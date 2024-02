Recenze filmu Premiantka. Wednesday svádí Dr. Watsona v příběhu o překročení hranice vztahu studentky a jejího profesora

Plusy Herecké výkony Jenny Ortegy a Martina Freemana

Šerosvitná, náladotvorná kamera Minusy Provokativnímu tématu chybí komplexnější uchopení 6 /10 Hodnocení

Týden po americké premiéře přichází do našich kin debut Jade Halley Bartlett, který nejen režírovala, ale napsala si k němu i scénář. Právě on byl v roce 2016 zařazen na hollywoodskou černou listinu nejlepších nerealizovaných scénářů. Nakonec se ho chopila produkční společnost Point Grey Pictures Setha Rogena a Evana Goldberga, která ho za skromný rozpočet čtyř milionů dolarů realizovala.

Netratí na něm rozhodně vizuální stránka, která svým ponurým laděním podporuje znepokojivé vyznění filmu. Šerosvitná, náladotvorná kamera Daniela Brotherse souzní s místem, kde se děj odehrává. A to na střední škole, k níž vede po ránu cesta temným, mlhavým lesem. Ospalou atmosféru tohoto provinčního zapadákova, kde se ambice spíš pohřbívají, než aby se zde rozvíjely, projasní rodící se pouto mezi studentkou a jejím učitelem.

Přitažlivost nejen intelektuální

Osmnáctiletá Cairo Sweet (Jenna Ortega) je literárně nadaná školačka, která žije sama v honosném domě svých rodičů, bohatých právníků. Ti se kvůli pracovnímu vytížení nacházejí na jiném kontinentu a na svou dceru nemají čas. Cairo trpí jejich nepřítomností a společnost jí dělají většinou knihy.

Svou sečtělostí ohromí profesora literatury Jonathana Millera (Martin Freeman), k němuž se zapíše na kurz tvůrčího psaní. V rámci něho ji pověří úkolem napsat povídku ve stylu jejího oblíbeného autora. A ona si vybere Henryho Millera, který podle osnov není zrovna preferovanou četbou pro tato středoškolská zadání.

Sexuální otevřenosti jeho knih si je Jonathan vědom, přesto na to přistoupí. Možná proto, že sám je spisovatel, který ale své literární ambice odsunul do pozadí po kritice, která se na jeho dílo snesla. Cairo si ho vyhledala v knihovně a umí z něj citovat, čímž se pochopitelně její učitel cítí polichocen.

Rozvine se mezi nimi intelektuální pouto, které má ale ještě jeden výrazný podtext. Jonathan je Cairo přitahován a ona s ním flirtuje. Hra na kočku a myš tak postupně přestupuje hranici, která by měla mezi učitelem a jeho žačkou platit.

Zažít něco opravdového

Režisérka ve svém debutu otevírá téma vztahu učitelů a žáků, které bylo a je i u nás diskutováno, nejen v souvislosti s případy na vysokých školách, kdy si studentky stěžovaly na nevhodné chování ze strany jejich pedagogů, ale i třeba v souvislosti s televizní mini sérií Pozadí událostí, kterou uvedla Česká televize.

Jade Halley Bartlett si je vědoma toxického potenciálu takových vztahů a snaží se poukázat na možná rizika, související s citovou nezralostí těch, kteří se do nich pouští. Cairo touží po pozornosti, které se jí nedostává ze strany rodičů. A zároveň i po tom zažít něco opravdového, co zná dosud jen z románů. Vášeň, touhu, lásku, silný životní prožitek, který by mohla potom vtělit do vlastní tvorby.

Stejně jako její kamarádka Winnie (Gideon Adlon) ale sexualitu bere zatím spíš jako hru, za pomocí níž si obě testují hranice dospělosti. Winnie posílá bodrému fyzikáři se zálibou v pečení muffinů Borisovi (Bashir Salahuddin) svůdné fotky, Cairo zas zadané cvičení ve stylu Henryho Millera napíše s takovým erotickým zabarvením, z něhož je zcela jasně patrné, k jakému objektu zájmu se vztahuje.

Hranice důvěrnosti

Jonathan na to musí reagovat, čímž na sebe přivolá hněv zhrzené studentky. Najednou se ukáže, že ta sympatická dívka, s níž sdílel zájem o literaturu a květnaté debaty o ní, je schopná manipulativního jednání, které je schopno ho připravit o práci.

Prohlubuje se v důsledku toho i krize v manželství Jonathana, kdy se ukáže, že jeho žena Beatrice (Dagmara Domińczyk) pohrdá jeho průměrností a uchyluje se čím dál víc k alkoholu. Jejich vztah je přitom vykreslen poměrně zajímavě. Nechybí mu náboj, i když se ukáže, že manželská vášeň se omezuje spíš na slova a že pracovní zaneprázdněnost jeho ženy je způsob jak žít spíš vedle sebe než skutečně spolu.

Film otevírá množství témat, vztahujících se jak k nerovnoměrnému partnerství učitele a žáka, tak tomu manželskému. Jonathanovi Cairo imponuje, cítí v ní spřízněnou duši a chce rozvíjet její talent, ale neumí odhadnout nebo přesně stanovit hranici, kam až může nechat jejich přiblížení v míře jeho důvěrnosti zajít.

Jakýmsi nastaveným zrcadlem by mu mohl být jeho kolega a přítel Boris, ale i on si nedokáže tak úplně udržet potřebný odstup od studentek. Zajímavé je, že předmětem jejich zájmu jsou výhradně učitelé a ne třeba spolužáci, kteří se tu takřka nevyskytují. Stejně jako ostatní kantoři ze školy, kde vyučují.

Dráždivost převážně slovní

Závěrečná třetina pak otevírá otázku, kdo je oběť. Zda Cairo nebo Jonathan. Tedy studentka, která nesnese odmítnutí nebo učitel, který se na poslední chvíli zalekl toho, co sám vyvolal. Tady scénář asi nejvíc selhává, protože z něho není zjevné, zda má být komentářem k MeToo a cancel culture nebo spíš dráždivým erotickým psycho thrillerem.

Jeho dráždivost se odvíjí ale spíš od slovních metafor a básnických obratů, kterými literárně znalé postavy sofistikovaně opisují své touhy. Nebo méně sofistikovaně a explicitněji, ale pořád ve verbální rovině. Opravdu eroticky pak působí střihová montážní scéna se čtením variace na Henryho Millera, při níž se smazává hranice mezi fantazií a tím, co se doopravdy stalo.

Jenna Ortega, která se proslavila seriálovou Wednesday, dokáže i díky svému věku velmi dobře ztvárnit dívku na hranici mezi dospíváním a dospělostí se všemi proměnlivými emocemi, které zažívá. Martin Freeman, seriálový dr. Watson nebo filmový Bilbo Pytlík, pak okouzlení její osobností i vystřízlivění z něho.

Debut Jade Halley Bartlett staví na jejich hereckých výkonech a vzájemné chemii, která působí uvěřitelně. Může se pochlubit i přitažlivou šerosvitnou vizuální stránkou, korespondující se znepokojivým, nejednoznačným vyzněním filmu. Provokativní téma ale nedokáže pojmout dostatečně komplexně a klouže v něm po povrchu žánrové líbivosti.

Premiantka