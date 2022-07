Recenze filmu The Gray Man. Podaří se Netflixu a Ryanu Goslingovi uspět s vlastní „bondovskou“ sérií?

Plusy Film má spád a tramvajovou scénu, která potěší domácí publikum Minusy Neoriginální příběh. Až moc digitální look akčních scén 6 /10 Hodnocení

Ve snaze zabránit odchodu uživatelů od této platformy, přichází Netflix se svým dosud nejdražším projektem, akčním thrillerem na motivy stejnojmenné předlohy The Gray Man. Ten by se měl stát základem úspěšné franšízy, založené na románech Marka Greaneyho z této série.

První kniha z dosud jedenáctidílné série vyšla v roce 2009. Původně se tato nenáročná špionážní látka měla dočkat adaptace už v roce 2011 s Bradem Pittem v hlavní roli, pak se uvažovalo, že by její protagonistkou byla žena s tváří Charlize Theron, až se loni rozjelo natáčení pod režijní a scenáristickou taktovkou bratrů Russoových.

Ti mají za sebou jedny nejvýdělečnějších filmů historie z marvelovského universa MCU Kapitána Ameriku dvojku a trojku a finální díly Avengers Infinity War a Endgame. Jejich další kroky překvapivě nemířily na filmové plátno, ale spojili své síly nejdříve s Apple TV+ na dramatu Cherry a nyní s Netflixem.

Kolik lokací zvládne zastoupit Praha?

Od něj dostali 200 milionů dolarů, z nichž šestinu této částky utratili loni v Česku. Využití známých pražských lokací, které tu suplují i Berlín, Vídeň, ázerbájdžánské Baku nebo thajský Bangkok, bude pro domácího diváka jistě atraktivní, zároveň na něho může působit komicky, jak s nimi tvůrci nakládají.

Tak například pohřeb v Baku se ve skutečnosti natáčel v Národním památníku na Vítkově, kde je vidět sousoší Jana Žižky. Berlínská úřadovna CIA se nachází v budově bývalého Federálního shromáždění. Vídeň se rozprostírá na Karlínském náměstí a vídeňské nádraží zastupuje to pražské hlavní, včetně kvality vagónů Českých drah. Že jde o Vídeň, má dobarvit valčíková hudba. V karlínských kancelářských budovách vznikla i úvodní scéna oslav Nového roku v Bangkoku.

Od hry na schovávanou s pražskými lokacemi se v části děje, která se odehrává přímo v Praze, přechází z pohledu hlavně Pražanů k obdobně zábavné jízdě kulisami Starého města v nejlepší akční sekvenci filmu, v níž hlavní roli hraje samospádem se řítící tramvaj 14T, pražská policie a ústřední protagonista, připoutaný po její podstatnou část pouty k lavičce, což je dobrý choreografický nápad.

Trvá přes dvacet minut, má kontinuální průběh a ze žižkovského domova penzionované šéfky CIA nás přes Rudolfinum, Národní galerii nebo náměstí Republiky zavede až do nemocnice. Celé operaci přihlížející agentka CIA Suzanne (Jessica Henwick) tuto destruktivní akci označí za pravděpodobně nejvelkolepější selhání v dějinách tajných operací.

Dostatek akce

Jestliže bývá žánrovým filmům z tohoto ranku občas vyčítáno, že zas tak moc akčních scén neobsahují, tak to není případ Šedého muže. Až to působí tak, že jednoduchá, přímočará zápletka je tu vlastně jen jakýmsi věšákem na tyto scény.

Ty mají charakter kontaktních soubojů, z nichž ještě lepší než ten úvodní pěstní v ohňostrojovém oparu nebo závěrečný mužský dvou vyčerpaných souputníků a jejich eg je ten, který mu předchází mezi agentkou CIA Dani (Ana de Armas) a indickým hitmanem (Dhanush) u překlopeného stolu v chorvatském hradu, jemuž lokace poskytl francouzský zámek Chantilly.

Spektakulárnější akce, jako je ta v letadle, doplácí na trikovou nedotaženost, která se mění s následným seskokem ve změť barevného víření. A i ta povedená pražská tramvajová scéna, na které se odvedlo plno poctivé kaskadérské práce, doplácí místy na ne moc hezký digitální look, divokou, občas nenavazující střihovou skladbu a zapojení prudkých náletů dronů, které jí mají přidat na dynamičnosti a efektnosti. V tomto případě ale platí, že méně by bylo určitě více.

Klišé špionážních sérií

To u scénáře, na němž se podíleli spolupracovníci bratrů Russoových z marvelovek Christopher Markus a Stephen McFeely, bychom naopak uvítali, kdyby se pokusil o něco víc než mix motivů z ostatních akčních špionážních sérií, ať už jde o bondovky, huntovky nebo bourneovky. Připočtěte si k tomu Johna Wicka, Liama Neesona, jak zachraňuje různé dívky v nesnázích, a máte představu, s jakými žánrovými stavebními prvky, v tomto případě spíš klišé, se tu operuje.

Máme tu nájemného zabijáka ve službách CIA, který má v programu Sierra označení Šestka (Ryan Gosling), protože Sedmička už byla obsazená (pomrknutí na slavnou sérii). Šestka dokonale ovládá své emoce, jeho minulost a důvody, proč se jako nezletilý ocitl ve vězení, dostávají pak souvztažnost s děním přítomným, kdy se stává ochráncem nemocné neteře svého mentora u CIA (Billy Bob Thornton).

Proti zabijákovi se svědomím stojí sadistický sociopat Lloyd (Chris Evans) s pěstěným porno knírkem, který při mučení cituje Schopenhauera. Svou brutalitou se vymkl služebnímu protokolu, přesto ho znovu do služeb povolá ambiciózní nový šéf CIA Denny (Regé-Jean Page), který chce zahladit stopy po informacích o nelegálních praktikách, jichž se tajná služba pod jeho vedením dopouštěla. Nacházejí se na disku, který se dostane k Šestce.

Svým vzorům se zatím nepřibližuje

Tolik k hlavní lince vyprávění, kde po Šestce v různých koutech světa jde nejen psychopatický bývalý agent, ale i různí najatí zabijáci. Spojence nachází v agentce Dani, aniž by jejich vztah překročil profesní bázi. Co zcela chybí, je nějaký geopolitický kontext, do něhož by bylo vyprávění zasazeno, pokud za něj nepovažujeme to, že se ve zpravodajské službě Spojených států obávají, jakou reakci řádění jejich agentů v Praze vyvolá u jejich českých spojenců.

Šedý muž je přímočará záležitost bez nějakých překvapivých zvratů, v níž se postavy nezaobírají mravními dilematy, ani neprochází hlubším charakterním vývojem. Trumfem této dějově přehledné žánrovky mají být akční scény a hlavní postava, dostatečně charismatická na to, aby utáhla chystanou sérií, jejíž druhý díl už se připravuje.

V osobě Ryana Goslinga ji má, jen by žánrové ingredience příběhu o agentovi v nemilosti pro příště nemusely působit tak ohraně a nenápaditě. Na otázku, jestli se Netflixu podaří přijít s vlastní „bondovskou“ sérií se ale zatím těžko hledá odpověď. The Gray Man má spád, je zábavnější než Red Notice, ale svým vzorům se kvůli absenci originálních nápadů zatím nepřibližuje. V hodnocení lepší šestka.

The Gray Man