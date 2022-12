Recenze filmu Šílená noc. Frustrovaný Santa Claus krvavě účtuje s těmi, kdo nectí ducha Vánoc 

Plusy Kreativní akce, hlavní představitel David Harbour, nadsázka Minusy Na první dobrou funguje dobře, vánoční klasikou se ale asi nestane 6 /10 Hodnocení

Vánoční filmy mají svá pravidla, poselství i kýčovitou atmosféru. S alternativou k nim nyní přichází produkční společnost 87North Productions, za níž stojí režisér Johna Wicka David Leitch. Ten spojil své síly s norským režisérem Tommym Wirkolou (Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic, 7 životů) a scenáristy obou dílů Ježka Sonica Patem Caseym a Joshem Millerem, aby dali vzniknout brutální a cynické akční komedii, jež sice ctí estetiku a kánony vánočních podívaných, ale současně je nabourává černohumornou, groteskní nadsázkou.

Pomoc přepadené rodině

Jestli se z ní stane vánoční klasika, si netroufám odhadovat, řekl bych, že spíše ne, protože její kouzlo funguje spíše na první dobrou, každopádně zábavný potenciál určitě má. Původně to ani vánoční příběh být neměl, ale ten velikonoční, jenže představitel hlavní role David Harbour odmítl nosit oblek zajíčka a tak došlo k přepsání scénáře.

Ten poměrně funkčně kombinuje akční rovinu vyprávění s tou fantaskní. Hlavní postavou je totiž Santa Claus. Ale ne někdo, kdo se skrývá v jeho červenobílém oblečení, ale skutečný. Tento Santa Claus má minulost vikingského válečníka, kterou zužitkuje, když přijde nadělovat dárky do domu, který zrovna na Štědrý den přepadl ozbrojený gang, toužící po obsahu trezoru a stamilionové sumě, v něm ukryté.

Santa Claus je sice životem unavený, vyhořelý, na alkoholu závislý cynik, který by nejradši své řemeslo pověsil na hřebík, protože ho štve, že děti chtějí jen videohry a peníze a pravého ducha Vánoc, spočívajícího v setkávání těch nejbližších, už nectí, ale holčička Trudy (Leah Brady) ho přesvědčí, že ne všechny.

Trudy je hodná, v Santu věří a moc by si přála, aby se její rodiče nehádali a měli se zase rádi. Protože má Santa Claus kouzelnou moc, tak ví, do jaké rodiny přichází a kdo jaký je. Rodinný klan Lightstoneových, jemuž vévodí dominantní matka Gertrude (Beverly D'Angelo), o jejíž pozornost i peníze soupeří její dvě děti s rodinami, je plný bezpáteřních, ziskuchtivých jedinců, jejichž osud by Santovi byl asi lhostejný. Nevinná holčička ho ale přesvědčí, aby jí pomohl. Trudy ho skrze vysílačku, již dostala jako dárek, požádá o pomoc a tak vytáhne bourací kladivo a začne úřadovat.

Vánoční sentiment v krvavém balení

Úvodní půlhodina je představovací. Expozice nám přiblíží nejen, v jakém rozpoložení se nachází Santa Claus, ale i s kým máme tu čest v domě Lightstoneových. A to nejen na straně členů této rodiny, ale i těch, kteří je ohrožují. Zločinci s krycími vánočními jmény i rodinní příslušníci neoplývají nějakou složitější charakterizací, jde vesměs o karikatury. V případě rodiny namyšleného herce, influencera nebo zbohatlické babičky Trudy.

Rodinná zápletka je poměrně předvídatelná. Trudy si přeje usmíření svých rodičů a dovede i okoralého Santu přimět k tomu, aby znovu našel smysl ve svém poslání. Členové rodiny tak k sobě nacházejí znovu cestu, odpouští si, to vše stvrzené úsměvem jejich potomka.

Tuto vánoční sladkobolnost ale režisér Tommy Wirkola ředí nejen zvracením Santy po návštěvě hospody, kde rozjímá o svém údělu, ale především litry krve, když rozjede svou akční řezničinu. Ta působí přehledně i kreativně, třeba v mnohostranném využití vánočních ozdob, dekorací a jiných propriet při likvidaci protivníka.

Pocta Sám doma i Smrtonosné pasti

Akční řádění pak podbarvuje hravý soundtrack, citující notoricky známé vánoční písně a zvonivé koledy, které zasazením do násilného kontextu létajících hlav a končetin získávají novou, zábavnou dimenzi. Skladatel Dominic Lewis tu odkazuje i na hudební motivy Johna Williamse ze Sám doma, režisér pak tomuto filmu skládá přímou poctu ve scéně, kdy ozbrojenci ohrožují Trudy. Holčička, poučená Kevinovou obranou dobu proti zlodějům, jim přichystá hodně bolestné nástrahy.

Těch inspirací je zde ale více. Santa Claus není žádný superhrdina a tak dostává jako policista John McClane ze Smrtonosné pasti pořádně do těla. Na Davidu Harbourovi, který už si zahrál pekelníka Hellboye, je vidět, že si roli užívá. Konzumním charakterem Vánoc, rozpadajícím se manželstvím i výkonem své funkce frustrovaný bručoun dovede velmi dobře ve svém výkonu obsáhnout jak komediální, tak akční polohu své postavy. I tu citlivou ve vztahu k Trudy.

John Leguizamo jako hlavní záporák, který má na Vánoce kvůli svému neuspokojivému dětství pifku, přehrává, ale to ostatní figury v rámci karikaturní nadsázky také. Herecké výkony korespondují s béčkovým laděním filmu, za něž se ale režisér nestydí. Umí totiž tuto akční jednohubku prodchnout kreativními nápady i nezbytným poselstvím o významu rodiny. Takže kdyby došlo na tvůrci zmiňovaný sequel s paní Santa Clausovou, vůbec bych se nezlobil.

Šílená noc