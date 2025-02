Recenze filmu Řád. Špičkový thriller a skrytý klenot Amazonu sází na fanatismus i charisma Juda Lawa

Před několika dny se na streamovací platformě Amazon zjevil zprvu nenápadný thriller Řád (The Order). Dobový kousek s Judem Lawem v hlavní roli se zde dá snadno přehlédnout, byla by to ale velká škoda. Snímek loni sklidil velmi pozitivní ohlasy na zahraničních festivalech a fakt, že se nedostal do tuzemských kin, je tak trochu hřích.