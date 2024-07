Recenze filmu Twisters. Perfektně pohodový přesun do devadesátek pobaví, jde o nejlepší letní výplach

Postupem let se pak na popcornovku plnou tornád a létajících předmětů spíše zapomnělo. Z toho důvodu se zdá vysokorozpočtový comeback Twisters za 200 milionů dolarů komerční sebevraždou a zbytečným pokusem. Ona je to ale nakonec hodně příjemná zábava.

Po takřka 30 letech se opět podíváme mezi lovce tornád, kteří jezdí ničení matky přírody rádi naproti, často za tím ovšem nestojí pouhý adrenalin, ale i dobrá věc. To je případ mladé Kate, která během svých vysokoškolských let měla nápad, pomocí něhož by tornáda šla zastavit. Jenže experiment skončil smrtí jejích nejbližších a trauma ji samozřejmě pronásleduje. Její tichý a nenápadný život v New Yorku přeruší příjezd kamaráda Javiho. Ten společně se svým týmem vytvořil systém na sledování a výzkum bouří a chce, aby se k nim Kate aspoň na chvíli připojila.

Hrdinka sice váhá, nakonec ovšem souhlasí a vydává se do Oklahomy, kde společně se specialisty pronásleduje ta největší tornáda. Nejsou ovšem jediní. Nechtěnou společnost jim totiž dělá youtuberská hvězda Taylor Owens se svou svéráznou partičkou. Samozvaný honák tornád jde na lov bouří po svém a zdá se, že pro bezohledného machra jde o pouhou adrenalinovou zábavu, při níž sbírá sledující a prodává trička. Kate si ovšem k Owensovi začne hledat cestu a zároveň zjišťovat, že Javiho tým má možná s poskytnutými daty jiné plány, než myslela. Nebezpečných tornád v okolí Oklahomy navíc začíná přibývat.

Tvůrci nového dílu měli několik variant, jak se dlouho odkládaného comebacku značky chopit. Mohlo se jednat o co nejvíce modernizovanou verzi pro mladé publikum, zčásti přímé pokračování či nostalgické ohlédnutí plné odkazů a fan servisu upomínající na jedničku. Režisér Lee Isaac Chung (oceňované drama Minari) se ovšem na tyto možnosti zčásti vykašlal a šel na to nejpřímočařejší, ale v tomto případě i velmi sympatickou cestou – prostě natočil film, který jako by svým stylem, vyprávěním i jistou naivitou přímo vypadl z 90. let.

Devadesátky v plné kráse

Také zde se tedy částečně spoléhá na nostalgii a na to, jak moc máte akční a katastrofické počiny z tohoto období rádi. Zároveň však vůbec nemusíte znát originální snímek, jelikož vás novinka nezaplavuje přehnanou porcí odkazů, a dokážete si Twisters užít samotné. Stačí v kině jen patřičně „vypnout“.

Twisters jsou poctivou nenáročnou zábavou, v níž každou chvíli něco létá vzduchem, hudba poctivě duní, hrdinové vrhají ty správně dramatické pohledy a říkají přitom patetické hlášky a meteorologické termíny či teorie, které ve skutečnosti asi nedávají vůbec smysl. Jenže zde to vadí asi málokomu. Snímku totiž nechybí patřičně odlehčená atmosféra a nadhled, díky němuž velmi brzy poznáte, že tady chtějí tvůrci jenom bavit a servírovat k tomu ty nejlepší katastrofální hody.

A to se jim také daří. Audiovizuální stránce není příliš co vytknout, scény s tornády jsou patřičně zvukově hutné a mohou se pochlubit také výbornou trikovou stránkou. Celkové atmosféře pomáhá také prostředí amerického zapadákova. Je vážně dosti osvěžující, když se v katastrofickém filmu jednou nebortí Bílý dům či Socha Svobody, ale sledujete burany i drsňáky v kovbojském klobouku, kteří ve volném času poslouchají country, chodí na rodeo a sem tam jim tornádo sebere barák.

Sehraná dvojice k pohledání

Pak je tu samozřejmě ještě ústřední dvojice, s níž trefili tvůrci opravdové terno. Hlavní duo je neskutečně sehrané a Daisy Edgar-Jones a Glen Powell mají mezi sebou skvělou chemii. Tak sehrané duo, jemuž budete urputně držet palce a bavit se jeho hašteření, minimálně letošní blockbustery postrádaly. Glen Powell tu po Vrahu naoko a romantice S tebou nikdy potvrzuje svůj zatraceně silný rok a Jones pro změnu po seriálu Normální lidi znovu ukazuje, že s coby hereckým talentem s ní rozhodně musíme počítat. Film se navíc může pochlubit i hezky načrtnutými a trefně obsazenými vedlejšími postavami, které vám rychle utkví v paměti a jasně plní svůj účel.

I přesto má tato oddychová zábava své limity. Akční sekvence s tornády jsou sice nadstandardní a diváka rozhodně nepřestanou bavit, místy jim ovšem ubližuje střih a také fakt, že kvůli jisté jednotvárnosti a stále stejnému nebezpečí nemají pasáže jak gradovat. Ano, tvůrci nám jednou nadělí tornáda/dvojčata, podruhé zase ohnivé běsnění, i přesto se však v jádru hraje pořád o to samé a exekuce pasáží se už začíná ke konci trochu opakovat.

Finále tak rozhodně není tak adrenalinové, nabušené a napínavé, jak bychom si po předcházejícím dění přáli. Stejně tak není dobré nad zápletkou a motivací některých postav hlouběji přemýšlet, ale s tím snad každý počítá předem. Výplach Twisters totiž rozhodně není dokonalým blockbusterem, a ani se o to nesnaží. Chce divákovi připomenout auru původního snímku a zejména devadesátkových žánrovek jako takových, což se mu daří. A to někdy ke spokojenosti stačí.

Hodnocení Twisters kašle na prázdný fan servis či modernizaci tématu v podobě globálního oteplování. Tenhle blockbuster chce prostě „jen“ pohodově pobavit a servírovat funkční audiovizuální podívanou, v níž létají auta, domy i továrny. A díky neskutečně sympatickým hercům a řemeslně sebejisté režii to šlape přesně tak, jak má. Návrat 90. let, jak se patří. 7 /10

Twisters

Recenze původně vyšla na webu Kinobox.cz, jejím autorem je Milan Rozšafný