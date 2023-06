Recenze filmu Spider-Man: Napříč paralelními světy. Nejlepší animák roku ukazuje Marvelu, jak má vypadat práce s různými realitami

Plusy Dokonalý vizuál

Vykreslení vedlejších postav

Hromady tvůrčích nápadů

Scénář a dialogy Minusy Pro někoho moc dlouhé

Nutnost čekání na pokračování 8 /10 Hodnocení

V roce 2019 šel na plátna kin animovaný film pod názvem Spider-Man: Paralelní světy. A slavil velký úspěch jak u diváků, tak u kritiků. Pozpočtu 90 miliónů USD přinesl zisk 385 miliónů USD, odnesl si také Oscara za nejlepší animovaný film a k tomu přidal několik dalších ocenění.

Stroj na peníze

Možná se vám bude zdát divné, proč je Spider-Man ve světě MCU, a vedle toho je zde také animovaný film se stejným hrdinou. Pro vysvětlení musíme více do minulosti. Sony totiž vlastní práva na tuto postavu a má z ní velké zisky. Jen trilogie režiséra Sama Raimiho z let 2002, 2004 a 2007 přinesla tržby 2,5 miliardy dolarů. První restart přišel v roce 2012 a dva filmy The Amazing Spider-Man sice utržily slušných 1,5 miliardy USD, ale očekávání byla větší. A tak se Sony rozhodlo připojit svoji drahocennou postavu k MCU, to znamenalo další přeobsazení Spider-Mana – Tom Holland se objevil ve filmu Captain America: Občanská válka.

Pak následoval film Spider-Man: Homecoming s tržbami 880 miliónů a roztržka mezi Sony a Marvelem, kdy došlo k neshodě, jak se budou dělit zisky z dalších filmů. K radosti fanoušků se ale studia domluvila a následující dva filmy dohromady přinesly tržby více než 3 miliardy dolarů. Sečteno a podtrženo, jen samostatné filmy Spider-Mana v posledních 20 letech přinesla tržby 8,2 miliard dolarů (pro představu – je to zhruba 175 miliard Kč).

A tím se dostáváme k novému filmu s názvem Spider-Man: Napříč paralelními světy, který pokračuje tam, kde minulý skončil. Za dvojkou ale stojí jiní režiséři a pozměněný scénáristický tým. Jak to dopadlo?

Exploze tvůrčí energie

Miles Morales je Spider-Man, jehož rodiče jsou roztrpčeni jeho nespolehlivostí, přičemž Gwen Stacy plní své superhrdinské povinnosti ve svém vlastním vesmíru a stejně jako Miles je její otec strážcem zákona. Spolu se vydají na zběsilou jízdu Mnohovesmírem, v němž se setká s novou partou Pavoučích hrdinů, kteří brání samotnou podstatu paralelních světů. Když se však mezi Pavoučími hrdiny objeví rozpor, jak se vypořádat s novým nebezpečím, Miles zjistí, že bude muset přehodnotit, co pro něj znamená být hrdinou...

V prvním díle byla použita revoluční animace, přičemž se stala velmi důležitým aspektem vyprávění příběhu. Zde je posunuta o něco dál, na rozdíl od jedničky animace už nedělá příběh jen stylovější, kdežto funguje jako pojítko diváka a postavy, jejíž příběh se na plátně zrovna odehrává. Ukazuje jakým způsobem charakter vnímá svět, přesně určuje emocionální podkreslení každé situace a umožňuje tak divákovi vidět věci z konkrétní perspektivy.

Audiovizuálně dvojka předčí nejen díl první, ale také drtivou většinu dalších animáků. Jde o pestrobarevnou chaotickou přehlídku nejrůznějších stylů poutavou stejně jako ohňostroje. Chvílemi se zdá, že cílovým publikem tvůrců jsou lidé s poruchou ADHD – jen málo scén nepůsobí jako útok na lidskou vizuální percepci. Vizuální stránka funguje tak jako další spouštěč empatie, protože člověk má stejně jako hlavní postava pocit, že nestíhá. A samozřejmě to bude i skvělý marketingový tah, protože po dokoukání filmu vám nepřijde, že vám to stačilo.

A také vám nebude připadat, že vám to stačilo, protože film nekončí tečkou. Naopak příběh zůstává otevřený, a to tak, že divákům ani nedává prostor domyslet si, jak by mohl pokračovat. Podle mě to však filmu neubírá na kvalitě, protože v jeho průběhu sledujete hned několik rozuzlení a životních poučení, která jsou dostatečně zásadní pro to, aby film existoval sám o sobě.

Další Oscar?

Film překypuje hromadou referencí, popkulturních odkazů, ale i pojítek s dalšími filmy. A jde snad o první film, kde slang náctiletých nezní mimozemsky všem včetně teenagerů. Tvůrcům se tak daří oslovit jak mladší publikum, tak dospělého diváka. Prakticky všichni ocení detailní vykreslení života vedlejších postav, neboť to perfektně zachycuje část dospívání, kdy člověk zjišťuje, že všichni okolo něj mají také problémy, a způsob jakým je řeší často není v souladu s tím, jak by je řešil on sám.

Je velkým paradoxem, že Marvelu ukazuje právě animovaný Spider-Man: Napříč paralelními světy (který patří do MCU) jak pracovat s paralelními vesmíry a odlišnými realitami. Tam kde hrané marvelovky v posledních letech selhávají na celé čáře, tak tento animák dokonale funguje.

Možná by se dala vytknout délka filmu, možná příliš otevřený konec, kdy si divák řekne, že pod dvou a půl hodinách si tohle nezasloužil. Je také poznat, že za filmem stojí jiný tvůrci, protože tempo je jiné. Více se ale novému Spider-Manu vytknout nedá.

Podobně jako „jednička“ posouvá Spider-Man: Napříč paralelními světy filmovou tvorbu zase o kousek dál. I když nás letos čekají ještě další filmy, tak s největší pravděpodobností jde o animovaný film roku a dá se předpokládat, že bude opět nominován na Oscara. A budeme se moc divit, když Oscara nezíská.

Spider-Man: Napříč paralelními světy

Žánr: animovaný komiks

Původní název: Spider-Man: Across the Spider-Verse

USA, 2023

Scénář: Phil Lord, Christopher Miller, Dave Callaham

Hudba: Daniel Pemberton

Režie: Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, Justin K. Thompson

Hrají: Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Oscar Isaac, Issa Rae, Jake Johnson, Brian Tyree Henry, Luna Lauren Velez, Rachel Dratch, Andy Samberg

Distribuční premiéra v ČR: 01.06.2023