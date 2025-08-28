Recenze filmu Život v hajzlu. Když baseballový neúspěch končí v kriminálním pekle

Darren Aronofsky je známý spíše tvorbou osobních dramat o hrdinech, kteří někdy v životě udělali špatné rozhodnutí a během filmu se řítí rychlou spirálou do pekel. Případně už v tom pekle jsou a snaží se vyškrábat zase na povrch. V každém případě se často jedná o filmy pomalejšího tempa a spíše s introspektivním hrdinou, chyceným v soukolí sebedestrukce. Proto působilo trochu překvapivě, když se objevil trailer na Život v hajzlu (Caught Stealing), jenž podle dostupných záběrů vypadá jako akční komedie ve stylu rozverných nahláškovaných gangsterek Guye Ritchieho nebo loserovských kriminálních komedií jako Mexičan, Nabít a zabít či Big Lebowski. Nicméně upoutávky trochu klamou tělem.
Život v hajzlu je totiž adaptací románu Charlieho Hustona Dopaden při činu, jenž je první knihou autorovy trilogie o Hanku Thompsonovi, zkrachovalém baseballistovi, jenž se postupem knih změní z obyčejného týpka v protřelého kriminálníka. Huston k filmové adaptaci napsal také scénář a ten přes svou akční náturu ladí s příběhy, jaké na plátna kin dodává Aronofsky.
Hlavní hrdina, zmíněný Hank Thompson (Austin Butler), je totiž podobně sebedestruktivní jako většina režisérových postav. Na začátku příběhu jej nacházíme v zajetí vlastní sebelítosti a alkoholismu, a třebaže se do svízelné situace nedostane vlastní vinou, činí rozhodnutí, která mu ji spíše komplikují.
Hank býval v mládí nadějnou baseballovou hvězdou, dokud jej ošklivá autonehoda nepřipravila o slibnou kariéru. V současnosti pracuje jako barman v newyorském pajzlu, stýká se s kamarádkou s výhodami Yvonne (Zoë Kravitz), volá si s matkou (Laura Dern), chlastá a propadá sebelítosti. Když ho jeho výstřední soused Russ (Matt Smith) požádá, aby mu na pár dní pohlídal kocoura, nabere jeho život dost nepříjemný směr – najednou má za krkem dva různé gangy, které po něm něco chtějí. A nepřestanou Hankovi ničit život, dokud to nedostanou, ať už Hank ví, o co jde nebo ne.
Život v hajzlu v zásadě dekonstruuje určitý typ černohumorných akčních kriminálek a ukazuje, jak moc není legrační, když dostanete „bejzbolkou" po hlavě nebo když vás zbije ruský gangster. V tom lepším případě se vzbudíte po dvou dnech v nemocnici bez ledviny. Film podobným způsobem podvrací různá žánrová klišé, která zároveň využívá k posunu vyprávění.
Například ukazuje, že nakládačka od mafiánů není něco, z čeho se hrdina rychle oklepe, či že vlítnout mezi profesionální zabijáky s nadějí, že je všechny vystřílí jeden odhodlaný pistolník, je celkem blbost. Zobrazuje také, že co hrdinu obvykle motivuje k činu, jej ve skutečnosti může naprosto zlomit. Gangsteři hláškují jako v ritchieovkách a často jsou to i podobné karikatury, zejména pokud jde o dvojici židovských zabijáků (Liev Schreiber a Vincent D’Onofrio) nebo Matta Smitha coby pankáče. Zároveň jsou děsiví právě tím, jak fatální škodu mohou způsobit a jak moc nevtipné je jejich působení očima oběti. Jinak řečeno, Hank samotný vypadá, jakoby patřil do jiného filmu než zbytek postav, jako kdyby hrdinu Aronofského dramatu navštívily figury z komediální gangsterky.
Co je v nemalém množství kriminálních komedií využito jako prostředek k černému humoru, to Život v hajzlu využívá jako nástroj k dokonalému psychickému zničení hlavního hrdiny. Přitom ale kombinuje psychologický thriller, jemuž je Hank vystaven, a prvky komedie. Hank se standardně pohybuje mezi bizarními figurkami ve světě, který jej dalece přesahuje a v němž se nevyzná. Drsné události jej přitom nutí jednat a překonat vlastní sebedestruktivní tendence vlastní Aronofského postavám, což je ostatně další aspekt filmu.
Tím je zdánlivě tradiční cesta hrdiny, neboli, jak bývá v thrillerech obvyklé, vývoj hlavní postavy ze slabocha k drsňákovi, jenž by měl překonat vlastní traumata a odpustit si minulé chyby. Hankova cesta je však mnohem temnější a vede k přijetí vlastních nepříjemných stránek a možností, jak je využít, což mu ale nemusí nutně přinést štěstí. Hank se přitom vyvíjí tak, jak žánr potřebuje, během úprku před mafiány, pátrání po macguffinu a přemýšlení za pochodu. V důsledku toho je Život v hajzlu rychle vyprávěným filmem udržujícím svého protagonistu neustále v pohybu, střídajícího místa, vymýšlejícího nové plány a zaplétajícího se do různých násilných scén.
Díky této struktuře a rázovitým figurkám z podsvětí si film uchovává poetiku akční komedie, kterou ale podvrací důraz na Hankovo narůstající utrpení. V jednu chvíli se smějeme dvěma zabijákům, mluvícím jidiš a následně efektivně likvidujícím ochranku klubu, jindy dostáváme plnými hrstmi pocítit Hankovo utrpení a tragické následky scény, která je natočena jako komický moment. Právě taková kombinace dvou rozdílných poetik, rychlé odlehčené kriminálky a těžkého psychologického dramatu, činí z Života v hajzlu pozoruhodný film o nepříjemné proměně hlavního hrdiny, s nímž sice v průběhu vyprávění soucítíme, přesto jej nemůžeme vnímat jako pozitivní postavu. Notně tomu pomáhá výkon Austina Butlera, který se filmem pohybuje se sympatickou sebejistotou.
Život v hajzlu je příjemným neonoirem, kombinujícím prvky psychologického thrilleru a akční komedie. Na jednu stranu film zaujímá rychlým tempem a úderným násilím, na tu druhou oba prvky podvrací tím nejpůsobivějším způsobem. Byť se zprvu zdá, že Aronofsky natočil film netypický pro svou tvorbu, ve skutečnosti do ní Život v hajzlu přesně zapadá. Dravá a ponurá podívaná srší excentrickými figurami, přitom si drží údernost temného příběhu.
7,5
Život v hajzlu
Recenze původně vyšla na webu Kinobox.cz, jejím autorem je Filip Šula