak do ní vstoupil Netflix, pro nějž připravil režisér i v letošním roce uvedený osmidílný Kabinet kuriozit Guillerma del Tora, v němž se ujal role jeho hitchcockovského průvodce. Pinocchiem zároveň del Toro završuje volnou trilogii jeho filmů, věnovanou dospívání dětí během války. Předchozími filmy v ní byl Devil a Faunův labyrint.

Zatímco v něm Oféliin snový útěk do fantaskního světa za zrcadlem představoval obrannou reakci dětské duše před bezútěšnou skutečností, která se vymkla kontrole, v Pinocchiovi používá režisér historickou realitu v podobě italského fašistického režimu mnohem doslovněji.

Malý dřevěný chlapec se s ním střetává jako s jednou z autorit, kterou na své cestě za poznáním světa potkává. Tou první je pochopitelně jeho stvořitel, řezbář Geppetto, který během první světové války přišel při neúmyslném leteckém bombardování o desetiletého syna Carla.

Ze žalu z jeho ztráty dá v opilosti o mnoho let později vzniknout dřevěné loutce, které vdechne život modrý duch. To už je v Itálii u moci fašistický diktátor Benito Mussolini a schyluje se k další válce. Pinocchio, jak je chlapec pojmenován, má ale jiné starosti. Touží jako každé dítě po poznání věcí a jevů, které ho obklopují.

Formativní postavy i výzvy

Geppetto si do něj projektuje to, co by očekával od svého syna Carla, kdyby žil. Aby byl hodný, nelhal a chodil řádně do školy. Pinocchio je ale bujarý neposeda, který se chce hlavně bavit. Je to tabula rasa, která se teprve popisuje formativními zážitky. Konfrontací s druhými si utváří vlastní názory i hodnotový systém, jímž se pak řídí.

Patří mezi ně mimo jeho otce vypravěč příběhu a jeho jakési alegorické svědomí a průvodce životem, spisovatel Sebastian J. Cvrček. Dále pak hrabě Volpe, bývalý šlechtic a cirkusák, který se snaží zpeněžit chlapcův nevšední potenciál před publikem jako atrakci. Mimo jiné i tím, v němž sedí Mussollini. Starosta Podestà, fašistický vládní úředník, ho chce využít ve válce jako stroj na zabíjení. Jsou to i obě víly, které ztělesňují život v obou jeho pólech, tedy zrození a smrti.

Figury, jež se snaží chlapcovu výjimečnost zneužít, jsou zároveň reprezentanty ideologií a řádů, které s lidmi zachází jako s marionetami bez vůle a zbavují je individuality. Ale je to právě Pinocchiova nepoddajnost, to, že se odmítá podřídit příkazům a tomu, co se od něj očekává, co mu pomůže zachránit životy druhým, s nimiž se setkává. To je příklad jak Podestova syna, tak opičáka Spazzatury, kteří jsou ve vleku otcovských držitelů moci.

Schopností rozeznat dobro od zla a dalších atributů lidství se loutka postupně stává člověkem. Pinocchio chce dostát očekáváním svého otce, ale je to jeho svobodná vůle a svědomí, díky nimž se jím i přes svou nesmrtelnost stává.

Moralistní a výchovný ráz předlohy ve smyslu, že je dobré poslouchat rodiče, tak doznává dalších akcentů při důrazu na to, co je při rozvoji jedince důležité. Tím, jak del Toro posunul chlapcův příběh oproti knize o půl století dál do období fašismu, ho postavil před nové výzvy, s nimiž symbolicky roste.

Náročná stop motion animace

Režisérův vklad v podobě obohacení původních témat předlohy směrem k dospělejšímu čtení příběhu nastolením otázek pomíjivosti života, obětování, smrti, komplikovaných rodinných vztahů nebo odlišnosti je využit jak v obsahové, tak symbolické rovině vyprávění.

Tematické zacílení také dává jistý řád spíše epizodickému charakteru vyprávění, během něhož Pinocchio prochází různými prostředími, včetně břicha velryby. Hudební čísla skladatele Alexandra Desplata a groteskní momenty míří zase více na dětské publikum.

Jak dospělé, tak děti, na filmu určitě okouzlí jeho výtvarná stránka. Podoba loutek vychází z ilustrací Grise Grimlyho a jejich rozpohybování metodou stop motion animace muselo být nesmírně technicky náročné, jak o tom svědčí dokument z natáčení, který je na Netflixu rovněž dostupný.

Výsledek ale stojí za to. Filmové vyprávění působí velmi živě i emotivně v dotyku se základními existenciálními otázkami života a smrti. Dřevěný chlapec poznává, jaký je smysl života i jeho vlastní existence. Guillermo del Toro do známého pohádkového příběhu vnáší nová témata, která ho posouvají k dospělejšímu vyznění, aniž by ztratil srozumitelnost pro ty nejmenší. Ukazuje tak, jak se dělá inteligentní rodinná podívaná, která nepodceňuje své věkově vrstevnaté publikum.

Marek Čech

