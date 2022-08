Recenze filmu Podezřelá. Subtilní jihokorejská odpověď na Základní instinkt, oceněná na festivalu v Cannes

Plusy Hravá a nápaditá režie. Napětí mezi ústřední dvojicí Minusy Naddimenzovaná stopáž a ztráta tempa ve třetím aktu 7 /10 Hodnocení

Jihokorejský režisér Park Chan-wook proslul svou krvavou trilogií pomsty (Má je pomsta, Old Boy, Nebohá paní Pomsta). Před šesti lety v rafinovaném erotickém thrilleru Komorná násilí, i když stále přítomné, nahradila estetizovaná dráždivost sexuálních scén.

Vyšetřovatel a podezřelá vdova

A nyní, v další osudové romanci, již můžeme brát jako korejskou odpověď na Základní instinkt nebo Hitchcockovy thrillery deklaruje, že si při jejím rozehrání vystačí bez násilí, nahoty a sexuálního obsahu, tedy skoro už nezbytných přísad pro tento druh žánrových filmů. Namísto toho se snaží diváky vtáhnout do děje mnohem jemnějšími, nenápadnějšími prostředky, které by jim umožnily napojit se na vnímání komplikovaného vztahu ústřední dvojice.

Tu tvoří ona podezřelá z názvu filmu a detektiv, který je jí přitahován. Hae-jun (Park Hae-il) je spořádaný a velice schopný inspektor, co se týče počtu vyřešených případů. Má zdvořilou a milou povahu, což se projevuje i při jeho jednání s pachateli. Dbá na čistotu a upravený vzhled, jen ho trápí nespavost, kvůli níž si bere časté noční směny.

Jeho manželství je navenek spokojené, ale uvnitř citově prázdné a odcizené. Emoce v muži s krizí středního věku ale vzbudí vdova po muži, jehož případ úmrtí začne vyšetřovat. Šlo o rekreačního horolezce, který se za nejasných okolností zabil při pádu z vrcholu vysoké skály.

Stín podezření padá i na jeho krásnou ženu Seo-rae (Tang Wei), která na úmrtí svého muže reaguje s podivným klidem. Ale také se zájmem o vyšetřování případu, nebo jak se zdá o toho, kdo ho vyšetřuje. Seo-rae má jako pečovatelka o seniory na dobu smrti manžela alibi, ale otázka je jak pevné.

Noirové schéma

Máme tu tedy klasickou situaci z noirovek. Mezi jemným, tichým detektivem a nečitelnou, unikavou femme fatale se vytváří citové pouto, které má zejména pro něj čím dál destruktivnější charakter. Na stvrzení toho, zda je vinná či nevinná, si sice nějaký čas počkáme, ale toto odhalení není vzhledem ke konvencím žánru to nejdůležitější.

Mnohem víc nás zajímají její motivace, její vnitřní svět a to, jakým způsobem a proč si detektiva omotává kolem prstu. Aby zmátla stopu? Jakou povahu citů k němu vlastně chová? A nepředstírá je jen? Ze Seo-rae vyzařuje tichá, nepoddajná síla, jíž se chce Hae-jun přiblížit, ale jak se mu to nedaří, padá na něj z této situace nejistota nebo až tíseň. K neproniknutelnosti Seo-rae pro něj přispívá i to, že je původem Číňanka, která sice hovoří korejsky, ale občas se zdá, že neporozumění v korejštině využívá tehdy, když rozumět prostě nechce.

Noirové schéma tak Park uzpůsobuje asijsky subtilnímu podání, pracujícímu s postupnou proměnou vztahu mezi ústředními protagonisty. Potlačované emoce, pocit zodpovědnosti, svár s vlastní podstatou, to jsou všechno faktory, které vstupují do vyprávění, které se spíše než na otázku, kdo je viníkem, snaží hledat odpověď na tu, zda mě ten druhý opravdu miluje.

Vtahující režie

Režisér se snaží přiblížit unikavému fenoménu lásky skrze žánrový mix osudové romance, detektivky, mysteriózního thrilleru a psychologického dramatu, v němž nechybí absurdní komediální prvky nebo ty magicko realistické.

V detektivní rovině skrývá některé informace, jejichž pozadí se postupně ozřejmuje. Musíte přitom dávat dobrý pozor, protože tu dochází k míchání různých časových rovin a osobních perspektiv, reality a imaginace, jejichž proplétání nás drží neustále ve střehu.

Zápletka se řídí svou vlastní neonoirovou logikou, od níž se odvíjí i vizuální stránka filmu. Kamera Kim Ji-yonga okouzluje prací s prostorem a malebností krajiny i kompozicí obrazu, kdy se záběry snaží ozvláštnit například perspektivou mrtvoly nebo skrze obrazovku telefonu.

Park Chan-wook pak opětovně dokazuje, že je jedním z největších estétů filmového plátna. Přesně promyšlenými, neuspěchanými záběry vytváří vtahující, atmosférickou náladu vyprávění, která tak dobře ladí s elektrizujícím napětím nenaplnitelné touhy, která mezi těmi dvěma panuje.

Cenu za režii z festivalu Cannes si Park odnesl oprávněně a tím ambice filmu jistě zdaleka nekončí. Ani hravá, nápaditá režie a schopnost překvapovat diváky neustálými zvraty ale nezabránila tomu, že se film, zvlášť v poslední třetině, kdy se děj přesune do jiného města a k jiné vraždě, trochu táhne ve své 140 minutové stopáži.

Stejně tak může některé diváky iritovat jeho méně snadná čitelnost, která je ale užita záměrně pro charakterizaci prchavého, neuchopitelného vztahu, plného touhy i matoucí nejistoty. Tato melancholická detektivní romance ho předestírá s pohlcující intenzitou a v elegantním žánrovém balení, z něhož je jasně patrné, jak si Park žánr uzpůsobuje své autorské vizi.

