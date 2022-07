Recenze filmu Všechno, všude, najednou. Hravé akční překvapení roku. Paralelní světy jinak a originálně

Plusy Kombinace různých uměleckých stylů a žánrů

Film je motivační velmi vyčnívajícím způsobem

Příběh má co předat mezigeneračně a nesnaží se zalíbit

Tvůrci boří stereotypní genderové předpoklady, ale nedělají z toho to hlavní motiv příběhu

Obsazení Minusy Pokud máte rádi pořádek ve věcech, pravděpodobně si film neužijete tak jako ostatní 8 /10 Hodnocení

Ať už jste mediálně zahlcený představitel Gen Z podléhající depresím, kterému nikdo pořádně nerozumí, nebo jeho ustaraný rodič, který není schopen dát své obavy najevo citlivým způsobem, či patříte mezi skupinu lidí jejichž většina konverzací začíná a končí slovy “tohle za nás teda opravdu nebylo”, tohle je film pro vás.

Evelyn Quan Wang se sype život pod rukama. Nedaří se jí včas platit daně, její manžel se jí snaží s něčím svěřit a jediný důvod, proč si z toho ona nic nedělá, je protože zatím neví, o co jde. Její dcera lituje, že se své matce kdy vůbec s čímkoli svěřila, protože ji podle ní stejně nikdy skutečně neposlouchá a otec, který přestal být součástí jejího života v momentě, kdy se provdala, právě přijel z Číny oslavit své narozeniny. Všechny tyto problémy v průběhu nepodivnějšího dne jejího života ztratí veškerý svůj význam. Ale možná právě onen význam, který člověk může věcem a lidem kolem sebe dát, je tím, co může vše zachránit.

Příběh se odehrává převážně v prádelně, kanceláři a paralelních vesmírech. Ano, jedná se o další film zabývající se konceptem multiversa, jen v tomhle případě neslouží jen k tomu, aby se mohly bezmezně porušovat přírodní zákony, a příběh díky tomu nemusel vysvětlovat případné nesrovnalosti v ději (tedy odpovídat na otázky jako: “jak se tam dostali tak rychle”), ale je klíčovým k přenesení hlavní myšlenky příběhu. Přičemž člověk se přenáší do svého dalšího já v jiném vesmíru jednoduše tak, že provede něco velmi nepravděpodobného, což dalo režisérům prostor k využití nápadů, které by se svojí originalitou mohly srovnávat s jedinečností nápadů v Amélie z Montmartru.

V hlavní roli skeptické nesoustředěné matky ve středním věku máme Michelle Yeoh, kterou můžete znát z akčního filmu Tygr a drak. Ve vedlejších rolích se objevuje Jamie Lee Curtis, která dokázala, že zvládá nejen roli “ječící královny”, kterou je proslulá, ale i roli někoho, kdo hrůzu vzbuzuje.

Deprimovanou dceru hraje Stephanie Hsu, jejíž role silně kontrastuje například s charakterem Christine, zamilované věčně optimistické naivní puberťačky, kterou hraje v muzikálu Be More Chill. Další jména co najdete, když se podíváte na obsazení, a která jste za svůj život již možná viděli probliknout na obrazovce jsou James Hong, Harry Shum mladší a Jonathan Ke Quan (Indiana Jones a Chrám zkázy).

Film je rozdělen na tři části, postupně přibývá na chaotičnosti a intenzitě, a to takovým způsobem, že nemáte chuť kontrolovat hodinky. Po vizuální stránce není co vytknout, bojové scénky jsou skvěle propracované a jejich výstřednost pasuje k humoru celého díla. Kombinace barev ve filmu je esteticky příznivá a způsob překrývání různých výjevů dodává jednotlivým charakterům na skutečnosti.

Co se týče hudby, připravte se na skvělý originální soundtrack protkaný všemi možnými odvětvími hudby od klasické opery přes jazz po takové ty španělské písničky, co si pustíte, když děláte jakékoliv jídlo, co nepatří do české kuchyně.

Verdikt

Snímek Všechno, všude, najednou pokrývá hned několik žánrů, překračuje hranice toho, co může být, a snaží se pokrýt skutečně všechno, všude a najednou. Zkrátka splňuje všechna kritéria, které splňuje život – je bizarní, nepředvídatelný, a vždycky když si člověk myslí, že už to má vykoumané, překvapí něčím dalším.

Všechno, všude, najednou

Žánr: sci-fi

Původní název: Everything Everywhere All at Once

USA, 2022

Scénář: Dan Kwan, Daniel Scheinert

Režie: Dan Kwan, Daniel Scheinert

Hrají: Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Stephanie Hsu, James Hong, Jamie Lee Curtis, Tallie Medel, Jenny Slate, Harry Shum Jr.

Distribuce: Bontonfilm

Distribuční premiéra v ČR: 21. 07. 2022