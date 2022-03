Recenze filmu The Batman. Temná noirová detektivka, chrastící kostlivci ve skříni obyvatel prohnilého Gothamu

Plusy Ponurá obrazotvornost, korespondující s tou vnitřní postav Minusy Málo prokreslený vztah Bruce Waynea a Alfreda 8 /10 Hodnocení

Studio Warner Bros. v Sebevražedném oddílu nechalo režiséru Gunnovi volbou ruku a vyplatilo se to. Nyní v této strategii pokračuje, když režii nového Batmana opět svěřilo osobitému režisérovi, který své kvality prokázal na inteligentních žánrových snímcích Monstrum a Úsvit planety opic.

Noirová atmosféra

Je jím Matt Reeves, pro něhož se Batman stává jeho dosud nejambicióznějším počinem. Ze všech dosavadních filmových zpracování s tímto komiksovým hrdinou je tento film nejdelší a z hlediska jeho světelné tonality i atmosféry nejtemnější.

Kráčí ve stopách Fincherových temných kriminálních opusů Sedm a Zodiac, přičemž skutečným sériovým vrahem z druhého zmíněného filmu je inspirována i postava psychopatického Riddlera neboli Hádankáře. Nezbavuje netopýřího muže komiksových atributů jako Joker Todda Phillipse, ale ani s nimi nezachází jako s atrakcemi, jak tak činí u Marvelů.

Reevesovo pojetí je sebevědomé, i když stojí na skládání známých motivů. A to z předchozích batmanovských sérií, z nichž má nejblíže k Nolanově trilogii, ale i dalších filmů, jež spoluvytváří onen žánrový mix temného detektivního dramatu, gangsterského filmu a psychothrilleru, jež v sobě zahrnuje akční i hororové pasáže.

Veškeré dění je ponořeno do všudypřítomného přítmí, deště a gotické ponurosti, jež vytváří tu správnou noirovou atmosféru. Gotham je špinavé a ponuré město, prolezlé korupcí, kde se ukazuje, že i ti nejváženější občané mají ve skříni nějaké kostlivce.

Traumatizovaný rozervanec

Bruce Waynea (Robert Pattinson) tak čeká nejen odhalování zločinných praktik mocných a zkorumpovaných policistů, na čemž spolupracuje s poručíkem Jimem Gordonem (Jeffrey Wright), ale i poznání sebe sama a minulosti jeho rodiny, o níž neměl ani tušení.

Batman se tu nepředstavuje jako superhrdina, zachraňující svět, ale jako soukromý detektiv, spolupracující příležitostně s policií. Je to návrat k původní poetice komiksů DC s touto postavou. Bruce je teprve na začátku dráhy Batmana, zvyklá si na tuto roli a objevuje její možnosti. Zároveň se jí i bojí, toho, jak jej stravuje.

Není to ten miliardářský playboy, známý z podání Christiana Balea, ale ze smrti rodičů a možná i svého privilegovaného postavení traumatizovaný a do sebe uzavřený mladý muž, který se straní veřejností. Z netopýřího sídla ho vyvádí touha po pomstě i spravedlnosti, stejně jako poznání pravdy, vztahující se k jeho osobě.

Chce pochopit, kolik z té morální špíny, jíž je Gotham prolezlý, ulpělo i na něm nebo jeho blízkých, což ho činí zranitelným. Bruce Wayne v Pattinsonově pojetí je zachmuřený rozervanec s temnými emo stíny kolem očí, plný vnitřního neklidu, který mu neumožňuje pořádně navázat vztah s Catwoman (Zoë Kravitz). Oba jsou příliš v zajetí minulosti, zranění a zranitelní, aby se jim to povedlo, i když pnutí mezi nimi je a dává vyprávění náboj.

To, jak vnímáme Bruce, hodně definuje píseň Something in The Way od Nirvany, která se filmem prolíná. Táhlá, ponurá, plná stravující, nezpracované bolesti. Batman ji nijak nezakrývá, ale zároveň se snaží, aby ho zcela nepohltila a jeho duši neovládla natrvalo temnota.

Společenský přesah

Existenciální stav ústřední postavy se promítá do stylizace obrazu, který tuto skličující, úzkostnou náladu podtrhává. Zšeřelé a prachem zanesené interiéry, minimum denních scén, ty noční utopené v dešti nebo mlze, přes niž kamera hledá postavy a jíž v dáli probleskují neony nočního města.

Atmosféru strachu a nejistoty přiživuje pátrání po identitě Hádankáře (Paul Dano), zanechávajícího Batmanovi šifrované vzkazy. Ty prozrazují osobní obsesi tohoto vyšinutého sériového vraha jeho osobou, jejíž kořeny se postupně vyjevují.

Hádankář také usiluje o to zbavit Gotham těch, kteří se zpronevěřili svému poslání, ale volí k tomu prostředky, které ho v závěru staví na roveň teroristů. Jeho konání a vykreslení nabízí společenský přesah k hnutí incelů, sociálně i sexuálně frustrovaných mladých mužů, jeho následovníků na internetových fórech pak k QAnon, jež stáli za útokem na americký Kapitol.

Droga „kapky“, šířící se v gothamských klubech i mezi dětmi v sirotčinci, zas reflektuje opioidovou krizi v USA. Naději na změnu v prohnilém Gothamu pak představuje mladá černošská aktivistka, kandidující na starostku, což můžeme brát jako pomrknutí k hnutí Black Lives Matter. Tyto aktuální společenské, sociální a politické přesahy v sobě obsahovala i Nolanova trilogie a komiksové látky jimi demonstrují svou „dospělost“.

Tedy že jsou víc než akční zábavou pro masy, což v případě nového Batmana určitě platí. Akční scény, jimž vévodí automobilová naháněčka mezi Batmanem a Tučňákem (k nepoznání změněný Colin Farrell) zde nepůsobí samoúčelně, ale vždy vyvěrají z pátrání. Mají stejně atmosférický, místy umělecky rozmlžený, ráz jako celé vyprávění, na čemž má lví podíl kamera Greiga Frasera, který snímal i Dunu.

Nový Batman nás tak pomalým tempem vyprávění vtahuje do svého světa, jehož ponurá obrazotvornost koresponduje s tou vnitřní hereckou. Matt Reeves obhajuje právo na život další batmanovské série, k níž je tu zjevně nakročeno a jež stojí mimo universum DCEU, s níž byly spojeny předchozí Snyderovy počiny. Na rozdíl od nich toto první nakročení vykazuje velkou dávku budoucí návykovosti.

