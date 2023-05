Recenze filmu Rychle a zběsile 10. Maniakální záporák rozkládá Domovým parťákům chystané finále do tří částí

Plusy Akce, přehrávající záporák Minusy Domovo rodinné mudrování, otevřený konec 7 /10 Hodnocení

Vyprávěcí schéma série Rychle a zběsile i její trademarky a žánrová klišé jsou vlastně pořád stejné. Pohled na vytuněné luxusní káry v odlescích slunce se tu za podkresu hip-hopových songů prolíná s Domovým mudrováním o důležitosti rodinných hodnot a totálně přepálenou akcí, u níž dávno přestaly platit fyzikální zákony.

Nová energie

Co se změnilo, je sociální a společenský status hlavních hrdinů. Z pouličních závodníků a profesionálních lupičů, stojících na odvrácené straně zákona, se postupem času stali ti, kteří kooperují s tajnými službami a zachraňují svět nebo minimálně své nejbližší. A s tím se změnila i celá série. Z původně adrenalinové tuningové zábavy béčkového ražení se vyklubala franšíza bondovského nebo huntovského stylu s miliardovými tržbami.

Tomu odpovídaly i rozpočty jednotlivých dílů. Jestliže pětka, s níž nastal příklon k blockbusterovému charakteru série, stála 125 milionů dolarů a předchozí devítka přes 200, tak nejnovější díl už operuje s rozpočtem 340 milionů dolarů. Tedy jen o něco menším než Avatar: The Way of Water.

Na těchto číslech chci demonstrovat, jaké postavení tato série v současném filmovém světě má. Režijní otěže po Justinu Linovi, který natočil třetí až šestý a pak devátý díl a definoval tak její moderní podobu, v ní převzal Francouz Louis Leterrier (Kurýr, Neuvěřitelný Hulk, Souboj Titánů).

Tomu se povedlo sérii po spíše stagnujícím devátém díle, který sice pořád bavil, ale už moc nepřekvapoval a to ani akční ekvilibristikou, dát novou energií. Ne nějakou výraznou osobitost, ale spíš řemeslný punc, který se projevuje třeba výraznější kamerou.

Dieselova sebestřednost

Justin Lin se po neshodách s Vinem Dieselem ohledně jeho chování primadony uklidil z režijního postu na pozici scenáristy a producenta, přičemž hercovo sebestředné chování ale jakoby se do scénáře promítlo v tom, jaký prostor v něm dostává.

A tak i když Vin Diesel prostřednictvím postavy Doma neustále mluví o jeho týmu jako o rodině, ve vyprávění, které se skládá z několika linií, si přiděluje tu hlavní, přičemž ostatní členové v různých koutech světa plní vedlejší mise.

Dieselova nabubřelost, spojená s jistým druhem spasitelského komplexu, se stala nejen zdrojem internetových memů, ale zcela vážně se promítá se i do toho, jak je jeho postava budována. Zatímco ostatní figury, a nejlépe je to vidět na jeho filmovém bratrovi nebo hlavním záporákovi, jsou si vědomé toho, že hrají v přepálené zábavě, Diesel se s vážnou tváří pokouší o hamletovské rozjímání.

Odkaz k ikonické scéně z pátého dílu

Naštěstí mu scénář staví do cesty protivníka z minulosti, který celou tuto jeho snahu shazuje a ironizuje. Jak se série, třeba vytahováním postav z předešlých dílů, vrací sama k sobě, tak nepřekvapuje že v ohlížení se za svou minulostí se vrací k ikonické scéně z pátého dílu a možná nejslavnější z celé série, kdy ulicemi Ria de Janeira táhla dvě silná auta na řetězech uloupený třímetrový bankovní trezor a měnila přitom urbanistickou infrastrukturu města k nepoznání.

Tuto scénu desítka z jiné perspektivy zopakuje a pak na ni naváže obdobnou v ulicích Říma, která se jí snaží ve své destrukční nevázanosti a výbušnosti překonat. Zároveň toto její připomenutí představí hlavního záporáka, jímž je syn mafiánského bosse z pětky Reyese, který si na onen trezor činil nárok.

Přišel přitom o život a jeho syn Dante (Jason Momoa) se nyní chce pomstít těm, které za to činí odpovědné. Především Doma (Vin Diesel) chce tak také připravit o ty, které miluje. Zejména pak o jeho syna. Že čekal na vykonání pomsty deset let, scénář nijak nerozebírá. Danteho výskyt souvisí s telenovelami zvraty v sérii, kdy se neustále objevují noví a noví příbuzní známých postav, o nichž jsme dosud nevěděli.

Znakem těchto soap operových zvratů je i to, že z padouchů z předešlých dílů se v těch následujících stávají spojenci těch, kterým šli po krku. Zde se tak ze zlotřilého Domova bratra Jakoba (John Cena) stává hodný a zábavný strýček, který se ochranitelsky stará o svého synovce Briana. A Cipher v podání Charlize Theron je tou, která upozorní Doma na nebezpečí z Danteho strany.

Maniakální obdoba Daniela Nekonečného

Jason Mamoa ho proměňuje v takovou maniakální brazilskou obdobu Daniela Nekonečného, libující si v pestrobarevném šatníku a divných promluvách. Mamoa zjevně přehrává, aby zdůraznil nevypočitatelné a v chaosu si libující chování této postavy, připomínající vlasatého Jokera s mohutnou muskulaturou.

Extravagantní sociopat a schopný organizátor má zdá se takřka neomezené finanční prostředky, aby mohl zrealizovat svůj plán pomsty. Předvídá při něm kroky protivníka, chystá na něho další důmyslné pasti, kdyby ty předchozí překonal, je schopen řídit vozidla na dálku i počínat si jako zkušený hacker.

Svými výstředními kousky dává vyprávění tón i rytmus. Bomba jako obří hořící koule, valící se ulicemi Říma a ničící svou vahou vše, co jí přijde do cesty, ukazuje, že cit pro absurdno má v sobě nejen on, ale i tvůrci akčních sekvencí, kteří se pořád snaží o kombinaci poctivé kaskadérské školy s digitálními triky v destrukčních scénách.

Nad kontaktními souboji mají navrch automobilové honičky, při nichž auta likvidují helikoptéry, otáčí při seskoku jeřáby a jsou schopny sjet víceméně po kolmé rovině přehradní nádrží dolů, zatímco na její hrázi vybuchují kamiony.

Rozdělení finále do tří částí

Tyto scény jsou přehledně natočené a mají přesně ten nadnesený ráz, který vás bude bavit. Méně pak už rodinné výjevy při grilování, při nichž se plytce bilancuje. Lokace se střídají jako v bondovkách, což má zaručit, aby akce nepůsobila jednotvárně.

Její vyvrcholení je ale jen částečné, vlastně nás tvůrci opouští uprostřed ní, aniž by byly jednotlivé linie uzavřeny. Souvisí to s rozhodnutím původně plánované rozloučení se sérií ve dvou částech rozložit do závěrečné trilogie. Potitulková scéna přitom naznačí, která ze stěžejních postav se vrátí v dalším díle.

Ten desátý vládne lepší energií než ten předchozí. Louis Leterrier servíruje fanouškům série to, co požadují, ale přitom se ji nesnaží posouvat do natolik přemrštěných sfér, že by se vzdalovala akčnímu žánru někam směrem ke sci-fi. Zamrzí snad jen otevřený konec, který souvisí s rozhodnutím nastavit finále do tří částí.

