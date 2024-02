Recenze filmu Zimní prázdniny. Oscarový kandidát hledá cestu k překonání tíživé minulosti

Plusy Herecké výkony ústřední trojice postav

Dobová patina obrazu

Hořkosladké ladění Minusy Možná trochu delší expozice s postavami ostatních odložených studentů 8 /10 Hodnocení

V Americe měl premiéru 10. listopadu, u nás ke konci února, ale nejlépe by mu seděl čas předvánoční, do něhož dějově i svou náladou zapadá. Jak uvedení za mořem, tak v našich kinech ale má svou logiku. Kvůli nominacím na Oscary, u nás pak s jejich blížícím se vyhlašováním.

Získá Paul Giamatti Oscara?

Americký filmový institut ho zařadil mezi deset nejlepších filmů loňského roku a je i mezi desítkou titulů, které se budou ucházet o tuto hlavní kategorii na Oscarech. Šance se mu připisují hlavně v těch hereckých, kde už bodoval na Zlatých glóbech i cenách BAFTA.

Jestli se Paulu Giamattimu podaří uspět v konkurenci Cilliana Murphyho nebo Bradleyho Coopera, uvidíme, stejně jako v případě Da'Vine Joy Randolph, ale herecké nominace, tak jako ta za původní scénář, naznačují, kde vězí hlavní přednost tohoto melancholického snímku s hořkosladkou náladou.

Režisér a scenárista Alexander Payne se pro něj inspiroval ve francouzském filmu Merlusse (1938) spisovatele a režiséra Marcela Pagnola. Ten vypráví o sblížení vysmívaného i obávaného profesora na internátním gymnáziu s žáky, kteří nemohli během vánočních svátků odjet ke svým rodinám.

Scénář ale tentokrát Payne, jako hned dvojnásobný držitel Oscara za nejlepší adaptovaný scénář a to za Bokovku a Děti moje, svěřil zkušenému televiznímu autorovi Davidu Hemingsonovi. Ten prozradil, že do něj vtělil vlastní zkušenosti z doby studií i vzpomínku na jeho strýce.

Vánoční prázdniny

Vyprávění z konce roku 1970 nás zavádí na internátní školu Barton Academy v Nové Anglii, kde jako profesor historie působí její někdejší absolvent Paul Hunham (Paul Giamatti). Řediteluje zde jeho bývalý student, který mu vyčítá přísnost na žáky, včetně těch, jejichž rodiče jsou donátory školy.

Pro své vysoké nároky není Paul oblíben ani mezi studenty, ani jeho kolegy. A tak když nastane čtrnáctidenní čas vánočních prázdnin, je právě on vedením školy pověřen, aby dohlížel na žáky, kteří jsou z různých důvodů nuceni zůstat v areálu školy.

Z původní pětice nakonec zůstane jen jeden, problémový a z již tří škol vyhozený Angus Tully (Dominic Sessa), jehož matka mu na poslední chvíli sdělí, že výlet na ostrov Svatý Kryštof se ruší, protože chce Vánoce trávit jako opožděné líbánky se svým novomanželem.

Třetí společnicí tohoto nesourodého dua učitele a žáka se stává vedoucí školní jídelny Mary (Da'Vine Joy Randolph), jejíž syn tuto školu také navštěvoval a jenž vstoupil do armády s očekáváním, že od ní jako Afroameričan získá stipendium na vysokou školu, již mu jeho matka nemohla zaplatit. Zemřel ale ve válce ve Vietnamu.

Postupně odhalovaná bolest

Bolest Mary nad ztrátou syna je zjevná, stejně jako její postavení ženy, která se nechala na této škole zaměstnat, aby svému synovi ve společnosti dětí z movitých rodin, navštěvujících tento institut po generace, zajistila lepší budoucnost.

Svá tajemství, bolavá místa a šrámy na duši mají ale i Paul a jeho dočasný svěřenec Angus. Jejich minulost se odhaluje postupně, jak mají možnost se blíže poznat. Už to, že matka zanechala svého syna na Vánoce samotného, naznačuje, že v rodině Anguse není něco v pořádku. Jeho rebelie proti autoritám pak v sobě nese nebezpečí, že po případném vyloučení z další školy skončí na vojenské akademii. S pravděpodobným narukováním do Vietnamu.

Paul je zásadový, náročný, ponořený ve světě svého učebního oboru, tedy antické historie a literatury. Při běžné interakci s vnějším světem, představovaným třeba jen návštěvou bistra, se ale ukazuje, jak je vůči němu bázlivý, nejistý.

Natolik srostl se školním prostředím, provázejícím ho od dospívání, že se mu stalo jakousi ulitou, v níž se schoval před jinými výzvami života, než jsou ty profesní. Je pro něj zároveň i bludným kruhem, v němž se stával čím dál zatrpklejším a vůči druhým sarkastičtějším, až na hranici toho, co se jich může dotknout.

Ve škole vůči svým žákům působí suverénně až povýšeně, k těm privilegovaným cítí až averzi. I její důvod, spadající do časů jeho vlastních studií, se vyjeví. Bližší poznání studenta, hledajícího oporu v životě, jíž se mu nedostává v rodině, v něm ale otevírá ty lepší stránky jeho osobnosti, které jsou od počátku zjevné třeba z jeho chování vůči Mary.

Válka ve Vietnamu v pozadí

Všichni tři se stali oběti zpřetrhaných rodinných vazeb a teď je na nich, aby našli cestu k druhým a potažmo sami k sobě. Mary, která by sama potřebovala největší útěchu, se stává hlasem rozumu, mediátorem doutnajících konfliktů mezi jejími mužskými společníky.

Snaha o pochopení druhého se ukazuje být cestou k překonání vlastních traumat. Znovunalezený pocit důvěry a sounáležitosti se pak prokazuje schopností přinést oběť pro druhého. I za cenu ustoupení ze svých mravních zásad.

Scénář nás vede možná předvídatelnými a doslovnými cestičkami, ale zároveň i takovými, které nás umí překvapit a svést jiným směrem, než jsme čekali. Na pozadí dobového kontextu války ve Vietnamu říká hodně o společenských rozdílech té doby, kdy se děti z bohatých rodin snadněji vyhnuli narukování do ní. Pod povrchem hořkosladké feel-good movie otevírá existenciální otázky i ty vztahující se k duševnímu zdraví.

Dobová patina obrazu

Herecké nominace na výroční ceny stvrzují jednu z hlavních předností tohoto filmu. Paul Giamatti ve druhé spolupráci s režisérem po Bokovce předvádí působivý charakterní výkon, který je dojemný i zábavný současně. Stejně tak jeho dvou hereckých spoluhráčů.

Dokonalá je i evokace atmosféry počátku sedmdesátých let, nastolená hned v úvodu zrnitým, praskajícím a barevně tónovaným obrazem. Ač dánský kameraman Eigil Bryld točil na digitální kameru, v postprodukci se obrazu podařilo vtisknout patinu sedmdesátkových děl typu Harold a Maude nebo Poslední eskorta od Hala Ashbyho.

Působí to jako by někdo použil víc jak pět desítek let starou filmovou kopii se všemi stylistickými postupy daného období. Zimní prázdniny vypadají jako pozdrav z časů Nového Hollywoodu a disponují i přednostmi filmů této doby. Tedy dobře napsanými a zahranými postavami, atmosférou a životným, emočním obsahem. Ten má v sobě jak hřejivost a hravost, tak tíživost ohledávání toho, co stojí za obavami či smutkem v životě trojice ústředních postav.

