Recenze filmu Rachel Stoneová: Sázka na Srdce. Netflix hledá odpověď na Mission: Impossible

Plusy Akční sekvence, zejména ta úvodní v prologu Minusy Absence napětí a gradace, předvídatelný vývoj příběhu 5 /10 Hodnocení

Akční filmy, distribuované Netflixem, jako Red Notice nebo The Gray Man, se vyznačují podobnými znaky. Nechybí jim štědrý dvousetmilionový rozpočet a hvězdy, ale oba až příliš recyklují nápady a motivy, použité v příbuzných žánrových snímcích.

Neduhy netflixovských akčních filmů

Lépe dopadl první a druhý díl Vyproštění, ale i u nich se potýkáme se schematickými zápletkami, béčkovou přímočarostí a viditelnými CGI triky. Obdobnými neduhy trpí i nový počin, distribuovaný Netflixem, jehož námět pochází z dílny komiksového autora Grega Rucky. Ten se spolu Allison Schroeder podílel i na scénáři filmu, který režíruje britský tvůrce Tom Harper (seriály Misfits: Zmetci a Gangy z Birminghamu).

Greg Rucka jako autor komiksové předlohy a scenárista stál i za akční fantasy Old Guard: Nesmrtelní, jejíž druhý díl se chystá na příští rok. Ambici stát se sérií má zjevně i Rachel Stone. Jestliže Gray Manem se snažil Netflix přijít s vlastní bondovskou, tady se víc pošilhává po té s Ethanem Huntem. Ostatně s Mission: Impossible sdílí Rachel Stone stejnou produkční společnost Skydance.

Jestliže jsem poslednímu dílu Mission: Impossible Odplata vyčítal jistou zaměnitelnost s ostatními akčně špionážními sériemi, jako jsou ty s agenty Bondem a Bournem, či franšízou Rychle a zběsile, tak oproti Rachel Stone pořád působí poslední huntovka nesmírně dynamicky a nápaditě z hlediska choreografie akčních sekvencí.

Dvojí agentství

Sázka na Srdce, podobně jako Odplata, pracuje s módním tématem umělé inteligence a otázkami týkajícími se jejího zneužití, potažmo kontroly. A jestliže ji Odplata představila v duchu devadesátkových bondovek trochu naivně jako rozmarnou, nevypočitatelnou entitu, pohrávající si s Huntovým týmem, tak tady funguje jako všemocný Big Brother, který je schopen nabourat se do jakéhokoliv digitálního zařízení, sbírat informace o jeho uživateli a tím nejen predikovat, ale i ovlivňovat chod událostí.

Kontrolu nad touto umělou inteligencí, jejíž název má film ve svém podtitulu, vykonává nadnárodní organizace jménem Charta. Pracuje mimo vládní sféru a funguje v naprostém utajení. K řízení svých operací používá ono „Srdce“, za pomocí něhož se snaží udržovat mír ve světě a neutralizovat možné globální hrozby v něm.

Agentkou této organizace s označením Srdcová devítka je Rachel Stone (Gal Gadot), která zároveň pracuje jako technička a počítačová specialistka pro britskou MI6. Když se mladé hackerce Keye (Alia Bhatt) podaří do systému Srdce nabourat a agent MI6 Parker (Jamie Dornan) začne realizovat svůj plán pomsty organizaci, z níž vzešel, dvojí identita Rachel se dostává do kolize a ona musí prokázat, že má srdce na správném místě.

Odškrtávání povinných položek

Dvojí agentství Rachel je funkčně využito v úvodním dvacetiminutovém bondovském prologu, kdy tato v italských Alpách přijímá příkazy od velení obou dvou tajných organizací, přičemž před tou, která netuší o její druhé identitě, skrývá své skutečné schopnosti.

Tato kontinuální sekvence, v níž se střídají operativní místa, je asi nejlepší z celého filmu. Ta lisabonská připomene svým charakterem automobilové honičky z posledních dílů jak Rychle a zběsile, tak Mission: Impossible. Podíváme se i do senegalské pouště nebo na Island, přesně jak to velí cestopisný trend těchto špionážních sérií.

Akční pasáže se neobejdou bez digitální podpory, vytvářející jim často pozadí v podobě sněhu nebo lesu. Režisér Tom Harper, který doposud s tímto typem blockbusterových podívaných neměl co dočinění, skládá trochu mechanicky tyto pasáže za sebou, aniž by je dovedl prodchnout napětím či gradací. Působí to spíš, že si odškrtává povinné položky toho, co by měl tento typ špionážního akčního thrilleru obsahovat.

Podobné je to i s expozicí postav. Jsou tu, ale nedozvíme se moc o jejich minulosti, s výjimkou toho, co přimělo Parkera, aby se obrátil proti své domovské organizaci a co Rachel přivedlo do Charty. Vnitřní konflikt, který se v postavách odvíjí, je opět základní a postavený na vztahu k „Srdci“ s velkým S. Buď ho vnímají jako nástroj dobra nebo ho chtějí zneužít ve svůj prospěch. Váhající, když vidí, jak je ho možné obrátit proti lidstvu, se pak v závěru nepřekvapivě přidávají na stranu těch dobrých.

Ano, takto naivní a předvídatelný vývoj příběhu je. Obsahuje morální poselství, ale to je zabaleno do sterilního žánrového kabátku, jehož prokletí průměrností neumí pozdvihnout ani ústřední aktérka vyprávění. Sázka na Srdce není přitom vyloženě průšvih, který by urážel vaši inteligenci nebo nebyl schopen přijít se zapamatovatelnou akční scénou, ale neumíte se u ní zbavit pocitu, že už jste něco podobného viděli v lepším provedení.

Rachel Stoneová: Sázka na Srdce