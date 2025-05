Recenze filmu Thunderbolts*. Dospělá týmovka, která sází na trauma místo triků a přepálené akce

Když pomineme miliardový jackpot spolupráce Deadpoola s Wolverinem, nachází se Marvel v posledních letech v těžké krizi, kterou lemuje řada nepodařených, veskrze rutinních a často infantilních blockbusterů, které zavedly úspěšnou franšízu do slepé uličky a komerčního marasmu. Nová týmovka Thunderbolts* sice Marvel asi komerčně nespasí, konečně ale přináší do MCU neotřelý nový koncept a funkční vizi, díky níž nám nesourodá partička antihrdinů přináší jednu z nejzajímavějších marvelovek od Avengers: Endgame.

Už od počátku byl přitom projekt silnou sázkou na nejistotu. Stejně jako DC v případě Sebevražedného oddílu vsadil Marvel na tým složený z naprostých outsiderů a antihrdinů, kteří nedělali v minulosti zrovna pěkné věci. Řada z nich se dříve objevila ve vedlejší rolích marvelovského filmu či seriálu a některé si pamatují jen skalní fanoušci, což není zrovna ideální pozice pro vytvoření komiksového hitu.

Sázka na nejisté obsazení se však vyplatila, tvůrci totiž ke skupince odpadlíků přistupují jiným způsobem než James Gunn v Sebevražedném oddílu či Strážcích Galaxie a přidávají do hry daleko temnější a odvážnější podtóny.

Hlavní hrdinkou je zde sestra zesnulé Black Widow Yelena, kterou nebaví nejen její práce nájemného zabijáka, ale vlastně ani život. Od své šéfové, hlavy tajných služeb Valentiny, proto požaduje kariérní změnu, ještě předtím ale pro ni musí splnit poslední džob. Yelena se tak najednou ocitne v podzemním komplexu společně se záporáčkou z druhého Ant-Mana Ghost, US Agentem Walkerem ze seriálu Falcon a Winter Soldier či starou známou Taskmasterem. A do toho se v bunkru nachází i tajemný civilista Bob. Brzy přijdou na to, že Valentina je chce všechny zlikvidovat. To se jí ale samozřejmě nepodaří, část postav spojí síly, cestou naberou otce Yeleny Red Guardiana i Winter Soldiera a vydávají se vstříc Valentině, která si zahrává s mocnou zbraní.

Boj s vlastními démony

Dobrá zpráva je, že není potřeba všechny charaktery a jejich předchozí počiny do detailu znát. Vše podstatné se dozvíte z dialogů a jejich jasné charakterizace. Sympatická Yelena se snaží zapomenout na svou minulost, Red Guardian neustále haleká a hláškuje, US Agent je typický americký kovboj, co ale není dvakrát bystrý, Winter Soldier už žádné představení nepotřebuje a Ghost tady prostě nějak je, ale naštěstí má pro akční scény zajímavou schopnost. Tahle nesourodá partička dohromady výborně funguje, jejich interakce a dialogové přestřelky většinou odsýpají, každý z nich má jasnou motivaci (snad s výjimkou zmiňované Ghost) a už jen po této stránce diváka baví marvelovku sledovat.

Snímek je celkově nejsilnější ve chvílích, kdy se věnuje svým hrdinům. Thunderbolts* jsou totiž až nečekaně psychologickým a intimním počinem, v němž postavy nebojují s hrozbou z vesmíru, ale zejména se svými psychickými problémy v čele s depresí a vyrovnávají se s minulostí. Režie Jakea Schreiera se nebojí v bolístkách hlavních aktérů správně porýpat a jít do hloubky. Psychologická rovina je zde sice logicky marvelovsky zjednodušená, stále se ostatně jedná o blockbuster pro masy, ve svém základu ovšem tato rovina skvěle funguje a servíruje několik nečekaně osobních a emotivních momentů, při nichž se s postavami zachází jinak, než jsme u Marvelu zvyklí.

Zejména Florence Pugh a Lewis Pullman v těchto pasážích excelují a čím dál obsazovanější herečka je hlavním tahounem snímku. Ani ostatní se vedle ní naštěstí neztratí a obsazení je parádně sehrané. Sebastian Stan je už jistotou, překvapí však Wyat Russell, jehož US Agent má na rozdíl od seriálu charisma a vtípky Red Guardiana v podání Davida Harboura nejsou tak otravné jako v Black Widow.

Epický blockbuster vás nečeká

Jenže zatímco z hlediska postav a scénáře film funguje skvěle, z pohledu blockbusteru má značné mouchy. Schreier umí výborně natočit konverzačku založenou na postavách, z hlediska akce a velkolepých atrakcí má však ještě na čem pracovat. Akce je tu na úroveň Marvelu spíše rutinní a brzy na ni zapomenete, zároveň tu chybí nějaká epická scéna, která by žrouty popcornu zvedla ze sedačky. Zároveň značně šedivý a tmavý vizuál snímku příliš nesluší a ubírá na působivosti některých (nejen) akčních pasáží. Nejen vizuálem a kamerou je pak vidět, že se jedná o rozpočtově chudší marvelovku, která se odehrává jen na několika lokacích a obří blockbusterové hody nepředvede.

To na druhou stranu není vždy ke škodě, jelikož Schreier mohl díky tomu vykouzlit jedno z nejosobnějších a nejoriginálnějších finále, jež nám MCU kdy nabídlo. Zapomeňte na osudové bitky, tady se odehraje daleko osobnější a komornější boj, který je ovšem i krapet psychedelický a žánrově neotřelý. Když Florence Pugh během propagace řekla, že mají Thunderbolts* feeling filmů od studia A24, vlastně tolik nelhala. Zejména v závěru je totiž cítit ruka dříve nezávislého tvůrce, jenž si s žánrem hraje trochu osobitým způsobem, i atmosféra indie filmů. Schreier ostatně pod záštitou A24 natočil ceněný seriál Ve při a na Thunderbolts* se podíleli i další filmaři, kteří mají s tímto studiem velké zkušenosti.

Pokud tedy hledáte popcornovou zábavu plnou výtečně natočené akce, asi Thunderbolts* (ona hvězdička je nakonec vysvětlena) úplně nenaplní vaše očekávání. Pokud ale hledáte týmovku plnou skvěle sehraných charakterů, která se navíc nebojí jít i poměrně odvážným a temnějším směrem, jste na správné adrese. Snímek si samozřejmě drží klasické marvelovské propriety včetně ne vždy hodícího se humoru, zároveň má ovšem po celou dobu svou jasnou a neotřelou tvář, kterou není těžké si oblíbit.

Hodnocení Thunderbolts* jsou poněkud jinou marvelovkou, než je divák zvyklý. Více se noří do traumat a psychických bolístek svých hrdinů, zároveň však zůstává svižnou a zábavnou týmovkou, v níž má každá postava své jasné místo a dialogové přestřelky nepřestávají bavit. Florence Pugh navíc z Yeleny definitivně vytvořila jednu z nejzajímavějších postav současného MCU a Jake Schreier dal filmu i přes akční tápání jasný a v rámci franšízy osvěžující ksicht. Tuhle partičku outsiderů budu rád potkávat i nadále. 7 /10

Recenze původně vyšla na webu Kinobox.cz, jejím autorem je Milan Rozšafný