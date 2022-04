Recenze filmu Seveřan. Hamletovský příběh pomsty v surovém, animálním podání režiséra Roberta Eggerse

Plusy Podmanivá audiovizuální stránka Minusy Kompromis mezi uměleckou vizí a studiovými požadavky 7 /10 Hodnocení

Osmatřicetiletý americký režisér Robert Eggers si svými předchozími dvěma autorskými snímky Čarodějnice a Maják vydobyl pověst jednoho z nejprogresivnějších hororových režisérů současnosti. Tento žánr v nich použil k rozehrání sugestivních studií rozpadající se lidské psychiky, kterým dovedl dát vizuálně uhrančivou podobu.

Jeho dalším připravovaným projektem je nová verze Murnauova němého Upíra Nosferatu, kterého by měl natáčet v Praze s Anyou Taylor-Joy. Ta se objevuje v hereckém obsazení i jeho třetího celovečerního filmu, který námětově čerpá ze severské mytologie a legendy o Amlethovi. Jí se inspiroval i William Shakespeare při psaní svého slavného dramatu o kralevici dánském.

Se Shakespearovou hrou Eggersův film sdílí množství styčných motivů, tím hlavním je pomsta za smrt otce, i postav, jako je třeba dvorní šašek v podání Willema Dafoea. Na scénáři k němu režisér spolupracoval s islandským spisovatelem a scenáristou Sjónem Sigurdssonem, který do něho zakomponoval množství odkazů k vikingským a severským legendám, jako jsou třeba ty o Ódinovi.

Spojení artového a žánrového přístupu

Společně dali vzniknout surové a krvavé pohanské fantasy, situované do severní Evropy na počátku desátého století. Jež má na mnoha místech vyprávění podobě halucinační ráz jako předchozí Maják. Kdo viděl některý z režisérových počinů, jistě tuší, že se nevydal cestou mainstreamové fantasy, on sám film popsal jako setkání Tarkovského Andreje Rubleva s Barbarem Conanem. Tedy jako spojení artového a žánrového přístupu.

U filmu s rozpočtem 90 milionů dolarů nepřekvapuje, že výsledkem je kompromis mezi jeho uměleckou vizí a studiovými požadavky. Nevím jak moc jim Eggers podlehl, každopádně Seveřan je divácky přístupnější a přímočařejší než jsem očekával. Spíše než na nejednoznačnou interpretaci významové symboliky, pojící se s vikingskou mytologií, sází na jednoduchý příběh o pomstě, podaný značně animální formou.

Je to conanovská fantasy meče a magie, v níž řežby s mečem spadají do oné žánrové roviny, zatímco ta magická dává režisérovi možnost, jak se přiblížit vnitřním běsům postav a zhmotnit je do podoby, ve které namísto realismu nastupuje hypnotický svět divokých pohanských rituálů, přízraků a kmenových mýtů.

Surové bojové scény

Právě on vytváří hutnou, zlověstnou atmosféru vyprávění, jímž jako přírodní síla, kterou nejde zastavit, prochází hlavní hrdina. Princ Amleth (Alexander Skarsgård), který byl jako chlapec svědkem vraždy svého otce, vikingského krále Aurvandilla (Ethan Hawke), ze strany jeho bratra Fjölnira (Claes Bang). Ten se zmocnil jeho království i ženy Gudrún (Nicole Kidman). Chlapec, považovaný za mrtvého, ale dospěl a rozhodl se naplnit svůj osud. Pomstít otce a zachránit svou matku.

Úvodní půlhodina nás vtahuje do krutého světa, v němž se vikingské hordy zmocňují východoslovanských osad s nemilosrdnou brutalitou. Nechávají za sebou zpustošenou zem, znásilněné ženy, zabité a upálené dětí, na což se v kontextu současných událostí na Ukrajině a zpráv o obdobně barbarském chování ruských vojsk nedívá vůbec příjemně.

Bojové scény jsou surové, plné krve, řevu, useknutých končetin a vyhřezlých střev. Zakousnutí se protivníkovi do krku a pak následné vlčí vytí tohoto bojovníka odhaluje zvířeckou, animální podobu těchto střetů, natočených často na jeden záběr a s dokonale zorganizovanou mizanscénou.

Pak se Amleth na lodi s otroky, kde poznává Slovanku Olgu (Anya Taylor-Joy), dostává na Island, kam se do exilu po ztrátě království uchýlil jeho strýc Fjölnir s Gudrún a jejich společným synem. A v jejich osadě na islandském venkově začne jako otrok spřádat plán své pomsty. Trpělivě, ale neodvratně.

Osudovější vyznění

A o zradě, pomstě a naplnění osudové předurčenosti tento temný opus je. V druhé, větší polovině vyprávění v něm přichází jeden překvapivý zvrat, který jednoduché zápletce o pomstě dodá mnohem hlubší a osudovější charakter, který je pak uspokojivě završen v démonickém finále. To Amlethovu posedlost pomstou nasvítí perspektivou milostné linie mezi ním a Olgou, jež mu dala možnost jiné volby jak naplnit svůj život.

To, jaký si vybral, nebo mu byl předurčen, umocňuje výtvarná stránka filmu, která v kamerových odlescích ohně i se saturací barev obrazového spektra sleduje jeho cestu. Intenzivní, nekompromisní, umanutou, tak jako herecký výkon hlavního představitele Alexandera Skarsgårda.

Režisérovi se spolu s ním a celým štábem podařilo rozšířit svůj žánrový záběr a přijít s podívanou, která si zachovává autorskou osobitost a umělecké ambice zejména v podmanivé audiovizuální stránce, s níž tento žánrový snímek o pomstě předkládá Eggers mnohem početnějšímu publiku než v případě svých předchozích dvou počinů.

