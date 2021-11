Recenze filmu Tick, Tick... Boom! Konečně muzikál, kde si neřeknete, že by „bylo lepší, kdyby trochu míň zpívali“

Plusy Pečlivě zvolené lokace odpovídající skutečnosti

Herecký výkon ústřední postavy

Skvělé obsazení, vedlejších role - herci a herečky z Broadwaye

Práce s kamerou Minusy lehce klišé (ale zajímavé zpracování, takže ne tak docela) 9 /10 Hodnocení

Máme tu muzikálovými fanoušky dlouho očekávaný autobiografický muzikál zachycující život Jonathana Larsona, hudebního skladatele a dramatika. Tomu patří zásluhy za přelomovou rockovou operu Rent, která otevřela dveře etnickým menšinám, rozebírá aktuální kontroverzní témata a která navždy změnila pohled na muzikál jako takový.

Ocitáme se v životě brzy třicetiletého umělce, který má nadání vytvářet písničky o čemkoli, co ho zrovna napadne. Píše se rok 1990 a jako mnoho hudebních skladatelů a režisérů žijících v New Yorku, i on touží po tom skutečně prorazit, což se mu nakonec také podaří. Umírá den před premiérou svého prvního úspěšného představení, které se dodneška hraje po celém světě.

Ale tento film je především o přijetí toho, jaký je život. A nejspíš každý, kdo má pocit, že během karantény ztratil spoustu času, v tomto filmu najde přesně to, co ještě ani neví, že hledá.

Příběh je natočen formou zpětného vyprávění, k čemuž Jonathan využívá nejrůznější písně, co za život složil, a ve kterých nevidí pozdější využití. Překvapením pro mne bylo, jak i přesto, že se jedná o dřívější tvorbu, melodie jsou přinejmenším stejně chytlavé jako písničky z Rentu.

Dobré výkony

Za osobitostí filmu stojí především Lin-Manuel Miranda, který doposud napsal dva muzikály (Hamilton a In the Heights), avšak tohle je poprvé, co se objevuje v roli režiséra filmového díla a rozhodně se nedá prohlásit, že by zklamal. Je poznat, že cestu, kterou si prošel Jonathan, zná jak svoje boty, a pokud jste někdy měli sen živit se uměním (ať už to byla jen „fáze“ ze které jste časem vyrostli, nebo stále ještě teď tajně na něčem pracujete v domnění že „jednou, možná“, nebo skutečně žijete La Vie Boheme), některé scény vám budou připadat jak vystřižené z vašeho života.

Mnoho aktuálně často obsazovaných herců má ve zvyku hrát různé herecké polohy své osobnosti. Andrew Garfield je jeden z těch, kteří jsou schopni kompletně zahodit svůj charakter a rysy pro něj typické a osvojit si roli, jako by byli člověkem, kterého právě hrají, po celý svůj život.

Garfield převzal Jonathanovu energii, mimiku, manýry a naprostou oddanost hudbě s takovou razancí, že by člověk řekl, že musel být přinejmenším nějakou část života muzikálový fanoušek. Ale kdepak, pro roli se dokonce musel naučit správnou muzikálovou techniku zpěvu a hrát na klavír. Andrew Garfield tuto roli získal, aniž by tvůrčí tým věděl, zda umí zpívat. Naštěstí nějaké základy a hudební sluch měl (to se zjistilo až po první zkoušce, kde Lin-Manuel Miranda hodil po Andrewovi botu poté co s úlevou zjistil, že zpívat umí).

V minulosti se Andrew Garfield také uplatnil jakožto divadelní herec, obdržel cenu Tony za svou performanci v sedmihodinovém představení „Andělé v Americe“, jehož příběh rozebírá prakticky tatáž témata a odehrává se téměř v té samé době co Tick, Tick… Boom!; to vysvětluje, s jakou přirozeností přijímá tehdejší svět za svůj vlastní. Před dvěma lety mu umřela matka na rakovinu, a je poznat, že veškerou bolest, kterou prožívá hlavní postava, přijímá jako svou vlastní.

Žádná oběť

Tick, Tick Boom se od mnoha muzikálů vytvořených za posledních pár let liší tím, že příběh se nestává obětí muzikálového žánru, ale naopak, profituje ze skutečnosti, že je to muzikál. Nacházíme se v mysli umělce, pro kterého je hudba vším a maximální využití představivosti je pro něj na denním pořádku, tudíž se nám nabízí nekonečný prostor, který může být zohýbán, jakkoli je potřeba. Tyto zásahy příběhu nijak neublíží, protože jsou součástí jeho života.

Díky písním, které se někdy i prolínají s dialogem, vzniká v příběhu více rovin. Vrstvy snímku u diváka zvyšují míru sympatie a schopnost ztotožnit se s hlavním charakterem. Skutečné události, které jsou osou celého filmu, mohou mít díky svému vrstvení stejný účinek jako čerstvě oloupaná cibule.

V porovnání se zbytkem filmových muzikálů letošního roku, tento snímek za mě prozatím zaujímá místo na nejvyšší příčce žebříčku.

