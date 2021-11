Recenze filmu Red Notice. Deadpool, Wonder Woman a Luke Hobbs v lupičské komedii na Netflixu

Dosud nejdražší projekt Netflixu až příliš sází na rutinní jistotu.

Plusy Svižné tempo dvouhodinového filmu. Minusy Hvězdný trojlístek nenabízí víc, než to, co od něj očekáváme. 6 /10 Hodnocení

Dwayne „The Rock“ Johnson, Ryan Reynolds a Gal Gadot. Nebo také Luke Hobbs, Deadpool a Wonder Woman, když vezme nejpopulárnější role tohoto hvězdného tria. Nyní ho svedl dohromady režisér a scenárista Rawson Marshall Thurber v dosud nejdražším projektu Netflixu za 200 milionů dolarů.

Nečekaná spojenectví i podrazy

Skoro třetinu této sumy spolkly honoráře oněch tří hlavní hvězd, z nichž každá dostala rovnocenně po dvaceti milionech dolarů, zbytek byl pak z velké části vynaložen na speciální efekty. Protože i když film působí výpravně a odehrává se podobně jako bondovky na několika místech a kontinentech světa (Itálie, Rusko, Argentina, Egypt), ve skutečnosti se kvůli omezením, spojeným s covidovou pandemií, natáčel v ateliérech v Atlantě, kde vyrostly obří kulisy těchto lokací. Kvůli autentičnosti štáb vyrazil jen do Itálie, v níž se odehrává úvodní scéna loupeže v Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo.

Ta nám také kromě historického prologu představí MacGuffin, o který se tu bude hrát. Je jím trojice zlatých vajec, které dle smyšlené legendy daroval před dvěma tisíci lety Marcus Antonius královně Kleopatře jako svatební dar. Vejce se v průběhu času ztrácela a znovu objevovala a nyní o ně usiluje trojice hlavních hrdinů.

Těmi jsou špičkový zloděj, zaměřující se na umělecké artefakty, Nolan Booth (Ryan Reynolds), jeho největší konkurentka v oboru Sarah Black (Gal Gadot), známá pod přezdívkou The Bishop, a zvláštní agent FBI, zabývající se profilováním zločinců, John Hartley (Dwayne Johnson). Čtvrtou důležitou hráčkou v této rozehrané partii je agentka Interpolu Urvashi Das (Ritu Arya).

Tyto tři, potažmo čtyři postavy, si jdou vzájemně po krku, snaží se vzájemně převézt a shodit tu druhou z momentálně výhodné pozice. Během jejich přetahované se přeskupují síly, chvílemi jsou nuceny spolupracovat a táhnout za jeden provaz, aby následný podraz jedné nebo více z nich ukázal, že šlo o spojení čistě účelové. Odpověď na otázku, kdo v této čtveřici opravdu zastupuje stranu zákona, je pak součástí závěrečného twistu, který ale není tak těžké odhadnout.

Klišé lupičských komedií

Rawson Marshall Thurber jako scenárista filmu totiž pracuje s těmi nejprovařenějšími klišé lupičských a podfukářských akčních komedií, z míry jejichž otřepanosti si zároveň utahuje. Třeba když odhaluje rodinné zázemí zlodějíčků a nachází přitom u nich zjednodušující psychologické motivace k páchání zločinu.

Zvraty jsou tedy poměrně předvídatelné, stejně jako motivy, s nimiž scenárista pracuje. Ať už jde o pobyt a útěk z ruského vězení, nebo tajný bunkr v jihoamerické džungli s uměleckými díly, nakradenými nacisty. Útěk z něj svým charakterem přímo odkazuje k sérii o Indiana Jonesovi, stejně jako další scény. Třeba ta, v níž se Sarah ze dvojice mužů, spoutaných k sobě, snaží dostat informace.

Těch filmů, jimiž se režisér Thurber inspiroval, rozpoznáte více. Lovci pokladů, Dannyho parťáci, Podfukáři, namátkou. Lupičskou heist komedii zde kombinuje s buddy movie a prvky vězeňských snímků i těch dobrodružných. Nešetří popkulturními vtípky a narážkami na filmy jako Pulp Fiction, Jurský park, Vykoupení z věznice Shawshank, Titanic nebo Kleopatra, stejně jako na konkrétní osobnosti, z nichž jedna slavná pěvecká si tu v závěru vystřihne milé svatební cameo.

Režisérská sázka na rutinní jistotu

Režisér, který s The Rockem už natočil filmy Centrální inteligence a Mrakodrap, se na herce hvězdného trojlístku hodně spoléhá, ale nedokáže, nebo spíš ani nechce, z nich vydolovat víc, než to, co od nich očekáváme. Dwayne Johnson je tak opět za dobrosrdečného tvrďáka, Ryan Reynolds za upovídaného hláškaře a Gal Gadot ze sexy vampa, který je mazanější než ti dva dohromady.

Sázka na jistotu je tu tak přítomná jak ve složce scenáristické, tak té herecké, přičemž z těch tří hlavních protagonistů nejlépe funguje u Ryana Reynoldse. U Gal Gadot i Johnsona jsem se nemohl zbavit dojmu, že nemá jejich herectví takovou jiskru, kterou by tento snímek potřeboval, což je znatelné třeba na nevyužitém potenciálu mužských parťáckých scének.

A obdobně je to i s Thurberovou režií. Dvouhodinový film má svižné tempo, ale režisér v něm neumí přijít s nějakými novými nápady, které by nám umožnily si něco z něj výrazněji zapamatovat. Takto recykluje motivy, které fungují v obdobných žánrových snímcích, ale bez nějaké přidané invence.

To platí i pro akční scény, z nichž nejlepší je ta úvodní v Římě. Obejdou se bez krve a nezemře během nich jediná osoba, což je možné přičítat snaze tvůrců učinit tento blockbuster divácky co nejpřijatelnější. Někdo za tím bude vidět starosvětský žánrový přístup, jiný sterilní podání.

Řekl bych, že obojí je pravda a souvisí to s režisérovou snahou nabídnout fanouškům to, co očekávají, ale bez nějaké výraznější přidané hodnoty. Díky tomu se film Red Notice stává konzumním spotřebním výrobkem na jedno použití, který ve vás nezanechá větší dojem. Pobaví, ale své trumfy, ať už jde o rozpočet nebo herecký trojlístek, vlastně zužitkovat nedovede.

Red Notice