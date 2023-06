Recenze filmu Vyproštění 2. Sam Hargrave stvrzuje, že jeho přechod z kaskadérské pozice na tu režijní má své opodstatnění

Plusy Choreografická nápaditost a rozmanitost akčních sekvencí Minusy Schematická zápletka, viditelné CGI triky 7 /10 Hodnocení

Před třemi lety přišel pod hlavičkou Netflixu kaskadér a koordinátor kaskadérských scén na marvelovkách Avengers: Endgame či Deadpool 2 Sam Hargrave s akčním filmem, postaveným na kontaktní, fyzické akci a exotickém nádechu neokoukaných indických a bangladéšských lokací.

Vydal se tak ve šlépějích svých kolegů a tvůrců Johna Wicka Davida Leitche a Chada Staleskiho, kteří z kaskadérské pozice přešli na tu režijní. Ten druhý z nich ho přitom doporučil místo sebe bratrům Russoovým, pod jejichž producentským dohledem jeho debut Vyproštění vzniknul.

České lokace

Joe a Anthony Russoové, spolu s Ande Parksem, jsou i autoři komiksové předlohy Ciudad, kterou do scenáristické podoby adaptoval Joe Russo jak v jedničce, tak v jejím pokračování. To se mělo původně točit v Austrálii, ale kvůli přísným covidovým opatřením se štáb přesunul do Evropy. Kromě Rakouska a Vídně strávil 75 natáčecích dnů v Česku, kde utratil přes dvě a půl miliardy korun.

České lokace, oproti rovněž zde natáčenému Russoovic netflixovskému akčňáku The Gray Man, jsou ale více anonymizované, takže hra poznej konkrétní exteriér je ztíženější. Pro část klíčové akční scény, která trvá 21 minut, ale posloužily ty v Mladé Boleslavi (vězeňský dvorek) nebo na jednokolejné pohraniční železniční trati u obce Vejprty.

Kromě nich, podobně jako ve válečném westernu Krev a zlato, i obec Výsluní a jiné odlehlé části Ústeckého kraje. Ty tu zastupují Gruzii, kde se část děje odehrává. A to v zimních měsících, takže oproti nažloutlému a víc do očí bijícímu vizuálu jedničky má ten dvojky studený, modro-šedý ráz.

Akční vrchol hned na začátku

Nebude asi spoilerem vyzrazení skutečnosti, že hlavní hrdina, australský žoldák a bývalý příslušník speciální jednotky australské armády SARS Tyler Rake (Chris Hemsworth), na konci jedničky nezemřel. Ránu do krku, průstřel životně důležitých orgánů i pád z mostu, díky včasné záchraně přežil a po rekonvalescenci v dubajské nemocnici a odpočinku v rakouských horách je povolán do další akce, jejímž iniciátorem je jeho bývalá žena Mia (Olga Kurylenko).

Zakázka má díky tomu tentokrát mnohem osobnější ráz, protože jde o záchranu jeho gruzínské švagrové a jejích dvou dětí. Tyler se vydává na východ Evropy, zastoupený českými lokacemi, kde se po úvodní seznamovací dvacetiminutovce rozjede ona stěžejní více jak dvacetiminutová akční sekvence, která podobně jako ta dvanáctiminutová z předchozího filmu budí dojem, že byla natočená jako nepřerušovaná na jeden záběr.

Samozřejmě že jde jako v případě jí o střihovou iluzi, kdy jsou při její realizaci používané skryté střihy. Tato pasáž začíná infiltrací Tylera a jeho dvou spolupracovníků, sourozenců Nik (Golshifteh Farahani) a Yaze (Adam Bessa), do věznice, kde je sestra Tylerovy ex-manželky s celou rodinou držena.

Manžel Ketevan Davit ze sourozeneckého dua nelítostných gruzínských gangsterů, označovaných jako Nagazi, ale tuto aktivitu zpozoruje a vyvolá ve věznici vzpouru. Akční pasáž tak pokračuje probitím se z věznice, automobilovou a motocyklovou honičkou v lesích a končí divokou jízdou vlakové soupravy, na níž útočí výsadek vrtulníku.

Finále komornější

Zurab, Davitův starší bratr, se vydává se po Tylerově stopě. Dlouhá akční sekvence, která se natáčela devětadvacet dnů a podílely se na ní stovky kaskadérů, tak má pokračování v přepadení vídeňského výškového komplexu DC Tower, kde se odehrává další členitá, choreograficky propracovaná a kinetickou energií nabitá bitka.

Finále v kontextu těchto dvou komplexních sekvencí působí komorně, jako souboj dvou mužů v kostele. Tvůrci v gradaci akčních scén tak pokračují trochu obráceně, než je u žánrových filmů zvykem. Začínají tou nejambicióznější a nejepičtější pasáží a dopracovávají se k té nejskromnější, jež ale víc na krev obnažuje syrový ráz těch předchozích.

Fyzická důraznost je znakem akčních scén v tomto filmu. To, že cítíme rány, které se tu rozdávají. A vedle toho choreografická nápaditost a rozmanitost jak způsobů boje, tak prostředí, v nichž se odehrávají. Dojem z intenzivního rázu těchto scén sráží jen digitální efekty, které jsou daní za jejich košatost. Tady film naráží na limity svého 70 milionového rozpočtu.

Schematická zápletka

Co se týče zápletky, tak její rozvinutí je podobně rutinní a schematické jako v jedničce. Jen v ní měl Tyler proti sobě mnohem víc protivníků na různých úrovních, tady si to jeho tým rozdává s gruzínským gangem Nagazi. Béčkovou dějovou přímočarost se snaží naředit bližší poznání Tylerovy minulosti v podobě jeho bývalé ženy a rodinného traumatu ze ztráty jejich syna, který se podepsal na rozpadu jejich vztahu.

Všechny tyto příběhové vějičky, včetně toho že zadavatelem kontraktu na záchranu své sestry je Tylerova bývalá žena, se stávají ale jen záminkou pro rozehrání akčních pasáží, do jejichž průběhu se opět propisuje motiv vztahů otců a synů.

Na dramatické oblouky se tu ale nesází, na propracovanou choreografii a rozmanitost akčních scén zjevně ano. Samu Hargravemu by slušel větší rozpočet, který by umožnil vychytat neduhy typu okatých digitálních triků, ale jinak je už teď zjevné, že jeho přechod z kaskadérské pozice na tu režijní má své opodstatnění. A že s Chrisem Hemsworthem buduje sérii, která zatím nemá blockbusterové rozměry, ale je z ní cítit poctivé akční řemeslo, byť příběhově béčkové břehy neopouští.

Vyproštění 2

Žánr: akční

Původní název: Extraction 2

www.netflix.com/cz/title/81098494

USA, 2023

Scénář: Joe Russo

Režie: Sam Hargrave

Hrají: Chris Hemsworth, Golshifteh Farahani, Adam Bessa, Tinatin Dalakišvili, Olga Kurylenko, Idris Elba, Patrick Newall

Distribuce: Netflix

Distribuční premiéra v ČR: 16. 06. 2023