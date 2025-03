Recenze filmu Working Man. Akční béčko s Jasonem Stathamem, na které Stallone byl už starý

Jestli existuje jedna jistota, na kterou se může filmový fanoušek spolehnout, tak že Jason Statham doručí každoročně do kin jedno akční béčko, které sice nebude patřit mezi nejlepší filmy roku, ale vždy si na sebe spolehlivě vydělá a potěší nenáročné fandy. Pokaždé navíc člověk v podstatě ví, co může očekávat. Jen to někdy dopadne (v závislosti na režisérovi) lépe či hůře. Nová stathamovka Working Man je bohužel oním druhým případem.