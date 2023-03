Recenze filmu Shazam! Hněv bohů. Rodinné dobrodružství dostává s antickými bohyněmi a mytologickými zvířaty opulentnější ráz

Plusy Akční scény jsou přehledné a vizuálně dobře zpracované Minusy Infantilní humor 5 /10 Hodnocení

První Shazam! v sobě spojil prvky komiksové podívané, fantazijní čarodějné pohádky, rodinného filmu a teenagerské komedie, přičemž svůj odzbrojující půvab a humor těžil z kontrastu dítěte v dospělém těle nebo dospělého s duší dospívajícího.

Mytologická monstra

Pracoval tak s modelem vyprávění, známým z komedie Velký s Tomem Hanksem. K osmdesátkovým odlehčeným dětským dobrodružstvím typu Rošťáci (1985) odkazuje i jeho pokračování, které se zároveň snaží naplnit zlaté pravidlo všech sequelů a to nabídnout více toho, co minule fungovalo.

Hněv bohů, jak už název napovídá, rozšiřuje mytologii původního příběhu a přichází s epičtějším záběrem vyprávění než posledně. Jak by také ne, když tu jde o pomstu antických bohyň, Atlásových dcer, tedy jednoho z titánů, jehož výjimečnými schopnostmi Shazam! disponuje.

V jádru se tak pořád jedná o rodinné dobrodružství se superhrdinskou nadstavbou, které nabízí jak civilnější a osobnější rovinu středoškoláků, jež se potýkají s problémy, typickými pro tento věk, tak opulentní pasáže, v nichž se tito musí v jejich superhrdinských identitách utkávat s protivníky a monstry, které s nimi přicházejí.

Původem švédský režisér David F. Sandberg, který před Shazamem! natočil dvojici hororů Zhasni a zemřeš a Annabelle 2: Zrození zla, si při zapojení těchto mytologických monster vzpomenul na své hororové kořeny. Bájná zvířata jako minotaurus, kyklop, mantichora nebo jednorožec se prohánějí ulicemi Filadelfie, drak pak řádí ve velkolepé scéně na stadionu. Díky zapojení kouzel se velkoměstská architektura přesouvá a skládá jako origami, postavy po sobě házejí blesky.

Akční scény jsou přehledné a vizuálně dobře zpracované, jak co do jejich barevnosti, tak zapojení vizuálních efektů. Režisér je dávkuje v odměřených intervalech a vtipně podbarvuje třeba užitím skladby Holding Out for a Hero od Bonnie Tyler.

Infantilní humor, odrážející nezralost postav

Scénář si vzal na starosti opět Henry Gayden, který k tomu přibral Chrise Morgana, jenž stojí za sérií Rychle a zběsile. Děj se odehrává dva roky po událostech předchozího filmu a logicky reflektuje jak stárnutí svých hrdinů, tak i to, že se Billy Batson alias Shazam podělil na konci prvního dílu o své výjimečné schopnosti se svými nevlastními sourozenci z pěstounské rodiny.

Pokud jde o to první, tedy dospívání hrdinů, Billy řeší nejvíc to, že se má s blížícím se osmnáctým rokem osamostatnit. A on nechce odejít z pěstounské rodiny Vasquezových. Freddymu se líbí spolužačka, kterou se snaží sbalit na své superhrdinské alter-ego, díky čemuž se dostane do problému nejen on a jeho rodina, ale i celé město.

Dospívající se zkrátka chovají zbrkle, nevyzrále, z čehož těží humor snímku, který ale díky tomu působí trochu infantilně. Pokud jde o ty super schopnosti, postavy o ně střídavě přicházejí a znovu je nabývají, což se odráží v dynamice mezi soupeřícími stranami.

Proti sourozenecké šestce z pěstounské rodiny tu stojí trojice Atlásových dcer, jež ztvárňují Helen Mirren, Lucy Liu a Rachel Zegler. Jak se ukáže, ani ony ale netvoří jednotný šik, což vede opět k přeskupování sil v této přetahované. Každý z nevlastních sourozenců v ní dostane svůj prostor, ten největší mají teenager Freddy (Jack Dylan Grazer) a Billy v dospělé verzi Shazama (Zachary Levi).

Dospělé varianty sourozenců jsou dobře napojené na své mladší představitele, přičemž Grace Caroline Currey ztvárňuje obě verze své postavy Mary. Ze šlamastyky, kdy Atlásovy dcery zavřou velkoměsto do jakési kopule, v níž začnou uplatňovat svá kouzla, nakonec bude muset mladým hrdinům pomoci zásah deus ex machina z propojeného filmového vesmíru DC Comics.

Budoucnost Shazama v DC?

Jak to s ním bude do budoucna vypadat, v této chvíli není úplně jasné. James Gunn, který spolu s producentem Peterem Safranem převzal vedení DC Studios a směřování tohoto universa, oznámil, že chystá jeho restart. S novými herci, možná i s novými postavami.

Uvidíme tedy, jestli a jak bude do tohoto nově budovaného světa zapojen i Shazam. Vrátka si k němu v potitulkových scénách, zejména v té první ze dvou, jasně ponechává. Teď bude asi záležet na tržbách dvojky a také tónině, kterou management DC pro připravovaný restart univerza zvolí.

Ta odlehčená, která je Shazamovi vlastní, dostává s větším měřítkem o něco potemnělejší ráz, ale stále se pohybujeme na poli rodinné podívané, která jen s mytologickými zvířaty a kouzly antických bohyň získává opulentnější charakter.

Shazam! Hněv bohů