Recenze filmu Víly z Inisherin. Oscarový favorit zkoumá rozpad jednoho přátelství na pozadí irské občanské války

S deseti nominacemi na britské ceny BAFTA a devíti oscarovými vstupuje do našich kin jeden z horkých favoritů letošního oscarového klání. Čtvrtý celovečerní film britského dramatika, scenáristy a filmového režiséra irského původu Martina McDonagha.

Ten jej v mezinárodní premiéře představil loni v září na festivalu v Benátkách, kde za něj získal cenu za nejlepší scénář a Colin Farrell Volpiho pohár pro nejlepšího herce. Obdobné ocenění obdržela tato tragikomedie i na Zlatých glóbech, kde z osmi nominací proměnila tři ve vítězné.

Divadelní původ

Martin McDonagh ji původně plánoval pro divadlo jako završení volné trilogie z Aranských ostrovů. Jenomže po předchozích hrách v rámci ní, titulech Mrzák inishmaanský a Poručík z Inishmooru, si od divadelní tvorby odskočil k té filmové. Vznikly tři filmy, V Bruggách, Sedm psychopatů a Tři billboardy kousek za Ebbingem, v nichž rozvíjel svou černohumornou poetiku se společenskokritickým ostnem.

Rozepsaný divadelní kus nakonec transformoval do filmové podoby, již prodchnul silným existenciálním nádechem úvahy o konci jednoho přátelství a snaze vzepřít se osudu. Kulisa opuštěného irského ostrova, na dohled irské občanské válce v roce 1923, zesílila naléhavost témat, s nimiž v ní pracuje.

Z pevniny je občas slyšet rachot děl, ale na ostrově jakoby se zastavil čas. Život místních obyvatel tu má svůj neměnný řád. Jediné novinky se člověk dozví v hokynářství a to ještě zcela podružného rázu na úrovni drbů. Jak pronese jedna z ústředních postav, z takového klidu by se jeden zbláznil. A ono to vypadá, že ano. Alespoň z pohledu toho, kdo nechápe, proč se s ním najednou jeho nejlepší přítel nechce bavit.

Už tě nemám rád

Pádraic (Colin Farrell) a starší Colm (Brendan Gleeson) spolu léta sedávali u jednoho stolu v místní hospodě, bavili se, sousedsky se navštěvovali, což se jednoho dne změní, když Colm bez vysvětlení nebo omluvy toto jejich dlouholeté přátelství utne. S tím, že už Pádraice prostě nemá rád.

Ten hledá chybu v sobě, ptá se ho, jestli mu třeba něco nevhodného nebo zraňujícího neřekl v opilosti, ale ukáže se, že za jeho odmítáním přítele vězí Colmova snaha věnovat se věcem, které mají smysl. V jeho případě skládání hudby. Pádraicovi dává najevo, že je sice hodný, ale příliš nudný společník, který je schopen v hospodě vykládat o trusu své oslice. Zatímco on chce, aby po něm na tomto světě něco zůstalo, podobně jako po Mozartovi, a k tomu potřebuje klid.

Pádraic nechápe důvody tohoto odmítání. Svět, který znal, se mu začne rozpadat a on se v něm cítí zaskočený, osamělý, zrazený, smutný, naštvaný. Chce, aby si vše vysvětlili, ale o to Colm nestojí. A varuje ho, že jeho dotírání a snaha o kontakt bude mít následek to, že se začne sebepoškozovat. Což i dodrží.

Na vyhodnocení Pádraice pak je, kam až nechá zajít míru eskalace tohoto nezaviněného konfliktu. Oporu přitom hledá v jednoduchém místním chlapci Dominicovi (Barry Keoghan) a své sečtělé sestře Siobhán (Kerry Condon), která si uvědomuje, kam až může tento střet marnivosti a zraněného ega vygradovat.

Alegorie konfliktu irské občanské války

A my jako diváci spolu s ní. Motivaci postav chápeme, byť nám může připadat absurdní, jak s ní nakládají. Zádumčivý, přemýšlivý Colm tváří v tvář své smrtelnosti už nechce ztrácet čas bezobsažným tlacháním a věcem pomíjivým, ale snaží se, aby po něm zůstal nějaký přesah.

Pyšně k věcem pomíjivým zařadí i přátelství s dobrosrdečným Pádraicem, kterého se to pochopitelně dotkne. V hospodě mu vyčte, že ztratil laskavost a sebereflexivně pojmenuje své pocity nejen ve vztahu k němu. Tuto jeho schopnost artikulovat vnitřní pochody Colm ocení.

Přesto už jsou ale oba natolik zaťatí v tom, kam dokáží zajít, aby prosadili svou, že to ústí do finále, jehož katarze ve vás zanechá rozporuplné pocity. Ale to bylo McDonagovým záměrem. Namíchat koktejl z dramatu i komedie tak, aby nás donutil přemýšlet o vychýlených projevech lidského chování. V tomto případě v rámci mužského přátelství, jehož vývoj tu dává alegoricky do souvztažnosti s nesmyslností bratrovražedného konfliktu irské občanské války.

Fotogenická nehostinnost irského ostrova

Činí tak prostřednictvím tvaru, jež nezapírá svůj divadelní původ. Ten je patrný nejen v tom, že si vystačí víceméně se čtveřicí postav, z nichž dvě jsou hlavní a dvě vedlejší, ale i v tom, jak subtilně rozehrává to, co se mezi nimi děje.

Důraz na postavy a jejich dialogy ale neznamená, že by režisér zapomínal na gradaci vyprávění a filmovou řeč. Tempo je pozvolné, přesně tak, aby nám umožnilo pochopit argumenty všech zúčastněných i přihlížejících aktérů konfliktu. Nenutí nás s nimi sympatizovat, ale hledá pro ně porozumění.

V prostředí odlehlého ostrova, který svou fotogenickou nehostinností dokresluje hutnou atmosféru, která mezi znesvářenými stranami panuje. Obchází ho stařena, symbolizující blížící se smrt nebo neštěstí. Ostrov je prodchnut zvláštní melancholickou atmosférou, která se zpřítomňuje i ve folklórní hudbě, které se Colm věnuje.

O kvalitě hereckých výkonů svědčí nejlépe to, že na Oscary byla nominována celá čtveřice klíčových postav filmu, z čehož je patrné, že ti zbylí dva nejsou rozhodně jen v úloze sekundantů. Objevují se tu i další výrazné figury, které dokreslují vývoj těch hlavních. Třeba jako otec Dominica, sadistický policista, s nímž Colm najde v hospodě řeč. A vy se ptáte, proč právě s ním.

Tyto a další otázky se stávají přirozenou součástí charakterové studie, úvahy či pojednání o lidské pýše, malichernosti, zlobě, nepochopení a egoismu. Martin McDonagh existenciální otázky staví do záměrně absurdního rámce, za pomocí něhož exponuje ústřední konflikt. Velmi nápomocni jsou mu v tom jak herci, tak prostředí irského ostrova, které se jeví být stejně nepoddajné jako postavy příběhu. Film s nimi se vám dostane pod kůži.

