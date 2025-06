Recenze filmu Predátor: Zabiják zabijáků. Animovaný návrat je brutálně povedený, sérii vlévá novou krev

Když v roce 2022 vyšel Predátor: Kořist (Prey), mnozí fanoušci byli překvapeni. Místo tradiční akční řežby jsme dostali příběh z 18. století s indiánskou hrdinkou a důrazem na atmosféru a napětí. Režisér Dan Trachtenberg tehdy ukázal, že série má potenciál i mimo současnost. A právě on stojí i za aktuální novinkou – Predátor: Zabiják zabijáků (Predator: Killer of Killers), která na „Kořist“ volně navazuje a dál rozvíjí historickou linii. Tentokrát však v animované podobě.

Změna formátu je vcelku odvážná, ale účelná. Animace dává tvůrcům svobodu, kterou by hraný film s omezeným rozpočtem neměl. A místo jedné dějové linky dostáváme tři krátké, ale výrazné příběhy, které se ve finále elegantně propojují.

Tři doby, tři bojovníci, jeden predátor

Film má antologickou strukturu. Sledujeme tři nekompromisní bojovníky z různých období historie – a každý z nich se postupně střetne se smrtící mimozemskou hrozbou.

První příběh se odehrává v době vikingských nájezdů. Hlavní postavou je žena, která se po brutálním útoku vydává se svým malým synem na cestu za pomstou. Druhý díl nás zavádí do feudálního Japonska, kde se nindža střetává se svým bratrem-samurajem v souboji o čest a nástupnictví – a kde se brzy ukáže, že skutečným protivníkem je někdo zcela jiný. A třetí příběh se odehrává během druhé světové války, kdy pilot amerického letadla narazí na neidentifikovanou hrozbu, která ohrožuje celé spojenecké úsilí.

Každý z bojovníků je sám o sobě zabijákem – ale právě proto se stává kořistí. Pro toho jediného, kdo loví zabijáky. Predátor je zde neporazitelný lovec, ale zároveň součást většího světa, jehož pravidla se postupně začínají odkrývat.

Styl, tempo a atmosféra

Tvůrci se nebojí svižného tempa. Každý příběh má omezený prostor, a tak se děj rychle rozbíhá. Úvodní expozice je minimální – nováčci v sérii se budou muset přizpůsobit, protože film se nepokouší nikoho „chytit za ruku“. Pro fanoušky to však bude výhoda: místo vysvětlování dostanou rovnou akci, napětí a vývoj.

Zvláštní pozornost si zaslouží vizuální stránka. Každý segment má odlišnou estetiku, která odpovídá době a kulturnímu prostředí – severská temnota, japonský minimalismus i špinavá válečná realita jsou výborně stylizované. Tvůrci si animaci skutečně užívají a zároveň nepřehánějí – výsledek působí přehledně, srozumitelně, ale přitom dynamicky.

Pochvalu zaslouží i soundtrack, který se nesnaží kopírovat motivy z původních filmů. Namísto toho si jde vlastní cestou, ale s chytrým využitím známých „predátořích“ zvuků, které okamžitě evokují pocit napětí a propojenosti s franšízou.

Kdybych měl hledat nedostatky, šlo by spíše o detaily. Například míra toho, co všechno hlavní hrdinové přežijí, je místy za hranicí uvěřitelnosti – ale v animovaném filmu je to snesitelnější než v hraném. Občas také logika některých dějových zvratů lehce pokulhává, ale tempo vyprávění to rychle zamaskuje.

Zajímavé je, že ačkoliv jde o antologii, film nakonec působí jako jeden celek. Závěrečná část propojí příběhy elegantně a bez křeče – a zároveň naznačuje, že se predátoří sága může dále rozvíjet tímto směrem. A to je možná největší naděje, kterou film přináší: že série nemusí jen recyklovat sama sebe, ale může zkoumat nové časy, postavy i formy.

Predátor: Zabiják zabijáků je důkazem, že i známá značka může růst, pokud dostane prostor pro kreativitu. Animovaný formát není ústupek, ale naopak příležitost, a Dan Trachtenberg ji využil naplno. Výsledkem je vizuálně pestrá, svižná a nápaditá podívaná, která potěší jak skalní fanoušky, tak ty, kteří po Kořisti začali sérii znovu brát vážně.

Hodnocení Výborně zvládnutá antologie, která sérii Predátor rozšiřuje, aniž by ji vykrádala. Nápad, styl i akce fungují – a pokud přijde pokračování, rozhodně si ho necháme líbit. 8 /10

