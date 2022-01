Recenze filmu Síla psa. Vítěz Zlatého glóbu, western Netflixu s Benedictem Cumberbatchem

Plusy Režisérčin cit pro detail a podprahové napětí Minusy Pro někoho možná pomalé tempo 8 /10 Hodnocení

Na začátku tohoto týdne jsme se seznámili s výsledky Zlatých glóbů, kde dramatickou kategorii ovládl nový film novozélandské režisérky Jane Campion. Síla psa si odnesla ocenění za nejlepší film, režii a herce ve vedlejší roli. Světovou premiéru si odbyla v září na benátském festivalu, kde Campion dostala Stříbrného lva za nejlepší režii.

Pro režisérku je to určitě potěšující, protože jde o její návrat po dvanácti letech k filmové režii. Mezitím se věnovala kriminálnímu seriálu Stíny nad jezerem, který, podobně jako její předchozí filmové počiny, je pronikavou studií toxických vztahů a temných zákoutí lidské duše.

Povahově odlišní bratři

Tou je i Síla psa, pro niž našla předlohu ve stejnojmenném psychologickém románu Thomase Savagea z roku 1967, který v době svého vydání souzněl s vlnou revizionistických westernů. Western je hlavně mužský žánr a tak i režisérka, jejímž počinům dosud dominovaly ženské hrdinky, do středu svého posledního snímku staví dva muže.

Bratry Burbankovy, kteří nemohou být povahově odlišnější. Na ranči v Montaně, který jim předali rodiče, ale už čtvrt století společnými silami hospodaří. Phil (Benedict Cumberbatch) je tvrdý, despotický a neurvalý rančer, který má autoritu u honáků dobytka, jež zaměstnává. Naopak George (Jesse Plemons) se jejich společnosti spíše straní. Je citlivý, dobře vychovaný, nesmělý.

Zatímco Phil naplňuje představu kovboje ze staré školy, který moc nedbá na hygienu, u George je to naopak. Rád se dobře obléká, používá automobil a uvědomuje si, že se píše rok 1925 a že se svět od časů, kdy je do farmářského řemesla zasvěcoval Bronco Henry, na něhož Phil neustále vzpomíná, změnil.

Přes rozdílnost povah se bratři navzájem respektují. O jejich poutu svědčí i to, že v rozlehlém domě sdílejí jako společnou ložnici stále svůj dětský pokoj. To se ale změní, když si George do domu přivede Rose (Kirsten Dunst). S ovdovělou majitelkou hostince, jejíž muž spáchal sebevraždu, se sblíží poté, co si Phil při večeři nevybíravě dobíral jejího syna Petera (Kodi Smit-McPhee).

Bez vědomí bratra i rodičů ji George pojme za ženu. Příchodem Rose a jejího syna, kterého považuje machistický Phil za zženštilého a neduživého, na ranč, začne dynamika mezi čtveřicí těchto postav akcelerovat. Peter odjede studovat medicínu do města a Rose začne kvůli ponižujícímu chování ze strany Phila pít tajně alkohol.

Když se pak Peter na letní prázdniny vrátí na ranč, ve Philově chování vůči němu se něco změní. Začne se k němu chovat přátelsky a zasvěcovat ho do kovbojského řemesla. Rose to nese nelibě, bere to jako další způsob, jak ji trýznit a její problémy s alkoholem se zhoršují.

Znepokojivé podprahové pnutí

Jane Campion v pomalém tempu a s citem pro detail splétá nitky příběhu, na jehož konci nás čeká rozuzlení, které jen podtrhuje skrytou patologičnost toho, co se mezi čtveřicí postav odehrává. Důležité je přitom ze strany diváka věnovat pozornost každému gestu, pohledu, slovu či interakci postav, jejichž výpovědní hodnotu oceníte až zpětně.

Režisérka vypráví velmi neprvoplánově, ale o to systematičtěji. Důležité informace o postavách, které nám umožňují poznat jejich další skryté vrstvy, nechává zaznít jen tak mimoděk, v jejich vzájemných hovorech nebo poznámkách na adresu druhých.

Ukazuje se, že postavy, které se nám jeví na počátku poměrně čitelné v tom, jak se samy prezentují, mají svá tajemství a záměry. Drama se děje především uvnitř nich a to, co nechají problesknout při vzájemných konfrontacích, vytváří působivé napětí. To nám dává najevo, že se něco stane, jen nevíme, z které strany to přijde a jakou to bude mít podobu.

Vyprávění je rozděleno do pěti kapitol, z nichž každá z nich blíže zkoumá a prohlubuje vztahovou dynamiku mezi jednotlivými protagonisty. Ta závěrečná je věnována Philovi a Peterovi, George postupně ustupuje do pozadí.

Jak se přelévá napětí mezi postavami, podbarvené hudebním doprovodem Jonnyho Greenwooda a vtahující atmosférickou kamerou Ari Wegner, mění se i žánrové vnímání tohoto filmu. Spíše než o western nebo antiwestern, jde totiž o psychologický thriller, jehož znepokojivé podprahové pnutí oceníte ještě o něco více při druhém zhlédnutí.

Toxická maskulinita

Westernové aranžmá v něm režisérka využívá ke studii různých projevů maskulinity. Demonstruje je především na postavě Phila, u něhož potlačení přirozené citlivosti a vžití se do role drsného kovboje, přimknutého k tradicím Divokého západu, vede k excesivnímu machismu a šovinismu. Jím přebíjí smutek ze ztráty muže, který mu byl blízký možná nejen jako mentor.

Ve chvílích, kdy je Phil sám, kdy se nahý koupe ve vodě nebo utíká ke svým vzpomínkám, dává průchod své přirozenosti. Mnohem citlivější a toužící po blízkosti a intimitě, než se to jeví z jeho projevů, v nichž se snaží dostát své kovbojské roli.

I jeho nevraživost vůči Rose je jen obavou ze ztráty jeho dosavadního postavení v domě i bratrském souručenství. U všech tří mužských postav je vztah k Rose důležitý, protože definuje, kam až jsou ochotni ve své nevoli nebo naopak ochranitelství vůči ní zajít.

Jane Campion jemným vztahovým nuancím, které vypovídají o střetu maskulinity a feminity i odcházející doby s tou moderní, umí dát neuspěchaný prostor, v němž se dozvíme hodně nejen o samotných postavách, ale i zrádné síle prvních dojmů z nich. Černý kůň oscarové sezóny umí překvapovat a v tom je jeho velká přednost.

Síla psa